Anthropic chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận Claude AI bất chấp thiệt hại hàng trăm triệu USD

Đây là lần đầu tiên một nhà cung cấp AI của Mỹ áp dụng biện pháp cấm truy cập dựa trên quyền sở hữu doanh nghiệp, thay vì giới hạn theo địa lý hoặc mục đích sử dụng như hạn chế của các công ty AI trước đây...

Công ty phát triển trí tuệ nhân tạo Anthropic (Mỹ) vừa cập nhật điều khoản dịch vụ, cấm mọi doanh nghiệp thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của các tổ chức Trung Quốc tiếp cận mô hình AI Claude, bất kể đặt trụ sở ở đâu.

Anthropic cho biết, quyết định này xuất phát từ lo ngại về “rủi ro pháp lý, quy định và an ninh”, đồng thời nhằm ngăn chặn các chế độ “độc đoán, đối kháng” lợi dụng AI để phục vụ mục đích quân sự hay tình báo.

Công ty này thừa nhận chính sách mới có thể khiến doanh thu sụt giảm “hàng trăm triệu USD”, nhưng khẳng định đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích chiến lược của Mỹ.

Lệnh cấm áp dụng cho tất cả phiên bản Claude, từ Claude 3.5 Sonnet cho đến các công cụ phát triển. Đây là lần đầu tiên một nhà cung cấp AI của Mỹ áp dụng biện pháp dựa trên quyền sở hữu doanh nghiệp, thay vì giới hạn theo địa lý hoặc mục đích sử dụng. Động thái này cho thấy sự căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung ngày càng leo thang.

Ngay sau thông báo, công ty khởi nghiệp AI Trung Quốc Zhipu đã tung ra bộ công cụ hỗ trợ người dùng chuyển từ Claude sang API GLM-4.5 của họ, với lời hứa chi phí rẻ hơn, tốc độ cao gấp ba lần và tặng 20 triệu mã thông báo miễn phí miễn phí.

Trước đó, Alibaba cũng từng đưa ra chương trình tương tự khi OpenAI hạn chế quyền truy cập API tại Trung Quốc. Theo đó, ông lớn này đã triển khai chương trình hỗ trợ di chuyển, khuyến khích các nhà phát triển chuyển sang mô hình Qwen-plus, kèm ưu đãi mã thông báo miễn phí và mức giá cạnh tranh so với ChatGPT.

Tuy vậy, những khách hàng bị ảnh hưởng bởi chính sách mới của Anthropic nếu là doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng hay nền tảng tạo mã dựa trên Claude, thì việc sang chuyển mô hình mới không hề đơn giản.

Dĩ nhiên, họ bắt buộc phải tìm giải pháp thay thế bằng cách chuyển sang mô hình nội địa, thế nhưng, giới quan sát cho rằng không ít doanh nghiệp sẽ lựa chọn xin miễn trừ thông qua hạ tầng đa đám mây. Tuy nhiên, hiện Anthropic vẫn chưa công bố cách thức thực thi chính sách đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu.