"Kẻ lạc quan" và Cuộc đua kiến tạo tương lai

Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, Nvidia đã công bố khoản đầu tư lên tới 100 tỷ USD vào OpenAI, nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu và tài nguyên tính toán khổng lồ, để huấn luyện cho thế hệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp theo, qua đó giúp cả hai công ty duy trì vị thế trong cuộc chạy đua tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Trào lưu AI từ thăng hoa đã trở thành phổ biến, len lỏi vào cuộc sống của hầu hết mọi cư dân trên hành tinh này.

BỨC CHÂN DUNG CHÂN THỰC VÀ SỐNG ĐỘNG BẬC NHẤT

Kẻ Lạc Quan: Sam Altman, OpenAI, Và Cuộc Đua Kiến Tạo Tương Lai của Keach Hagey có lẽ là cuốn tiểu sử chuyên sâu đầu tiên về Sam Altman, CEO bí ẩn của OpenAI, được chính anh chấp thuận triển khai, thậm chí, còn đồng ý trả lời các câu hỏi phỏng vấn, cùng hàng trăm nhân vật khác xuất hiện trong sách.

Tác giả Keach Hagey, một nhà báo kỳ cựu của tờ Wall Street Journal, đã ghi lại tỉ mỉ hành trình của Altman – từ những ngày đầu ở St. Louis tới quãng thời gian ngắn ngủi ở Stanford, từ vai trò lãnh đạo tại Y Combinator tới lúc trở thành CEO của OpenAI, và đỉnh cao là vụ dàn xếp một trong những màn trở lại ngoạn mục nhất thế kỷ sau khi bị “đá bay” khỏi chức vụ này.

Keach Hagey là cây bút phóng sự điều tra sắc sảo của tờ The Wall Street Journal, nổi tiếng với khả năng bóc tách những góc khuất phức tạp về quyền lực, tài chính và tầm ảnh hưởng của các đế chế truyền thông cũng như công nghệ hiện đại.

Bức chân dung mà Hagey dựng lên có độ chân thực cao, tinh tế, sống động, đã hé lộ nhiều khía cạnh khác của Sam Altman, nhất là trong vai trò của một nhà đầu tư mạo hiểm, có tầm nhìn và khát khao thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ trong cả công nghệ lẫn xã hội.

Đáng nói hơn, Sam Altman không hề chối bỏ những “góc khuất” trong cả đời tư lẫn sự nghiệp, dù chúng ít nhiều cũng khiến anh trở thành một dạng “anh trai máu lạnh” hay “lãnh đạo độc hại” trong mắt không ít người.

Nhưng Kẻ Lạc Quan không đơn thuần là cuốn tiểu sử, nó còn là một góc nhìn được diễn giải trực quan, dễ tiếp cận, giúp độc giả hiểu rõ hơn về tốc độ phát triển chóng mặt, những tiềm năng và cả những mối nguy hiểm mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại.

Khi các mô hình AI như ChatGPT tiếp tục làm rung chuyển mọi ngành công nghiệp và định nghĩa lại bản chất của trí thông minh, tác phẩm của Hagey cũng được xem như một bản tường thuật kịp thời, lấy con người làm trung tâm, về cách những cá tính, tham vọng và sự cạnh tranh định hình kỷ nguyên mới này.

Từ tên gọi đầy đủ của cuốn sách này, chúng ta dễ dàng nhận ra, các chủ đề của nó thực sự đa dạng và được phát triển khéo léo. Có thể tóm gọn như sau:

Sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của Sam Altman, sự thành lập và phát triển của OpenAI, bao gồm việc Altman tuyển dụng những nhân tài hàng đầu và các cuộc đấu tranh quyền lực, đặc biệt là “nhân duyên” của anh với Steve Jobs cũng như mối quan hệ phức tạp “từ bạn thành thù” với Elon Musk.

Cấu trúc độc đáo của OpenAI (vừa phi lợi nhuận vừa vì lợi nhuận), mục tiêu và ảnh hưởng của nó đối với Thung lũng Silicon và chính sách công nghệ toàn cầu. Cuộc đua phát triển AGI và mối liên quan xã hội của các hệ thống AI ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Các cuộc tranh luận triết học chính gắn liền với sự trỗi dậy của AI, bao gồm chủ nghĩa công nghệ vị lai, thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) và quản trị AI có đạo đức.

Vụ sa thải và tuyển dụng lại Altman vào tháng 11/2023, một câu chuyện đã trở thành bài học cho mọi công ty đang nghiên cứu và phát triển AI về kỹ năng lãnh đạo và kiểm soát trong những tổ chức có khả năng định hình và dẫn dắt tương lai.

Những tương tác hậu trường thông qua tiền bạc, tầm nhìn và cả sự hoang tưởng trong văn hóa kết nối và đổi mới ở Thung lũng Silicon. Những thách thức và tranh cãi trong việc quản lý tiến trình AI, cũng như nội hàm văn hóa xã hội của các hệ thống siêu trí tuệ.

HAI MẶT SÁNG TỐI CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Và cuốn sách cũng phù hợp với rất nhiều nhóm độc giả khác nhau. Những ai quan tâm đến AI, người đang sử dụng ChatGPT hay các mô hình AI khác, thậm chí, người muốn tìm hiểu về giai đoạn có thể xem là “hoàng kim khởi nghiệp” của giới công nghệ Mỹ đều có thể thoải mái đọc cuốn sách này.

Nó cũng đặc biệt dành cho các nhà sáng lập startup đang tìm kiếm góc nhìn sâu sắc về chiến lược lãnh đạo và đổi mới dài hạn, những người đam mê công nghệ và kinh doanh muốn trang bị thêm thông tin để chứng kiến sự chuyển đổi đang lan rộng ở nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó là nhóm độc giả quan tâm đến những ảnh hưởng xã hội, đạo đức và kinh tế của trí tuệ nhân tạo tiên tiến, đặc biệt là những người bị cuốn hút bởi tư tưởng, quan điểm và hành động của các nhân vật tầm cỡ như Peter Thiel, Elon Musk và nhất là Sam Altman – đều là những tỷ phú ấp ủ tham vọng dùng công nghệ đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên tươi sáng hơn.

Tháng 8/2025, việc OpenAI tung ra ChatGPT 5.0 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình của AI. Mô hình mới nhất của OpenAI nhanh hơn, thông minh hơn đáng kể và thể hiện khả năng suy luận đạt tới trình độ chuyên môn ngang tiến sĩ. GPT-5 cũng được ca ngợi vì tính an toàn, độ chính xác và kỹ năng lập trình được cải thiện, củng cố vị thế của AI như một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho lĩnh vực sáng tạo và tri thức.

Sam Altman đã tài trợ và tham gia những thử nghiệm rộng rãi về thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) để ứng phó với những dịch chuyển của lực lượng lao động trong tương lai.

Sam Altman, như được khắc họa trong Kẻ Lạc Quan, luôn xem mỗi bước nhảy vọt về năng lực của AI là tiềm năng, nhưng đồng thời cũng là ẩn họa – tự động hóa, siêu trí tuệ và sự chuyển đổi của lực lượng lao động luôn là những mối quan tâm hàng đầu của anh, trong cương vị người đứng đầu OpenAI.

Bối cảnh này nhấn mạnh tại sao cuốn sách của Hagey lại rất xứng đáng được đọc ngay lập tức, khi thế giới đang nhanh chóng tiến tới AGI, sự đồng thuận của giới chuyên gia cho thấy 50% khả năng AGI sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ năm 2040 đến 2061, và siêu trí tuệ có thể xuất hiện ngay sau đó. Triết lý lãnh đạo của Altman – lạc quan trước sự bất định – vừa là lời cảnh báo, vừa là lời kêu gọi hành động.

Cuộc chiến giữa Sam Altman và Elon Musk tại California cũng đã bước sang tuần thứ hai với nhiều tình tiết ly kỳ mới, không còn là một vụ kiện tụng thông thường, mà có thể sẽ góp phần định hình tương lai của nền kinh tế thế giới, khi AI đang dần biến đổi thành dạng cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, internet, và dòng vốn toàn cầu cũng bắt đầu dịch chuyển theo hướng này.

Chứng kiến OpenAI (và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp) đang vật lộn với thách thức đảm bảo đạt tới AGI và siêu trí tuệ mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại, độc giả được tiếp cận một góc nhìn thẳng thắn về những tham vọng, nỗi sợ hãi và đủ mọi chiến lược đằng sau thứ công nghệ có thể sớm vượt qua khả năng tư duy của tất cả chúng ta.

Kẻ Lạc Quan không chỉ là câu chuyện về Sam Altman hay OpenAI – mà còn là câu chuyện về cách các ý tưởng, tầm nhìn và quyền lực va chạm với nhau để từ đó kiến tạo tương lai. Tại thời điểm AI đang trở nên thông minh hơn, tự chủ hơn và đan xen nhiều hơn vào mọi khía cạnh của cuộc sống, cuốn sách này giúp độc giả hiểu rõ hơn một điều, rằng cuộc đua hướng tới AGI và siêu trí tuệ không chỉ về máy móc – mà luôn về con người, với kỹ năng lãnh đạo, đạo đức và khả năng giải quyết một tương lai kỳ lạ hơn nhiều so với hiện tại.

Đọc cuốn sách, có lẽ độc giả nên đặt câu hỏi: Làm việc với Sam Altman sẽ như thế nào? Microsoft đã đặt cược lớn vào OpenAI, tuy nhiên, gần đây, đã có nhiều cuộc thảo luận trên báo chí về việc liệu Microsoft nên xem OpenAI như một đối thủ cạnh tranh đang phát triển, hay chỉ tương tự mối quan hệ giữa Apple và Microsoft trong suốt nhiều năm (vừa đối đầu vừa hợp tác, cùng thúc đẩy sự phát triển và định hình ngành công nghiệp máy tính cá nhân hiện nay). Apple chắc chắn cũng đang cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ OpenAI, khi nhà thiết kế iPhone huyền thoại Jony Ive cũng đã gia nhập công ty này để làm việc chuyên sâu về phần cứng AI.

Nếu bạn muốn hiểu thế giới đang đi về đâu, và tại sao quan tâm đến phương thức xây dựng tương lai là việc nên làm, thì Kẻ Lạc Quan chính là gợi ý hoàn hảo, với nội dung chuyên sâu nhưng vẫn cực kỳ hấp dẫn và dễ tiếp cận. Đó là một lời mời luôn để ngỏ, dành cho những người thực lòng muốn tham gia vào câu chuyện công nghệ quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta.