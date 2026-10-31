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Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026: Khơi dậy tiềm năng văn hóa

N Ngô Anh Văn

Từ ngày 30/10 đến 8/11, sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026) chính thức diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, với hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo...

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh Ngô Anh Văn
Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh Ngô Anh Văn

Với chủ đề "Lịch sử của ngày mai", DACC 2026 mang đến một chuỗi hoạt động đa dạng từ triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm cho đến kết nối nghệ thuật. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, các tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại địa phương, trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng mở, tăng cường tương tác và trải nghiệm, giúp công chúng chuyển từ vai trò thưởng thức sang chủ động tham gia, đồng kiến tạo các thực hành nghệ thuật trong bối cảnh đô thị.

Lễ khai mạc DACC 2026 diễn ra vào tối ngày 30/10 đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghệ sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa trong nước và quốc tế. Buổi lễ mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục âm nhạc hiện đại đan xen các màn trình diễn thời trang độc đáo, tái hiện văn hóa dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho đông đảo đại biểu và công chúng yêu nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được giữ gìn, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai. Với hơn 20 hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối sáng tạo, chúng tôi mong muốn những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được kể bằng những ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với cộng đồng đương đại và thế hệ hôm nay".

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tuồng truyền thống tại buổi khai mạc. Ảnh Ngô Anh Văn
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tuồng truyền thống tại buổi khai mạc. Ảnh Ngô Anh Văn

Trong suốt 10 ngày diễn ra sự kiện, công chúng có thể tham gia các tour tham quan chuyên đề như khám phá "Game Tourane" và "Hành trình Di sản bảo tàng", trải nghiệm các triển lãm đặc sắc như "trong cuộn phim, khu rừng sống mãi", "men theo con đường/một thực hành nhớ", hay ghé thăm không gian trưng bày "Hồn tre đất Hội" của nghệ nhân Võ Tấn Tân...

Bên cạnh đó, các buổi tọa đàm chuyên sâu, workshop nhiếp ảnh, phòng đọc mở "Điểm Tương Quan" cùng các chương trình biểu diễn múa đương đại như "Nếu hôm đó, trời mưa" hay "Pajieng/Tái sinh" sẽ liên tục diễn ra, hứa hẹn tạo nên một hệ sinh thái sáng tạo sôi động.

Bà Nguyễn Thị Hội An cho biết DACC 2026 được xác định là bước khởi đầu để xây dựng nền tảng kết nối nghệ thuật và sáng tạo tại Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả của năm đầu tiên, thành phố dự kiến nghiên cứu mở rộng quy mô, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ và tổ chức trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á, từng bước phát triển DACC thành một hoạt động thường niên.

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