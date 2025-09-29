Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, thảo luận nội dung trình Kỳ họp thứ 10

Chiều 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết khoảng 20 ngày nữa, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc. Hội nghị này là bước chuẩn bị quan trọng cho Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến đối với 21 dự án luật. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (từ chiều 29/9/2025 đến hết ngày 1/10/2025).

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời điểm này, nhiều địa phương đã và đang tổ chức Đại hội cấp tỉnh; một số địa phương đang "gồng mình" chống lại cơn bão số 10 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, các đại biểu về dự hội nghị là rất quý báu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức hội nghị thật khoa học, tiết kiệm từng giờ, từng phút để sử dụng hiệu quả thời gian.

Chủ tịch Quốc hội cho biết hội nghị sẽ được đổi mới theo hướng tổ chức thảo luận theo nhóm các lĩnh vực, gồm: Kinh tế - tài chính, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, giám sát, pháp luật - tư pháp, tạo sự linh hoạt hơn cho các đại biểu Quốc hội có nhiều thời gian góp ý đối với nội dung mình quan tâm; khắc phục tình trạng phải điều chỉnh chương trình khi có nội dung không có ý kiến tham gia.

Hội nghị diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận sự đóng góp trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, đồng thời chỉ đạo định hướng quan trọng cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới. Tổng Bí thư yêu cầu công tác lập pháp phải là "đột phá của đột phá", không chỉ khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn mà còn phải đi trước, mở đường cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ về các vấn đề mới, các quy định còn ý kiến khác nhau trong từng dự án luật. Các dự thảo luật cần được đánh giá trên cơ sở những định hướng, chủ trương mới của Đảng và các chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đặc biệt, cần đánh giá tính hợp Hiến, hợp pháp, sự thống nhất và đồng bộ của các dự thảo luật với hệ thống pháp luật hiện hành. Đồng thời, các dự án luật phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Một điểm nhấn quan trọng của Hội nghị là việc đánh giá các dự án luật đã đảm bảo chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với chủ trương đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các đại biểu thể hiện rõ chính kiến về việc các dự án luật, nghị quyết đã đủ điều kiện để trình Quốc hội thông qua hay chưa.

Hội nghị lần này không chỉ là một sự kiện quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 mà còn là cơ hội để các đại biểu Quốc hội thể hiện trách nhiệm và tâm huyết của mình trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước.

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ có khối lượng công việc lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực lập pháp với 45 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật cần được xem xét và thông qua. Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh tinh thần giải quyết toàn bộ các vấn đề, không để lại công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau. Kỳ họp sẽ được tổ chức tập trung liên tục, tranh thủ làm đêm, làm thứ Bảy, Chủ nhật để hoàn thành sớm chương trình đề ra, tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương thực hiện tổng kết năm và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội đôn đốc, phối hợp với các cơ quan soạn thảo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan, sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8 và cũng là Hội nghị chuyên trách cuối cùng trong nhiệm kỳ khóa XV sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp quan trọng vào dấu ấn nổi bật về hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XV.