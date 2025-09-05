OpenAI tính ra mắt chip AI đầu tiên vào năm 2026

OpenAI dự kiến sẽ giới thiệu chip AI đầu tiên vào năm 2026, hợp tác cùng tập đoàn bán dẫn Mỹ Broadcom, theo Financial Times…

Tuy nhiên, chip mới sẽ chỉ được OpenAI sử dụng cho hoạt động nội bộ, chứ chưa bán ra thị trường.

Reuters cho hay hiện chưa thể kiểm chứng thông tin, và cả OpenAI lẫn Broadcom đều chưa đưa ra bình luận.

Trước đó, từng có thông tin OpenAI đã hợp tác với Broadcom và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) để phát triển chip riêng, đồng thời kết hợp cả chip AMD và Nvidia nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hạ tầng tính toán.

OpenAI cũng được cho là đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Nvidia bằng cách phát triển thế hệ silicon AI nội bộ.

Nguồn tin từ Reuters khẳng định OpenAI sẽ hoàn tất thiết kế chip trong vài tháng tới và gửi TSMC chế tạo.

Trong khi đó, CEO Broadcom Hock Tan cho biết công ty kỳ vọng doanh thu từ mảng AI trong năm tài chính 2026 sẽ “tăng trưởng mạnh mẽ”, sau khi đã nhận đơn đặt hàng cơ sở hạ tầng AI trị giá hơn 10 tỷ USD từ khách hàng mới.

Ông Tan tiết lộ một khách hàng tiềm năng đã chính thức ký hợp đồng trong quý trước, song không nêu tên cụ thể.

Động thái của OpenAI được giới quan sát nhìn nhận là nối tiếp xu hướng của các “ông lớn” công nghệ như Google, Amazon và Meta tự thiết kế chip để phục vụ nhu cầu tính toán khổng lồ cho việc huấn luyện và vận hành mô hình AI.

Meta cho biết sẽ chi 60 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI, trong khi đó, Microsoft cũng tuyên bố chi 80 tỷ USD trong năm nay.

Tuy nhiên, ngay cả các công ty công nghệ lớn như Microsoft và Meta cũng phải vật lộn để sản xuất ra những con chip phù hợp với nhu cầu sản phẩm mặc dù nỗ lực trong khoảng thời gian dài.