Khoản đầu tư của Chính phủ Mỹ sẽ cứu Intel?

Theo kế hoạch, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ
bơm gần 9 tỷ USD vào nhà sản xuất chip Intel để đổi lấy 9,9% cổ phần.
Tuy nhiên,
theo các nhà phân tích, khoản đầu tư này - vốn là số tiền trợ cấp mà Intel lẽ
ra nhận được theo hai chương trình hỗ trợ ngành chip Mỹ - sẽ không đủ để công
ty vực dậy mảng sản xuất chip theo hợp đồng đang gặp khó khăn.
QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÓ KHÁCH HÀNG
Điều nhà sản xuất chip biểu tượng của Mỹ cần lúc này là tìm
kiếm khách hàng cho con chip 14A tiên tiến của mình - một điều không dễ dàng,
ít nhất trong ngắn hạn.
Ông Lip Bu Tan, CEO vừa nhậm chức hồi tháng 3 năm nay của
Intel, tháng trước cảnh báo rằng công ty có thể phải từ bỏ mảng sản xuất chip bán dẫn nếu không giành được khách hàng lớn nào.
“Trong thời gian tới, việc đầu tư vào chip Intel 14A của
chúng tôi sẽ dựa trên các cam kết được xác nhận từ khách hàng”, ông nói.
Theo nhà phân tích Kinngai Chan tại Summit Insights, thông
điệp của ông Tan là “Intel phải đảm bảo đủ số lượng khách hàng để triển khai sản
xuất các con chip 18A và 14A và đảm bảo hoạt động sản xuất chip bán dẫn khả thi
về mặt kinh tế”.
“Chúng tôi cho rằng khoản đầu tư của chính phủ sẽ không làm
thay đổi số phận của mảng sản xuất chip bán dẫn của Intel nếu công ty này không
kiếm đủ khách hàng”, ông Chan nhận xét.
Theo các nhà phân tích, Intel, từng được coi là biểu tượng của
sức mạnh sản xuất chip Mỹ, đang loạng choạng và gặp nhiều khó khăn sau nhiều
năm sai lầm trong quản lý. Công ty này đang nhường vị thế dẫn đầu về sản chip
bán dẫn cho công ty TSMC của Đài Loan và tụt hậu so với công ty đồng hương
Nvidia trong cuộc đua chip trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong hoàn cảnh bế tắc hiện tại, Intel cần chứng minh năng lực
sản xuất chip tiên tiến của mình để thu hút khách hàng. Trước đó, theo nguồn
tin của hãng tin Reuters, quy trình sản xuất chip 18A hiện tại của công ty này
đang gặp vấn đề về công suất - một thước quan trọng về khả năng cung ứng hàng
cho khách hàng. Chip 18A là loại chip cấp thấp hơn so với 14A.
Các công ty chip lớn, bao gồm cả TSMC, thường phải gánh chịu
chi phí sản xuất lớn do sản lượng thấp trong giai đoạn đầu làm việc
với các khách hàng như Apple. Với Intel, điều này không dễ bởi công ty đã ghi
nhận lỗ ròng 6 quý liên tiếp.
Theo ông Makino, thỏa thuận bán cổ phần cho Chính phủ của
Intel là một thỏa thuận bất lợi, bởi thực tế công ty này phải đổi cổ phần để lấy
số tiền mà lẽ ra họ được nhận “miễn phí” theo Đạo luật CHIPs và Khoa học từ
thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.
Theo thông báo từ Intel, Chính phủ Mỹ sẽ không tham gia hội
đồng quản trị của công ty và cũng đồng ý sẽ biểu quyết cùng hội đồng quản trị
công ty trong các vấn đề cần sự chấp thuận của cổ đông. Tuy nhiên, điều khoản biểu
quyết này có một số ngoại lệ và Chính phủ có quyền chọn mua cổ phiếu Intel với
mức chiết khấu 17,5% so với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước.
Với khoản đầu tư trên, Chính phủ Mỹ sẽ trở thành cổ đông lớn
nhất của Intel. Cả Chính phủ và Intel hiện chưa tiết lộ thời điểm giao dịch này
sẽ diễn ra.
Giá cổ phiếu Intel đã tăng 5,5% trong phiên giao dịch thứ
Sáu sau khi ông Trump xác nhận thông tin về thỏa thuận cổ phần, nhưng giảm 1%
trong phiên giao dịch ngoài giờ khi công ty công bố các chi tiết điều khoản của
thỏa thuận. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Intel đã tăng 23% sau khi ông Tan
công bố kế hoạch cắt giảm chi phí lớn.
"QUÁ LỚN ĐỂ SỤP ĐỔ?"
Khoản đầu tư vào Intel là động thái can thiệp hiếm thấy của
Nhà Trắng vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ nhưng phù hợp với mong muốn thúc đẩy sản
xuất trong nước và mang lại việc làm của chính quyền ông Trump.
Khoản đầu tư được
đưa ra sau khi ông Trump kêu gọi ông Tan từ chức vì mối quan hệ của ông này với
các công ty Trung Quốc có thể dẫn tới xung đột lợi ích. Giờ đây, với thỏa thuận
trên, ông Tan sẽ tiếp tục giữ được vị trí điều hành tại Intel và mối quan hệ của
ông với Tổng thống Mỹ cũng được cải thiện.
Theo một số nhà phân tích, Intel có thể hưởng lợi từ sự hỗ
trợ của chính phủ, bao gồm việc xây dựng nhà máy. Công ty này đang đầu tư hơn
100 tỷ USD để mở rộng các nhà máy tại Mỹ và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất chip số
lượng lớn vào cuối năm nay tại nhà máy ở bang Arizona.
“Việc tiếp cận được nguồn vốn và có một chủ sở hữu mới muốn
bạn thành công đều rất quan trọng”, ông Peter Tuz, Chủ tịch công ty Chase
Investment Counsel, nhận xét.
Trong một thông cáo, Intel cho biết khoản đầu tư 8,9 tỷ USD
của Chính phủ là khoản tiền bổ sung bên cạnh khoản trợ cấp 2,2 tỷ USD mà công
ty đã nhận được từ chương trình hỗ trợ ngành chip, nâng tổng số tiền đầu tư lên
11,1 tỷ USD.
Chính phủ có quyền chọn thời hạn 5 năm để mua cổ phiếu Intel
với giá 20 USD và tăng tỷ lệ nắm giữ thêm 5% trong trường hợp Intel không còn sở
hữu ít nhất 51% mảng sản xuất chip bán dẫn của mình.
“Một mặt, việc chính phủ mua cổ phần có thể là một tín hiệu
cho thấy Intel 'quá lớn để sụp đổ'. Mặt khác, những tác động tiềm ẩn về mặt quản
trị từ việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động vì lợi ích tốt nhất của
cổ đông công ty”, ông Andy Li, nhà phân tích cấp cao tại công ty CreditSights,
nhận xét. “Thực tế là Intel không nhận được thêm trợ cấp từ Chính phủ và điều
này cho thấy Washington không mặn mà trong việc ‘cứu’ công ty này”.