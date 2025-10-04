Thứ Bảy, 04/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm liên thông, đồng bộ

Hà Lê

04/10/2025, 19:21

Chiều 3/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình sắp xếp lực lượng khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng, đến nay mỗi địa phương đã tổ chức lại 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ khuyến nông.

Theo đó, ngoài chức năng, nhiệm vụ về hoạt động khuyến nông theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP, hiện nay các địa phương giao bổ sung cho tổ chức khuyến nông cấp tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản. Tổng số viên chức khuyến nông làm việc tại Văn phòng Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh hiện có 1.763 người.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết những vấn đề chung ở cấp xã, Bộ Chính trị đã có đánh giá và có kết luận rất cụ thể. Theo phản ánh, một trong những vấn đề khó khăn nhất của cấp xã hiện nay là công tác cán bộ. Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15/10/2025.

Riêng về khuyến nông, Tổng Bí thư nhấn mạnh thống nhất xác định nông nghiệp là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt được quan tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế.

Xác định khuyến nông là một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã. Khuyến nông phải gắn bó với cơ sở, gắn với đồng ruộng. Mỗi xã cơ cấu hai cán bộ khuyến nông. Ở cấp tỉnh tiếp tục có các Trung tâm khuyến nông, chủ yếu làm các nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, hỗ trợ cấp xã thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bỏ khâu trung gian, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả; sắp xếp vị trí việc làm công chức có chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp ở cấp xã; củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ khuyến nông cấp xã để bảo đảm hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp xã không đứt gãy, gián đoạn.

Tổng Bí thư đề nghị củng cố bộ máy khuyến nông theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lựa chọn đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa thực hiện quản lý nhà nước và vừa thực hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ khuyến nông cấp xã.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện sắp xếp các tổ chức khuyến nông cấp huyện (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) theo các phương án như sau: 24/34 tỉnh thành lập các Trạm khuyến nông khu vực do Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh quản lý; 3/34 tỉnh thành lập các trạm dịch vụ nông nghiệp khu vực do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý (Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị); 2/34 tỉnh thành lập các trạm dịch vụ nông nghiệp khu vực do UBND xã quản lý (Lào Cai, Quảng Ngãi).

Sau khi sắp xếp, tổng số Trạm khuyến nông khu vực trên cả nước là 324 trạm; tổng số viên chức khuyến nông làm việc ở các trạm là 4.518 người.

Từ khóa:

mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 11 – cơn bão được đánh giá có diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ra “thiên tai chồng thiên tai” tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ...

Gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025

Gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025

Chiều 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính từ trụ sở Chính phủ với các điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

Bão số 11 (Matmo) được nhận định là nguy hiểm, xảy ra ngay sau hai cơn bão số 9 và 10. Chính phủ yêu cầu cảnh giác cao, chuẩn bị toàn diện, đồng bộ, với kịch bản ứng phó chi tiết để giảm thiểu thiệt hại cho người dân và hạ tầng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm không để người dân sống trong cảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm không để người dân sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" sau bão lũ

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trưa ngày 3/10, Thủ tướng đã nhấn mạnh không thể để người dân phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát sau những cơn bão tàn phá. Đây không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là một cam kết hành động cụ thể từ phía Chính phủ…

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

eMagazine

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mặt tiền linh hoạt giúp ngôi nhà đón gió

Nhà

2

Văn hóa “flex” giúp ích gì cho doanh nghiệp F&B?

Ẩm thực

3

Giải pháp "Ready to eat" được tôn vinh tại Better Choice Awards 2025

Tiêu & Dùng

4

AI Hay được vinh danh “Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng” tại Better Choice Awards 2025

Kinh tế số

5

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy