Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Ngọc Trang

23/08/2025, 09:37

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Thương vụ này giúp ông Trump có mối quan hệ tốt hơn với CEO của Intel, ông Lip-Bu Tan, người trước đó bị ông kêu gọi từ chức. Thương vụ cũng đảm bảo cho Intel một khoản tiền gần 10 tỷ USD để xây dựng hoặc mở rộng nhà máy sản xuất chip tại Mỹ.

Cụ thể, theo thỏa thuận, Chính phủ Mỹ sẽ mua lại 433,3 triệu cổ phiếu Intel, tương đương 9,9% cổ phần với giá 8,9 tỷ USD, tức 20,47 USD/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 4 USD so với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/8.

Số tiền để thực hiện thương vụ gồm 5,7 tỷ USD tiền trợ cấp dành cho Intel nhưng chưa được chi trả theo đạo luật CHIPS và Khoa học và 3,2 tỷ USD chưa chi trả theo Chương trình Secure Enclave. Đây đều là các chương trình trợ cấp cho nhà sản xuất chip được triển khai dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Giá cổ phiếu Intel tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 22/8, sau khi đóng phiên tăng 5,5%.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ngày 22/8, ông Trump đã có cuộc gặp với ông Tan, nối tiếp cuộc gặp hôm 11/8 để thảo luận về thỏa thuận trên. Trước đó, ông Trump kêu gọi CEO Intel từ chức vì mối quan hệ mật thiết của ông này với các doanh nghiệp Trung Quốc có thể dẫn tới xung đột lợi ích.

“Ông ấy bước vào cuộc gặp với mong muốn giữ được vị trí của mình và cuối cùng đã trao cho nước Mỹ 10 tỷ USD. Vì vậy, chúng tôi đã chọn 10 tỷ USD”, ông Trump phát biểu sau cuộc gặp với CEO Intel.

Chia sẻ trên mạng xã hội X cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết ông Tan đã đạt được một thương vụ “công bằng với Intel và công bằng với người dân Mỹ”.

Khoản đầu tư vào Intel đánh dấu một bước đi hiếm thấy nữa của Chính phủ Mỹ vào khu vực kinh tế tư nhân. Trước đó, Washington cho phép hai nhà chế tạo chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu Nvidia và AMD tiếp tục bán hàng tại Trung Quốc nhưng đổi lại phải chia sẻ 15% doanh thu từ thị trường này với Chính phủ.

Hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng trở thành cổ đông lớn nhất của công ty khai thác đất hiếm MP Materials nhằm thúc đẩy sản lượng nam châm đất hiếm. Vào tháng 6, Chính phủ Mỹ đồng ý thông qua thương vụ công ty Nippon Steel của Nhật mua lại nhà sản xuất thép Mỹ U.S. Steel, đổi lại Washington nắm “cổ phần vàng” có quyền biểu quyết trong công ty sau sáp nhập.

Trước thềm thỏa thuận giữa Chính phủ Mỹ và Intel, đầu tuần này, tập đoàn SoftBank của Nhật tuyên bố đầu tư 2 tỷ USD vào nhà sản xuất chip Mỹ.

Lâu này, giới chuyên gia trong ngành tỏ ra hoài nghi về khả năng giải quyết các vấn đề tồn tại của Intel. Ông Daniel Morgan, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại công ty Synovus Trust, cho rằng vấn đề của Intel nằm ở hoạt động sản xuất chip theo hợp đồng.

“Nếu không có hỗ trợ của chính phủ hoặc các đối tác tài chính mạnh khác, mảng sản xuất chip theo hợp đồng của Intel sẽ khó huy động đủ vốn để tiếp tục hoạt động với sản lượng cần thiết”, ông Morgan nhận xét. “Công ty này đang cần phải bắt kịp đối thủ Đài Loan TSMC về mặt công nghệ để thu hút khách hàng, một điều không dễ dàng”.

Về phía Intel, công ty cho biết cổ phần của Chính phủ sẽ thuộc loại sở hữu thụ động và không bao gồm một vị trí trong hội đồng quản trị. Chính phủ sẽ phải biểu quyết cùng hội đồng quản trị Intel khi cần có sự chấp thuận của tất cả cổ đông nhưng có một số ngoại lệ. Công ty không nêu rõ các ngoại lệ này là gì.

Theo thỏa thuận, Washington cũng có quyền mua cổ phiếu Intel với giá 20 USD/cổ phiếu, có thời hạn trong 5 năm, để tăng tỷ lệ sở hữu thêm 5%. Quyền này có thể được thực hiện trong trường hợp Intel mất kiểm soát trong hoạt động sản xuất chip theo hợp đồng.

Theo các nhà phân tích, sự hỗ trợ của chính phủ có thể giúp Intel có thêm nguồn lực để vực dậy mảng sản xuất chip theo hợp đồng đang thua lỗ. Công ty này đang tụt hậu trên thị trường chip AI và gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng cho các nhà máy mới.

Ông Tan, nhậm chức CEO Intel hồi tháng 3, được giao nhiệm vụ vực dậy nhà sản xuất chip biểu tượng của Mỹ, sau khi công ty này ghi nhận khoản lỗ 18,8 tỷ USD năm 2024. Đây là năm lỗ đầu tiên của Intel kể từ năm 1986. Năm tài chính gần đây nhất công ty này ghi nhận dòng tiền tự do dương là năm 2021.

Nhà Trắng lý giải nguyên nhân muốn nắm cổ phần tại Intel

Nhà Trắng lý giải nguyên nhân muốn nắm cổ phần tại Intel

Mỹ ký thỏa thuận khung với EU, giảm thuế quan với ô tô, gỗ và con chip còn 15%

Mỹ ký thỏa thuận khung với EU, giảm thuế quan với ô tô, gỗ và con chip còn 15%

Trung Quốc đột nhiên thờ ơ với chip H20 của Nvdia

Trung Quốc đột nhiên thờ ơ với chip H20 của Nvdia

Từ khóa:

Chính phủ Mỹ Donald Trump Intel Tổng thống Trump

Đọc thêm

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: