Mỹ ký thỏa thuận khung với EU, giảm thuế quan với ô tô, gỗ và con chip còn 15%

Ngày 21/8, Mỹ chính thức ký thỏa thuận thương mại khung với Liên minh châu Âu (EU). Trong tuyên bố chung dài 3 trang rưỡi, hai bên nêu rõ mức thuế 15% của Mỹ sẽ áp đặt với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ EU, bao gồm ô tô, chất bán dẫn và gỗ...

Tuyên bố cũng liệt kê các cam kết mà hai bên đã đưa ra, bao gồm cam kết của EU về việc xóa bỏ thuế quan với hàng hóa công nghiệp Mỹ, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận thị trường ưu đãi cho nhiều nông sản và hải sản của Mỹ.

“Mỹ sẽ thực hiện các bước để giảm mức thuế quan hiện tại là 27,5% của Mỹ đối với ô tô và phụ tùng ô tô - một gánh nặng lớn đối với các nhà sản xuất ô tô châu Âu. Việc này được triển khai sau khi Brussels ban hành luật cần thiết để thực hiện cam kết giảm thuế quan với hàng hóa Mỹ”, tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố cũng cho biết thuế quan mới của Mỹ với ô tô và phụ tùng ô tô từ EU sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng mà EU đưa ra luật này.

Theo Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic, Ủy ban châu Âu (EU) “chắc chắn” sẽ đưa ra luật đó vào cuối tháng này, để việc giảm thuế ô tô của Mỹ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Chia sẻ với hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, hy vọng các nhà sản xuất ô tô châu Âu có thể sẽ được giảm thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ trong vài tuần tới.

“Ngay khi EU ban hành luật - không phải là thông qua và thực thi đầy đủ - mà là thực sự ban hành một đạo luật, thì chúng tôi sẽ thực hiện việc nới lỏng thuế quan. Tôi phải nói rằng cả hai bên đều rất muốn hành động nhanh chóng”, vị quan chức nói.

Thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Mỹ và EU được ông Trump và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen được công bố vào ngày 27/7/2025 tại Turnberry, Scotland sau nhiều tháng đàm phán. Hai nhà lãnh đạo vừa gặp lại nhau tại Mỹ vào đầu tuần này cùng Tổng thống Ukarine và các nhà lãnh đạo EU để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Cả hai đều ca ngợi thỏa thuận thương mại chung giữa hai nước là một thành tựu lịch sử.

Tuyên bố chung trên cho biết trong tương lai, thỏa thuận có thể được mở rộng để áp dụng thêm nhiều lĩnh vực, đồng thời nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận thị trường cho cả hai bên.

Theo một quan chức Nhà Trắng, tuyên bố chung này là “động thái nhằm buộc hai bên phải chịu trách nhiệm” thực hiện các cam kết đã công bố tháng trước.

“Tuyên bố chung này có thể là một hình mẫu cho việc cụ thể hóa thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc”, ông Ryan Majerus, cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ hiện làm việc tại công ty luật King and Spalding, nhận xét với Rueters.

Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ nhưng đang chờ Washington thực thi việc giảm thuế quan ô tô về 15%.

Trong tuyên bố chung, EU và Mỹ cho biết hai bên dự kiến cũng sẽ chấp nhận và công nhận về tiêu chuẩn an toàn và các tiêu chuẩn khác của nhau. Tuy nhiên, nội dung này được cho là có nhiều điểm mơ hồ hơn so với thông báo vào tháng trước.

Tuyên bố chung nhấn mạnh rằng Mỹ chỉ đồng ý áp dụng mức thuế quan tối huệ quốc (MFN) hiện hành dưới 15% đối với máy bay và phụ tùng máy bay, dược phẩm và thành phần chung, tiền chất hóa học và tài nguyên thiên nhiên không sẵn có, từ ngày 1/9. Điều khoản này không áp dụng cho rượu vang hoặc rượu mạnh - một yêu cầu quan trọng của EU, nhưng hai bên nhất trí sẽ cân nhắc đưa thêm các sản phẩm và lĩnh vực khác vào danh mục áp dụng.

Tuyên bố chung nhấn mạnh lại cam kết của EU về việc mua 750 tỷ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dầu và sản phẩm năng lượng hạt nhân của Mỹ, đồng thời mua thêm 40 tỷ USD con chip trí tuệ nhân tạo Mỹ. Ngoài ra, EU cũng sẽ đầu tư thêm 600 tỷ USD vào các lĩnh vực chiến lược của Mỹ từ nay tới năm 2028.

“Hai bên cam kết giải quyết các rào cản thương mại kỹ thuật số không phù hợp và EU đồng ý không áp dụng phí sử dụng mạng internet”, tuyên bố nêu rõ. “Hai bên cũng đồng ý đàm phán về các quy định liên quan tới xuất xứ để đảm bảo thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích công bằng cho cả hai bên”.

Theo tuyên bố chung, mức thuế quan 50% của Mỹ vì an ninh quốc gia đối với thép, nhôm và hàng hóa làm từ kim loại do EU sản xuất, được giữ nguyên như hiện hành.

“Sẽ không có sự miễn giảm hay miễn trừ nào đối với thuế quan thép và nhôm”, cố vấn thương mại của ông Trump, ông Peter Navarro, phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng ngày 21/8.

Tuy nhiên, tuyên bố chung vẫn để ngỏ khả năng Mỹ áp dụng hạn ngạch thuế quan với nhôm và thép cho EU trong tương lai, khi hai bên thảo luận về việc “bảo vệ” thị trường nội địa khỏi tình trạng dư thừa công suất. Điều này được cho là đang nhắc tới tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc.