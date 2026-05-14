Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.

Sự kiện có sự góp mặt của hơn 300 lãnh đạo các hiệp hội xúc tiến đầu tư, thương mại nước ngoài, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn doanh nghiệp trong nước cùng nhiều chuyên gia kinh tế, đầu tư, thương mại và phát triển bền vững.

Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra buổi làm việc giữa Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán quan điểm coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cùng với khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là các cấu phần quan trọng của nền kinh tế, có quan hệ gắn bó, bổ sung và cùng phát triển trong mô hình tăng trưởng mới. Tinh thần này đã, đang và sẽ được thể hiện rõ trong Nghị quyết mới chuẩn bị được ban hành về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị thời gian qua như Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước.

Đặc biệt, trong Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV nhấn mạnh quan điểm để phấn đấu mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong 5 năm tới đây, Việt Nam cần “huy động, khơi thông và giải phóng nhanh mọi nguồn lực” trong đó có nguồn lực từ khu vực FDI, trên cơ sở đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau - ưu đãi theo kết quả; chú trọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối giữa khu vực FDI với khu vực trong nước.