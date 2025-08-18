Cựu lãnh đạo OpenAI làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh
Hạ Chi
18/08/2025, 09:08
Bà Jade Leung, từng giữ vị trí lãnh đạo về quản trị tại OpenAI, vừa được bổ nhiệm làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh Keir Starmer, thay thế ông Matt Clifford đã rời vai trò này cách đây không lâu…
Bà Jade Leung hiện vẫn là Giám đốc Công nghệ của Viện Bảo mật AI thuộc Chính phủ Anh, song song sẽ trực tiếp báo cáo cho Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Công nghệ Peter Kyle các vấn đề liên quan đến lĩnh vực AI.
Vị trí này đã bị bỏ trống kể từ khi ông Matt Clifford, người sáng lập Entrepreneur First, tuyên bố vào tháng 6/2025 rằng ông sẽ từ chức.
Có bằng tiến sĩ về quản trị AI tại Đại học Oxford, bà Jade Leung từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực chính sách AI. Bà có gần ba năm làm Trưởng phòng Nghiên cứu và Quan hệ đối tác tại Trung tâm Quản trị AI, trước khi gia nhập OpenAI năm 2021 với vai trò cố vấn chính sách. Sau đó, bà nhanh chóng thăng tiến lên vị trí lãnh đạo quản trị, rồi chuyển sang cơ quan Chính phủ Anh vào tháng 10/2023.
Việc bổ nhiệm bà Jade Leung được đánh giá là “một bước nâng cấp”. Chính người từng giữ vai trò cố vấn AI cho Thủ tướng Anh, ông Matt Clifford cũng thừa nhận: “Tôi rất vui mừng với quyết định này. Jade Leung mang đến kinh nghiệm quý giá từ phòng thí nghiệm AI, giới đầu tư mạo hiểm lẫn chính phủ. Cô ấy chắc chắn sẽ giúp Anh khẳng định vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu”.
Trước đó, ông Matt Clifford là cố vấn AI của Thủ tướng Rishi Sunak, góp phần tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An toàn AI và thành lập Viện Bảo mật AI. Khi Chính phủ Lao động lên nắm quyền vào tháng 7/2024, ông vẫn tiếp tục đồng hành, dẫn dắt việc xây dựng Kế hoạch Hành động Cơ hội AI trước khi rút lui.
Chính phủ Anh mới đây cam kết dành 2 tỷ bảng (tương đương 2,7 tỷ USD) để triển khai chiến lược AI quốc gia. Trong đó, 1 tỷ bảng sẽ được đầu tư vào hạ tầng điện toán AI đến năm 2030 và 750 triệu bảng dành cho việc xây dựng siêu máy tính quốc gia.
