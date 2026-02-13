PV GAS D đảm bảo nguồn cung khí ổn định cho thị trường năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 13/02/2026
Hồng Minh
13/02/2026, 18:40
Với sự gia tăng sản lượng tiêu thụ khí lên đến 86 triệu m3 chỉ trong tháng 1/2026, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước, PV GAS D đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đặc biệt thời điểm cận Tết Nguyên đán và mùa khô sắp tới…
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ khí tại khu vực Đông Nam Bộ tăng cao đầu năm 2026, Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) cam kết có phương án vận hành dự phòng để bảo đảm ổn định thị trường khí.
Theo đó, sự gia tăng nhu cầu khí đến từ việc nhiều nhà máy đẩy mạnh sản xuất để phục vụ đơn hàng xuất khẩu và mở rộng quy mô hoạt động sau giai đoạn phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, mùa khô khiến nguồn thủy điện suy giảm, hệ thống điện phải ưu tiên sử dụng khí cho phát điện, dẫn đến lo ngại nguy cơ thiếu khí cục bộ tại một số khu công nghiệp.
Trả lời phỏng vấn VnEconomy vào chiều 10/2/2026, ông Đỗ Phạm Hồng Minh, Giám đốc PV GAS D, cho biết để đối phó với tình hình nhu cầu ngày càng tăng, PV GAS D đã chuẩn bị các giải pháp vận hành dự phòng nhằm đảm bảo cấp khí ổn định và liên tục cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI và các ngành tiêu thụ năng lượng lớn.
PV GAS D hiện đang cung cấp khí qua hệ thống đường ống cho hơn 100 nhà máy quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Bộ, trong đó 75% là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Xu hướng chuyển đổi từ than và dầu sang khí thiên nhiên đang diễn ra rõ rệt, với khoảng 20 khách hàng mới trong năm 2025, phần lớn là các nhà sản xuất muốn sử dụng nhiên liệu phát thải thấp hơn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường.
Năm 2025, doanh thu của PV GAS D đạt gần 11.453 tỉ đồng, tăng 5% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 33% do doanh nghiệp chủ động kìm giá bán và giảm giá khí để hỗ trợ khách hàng. Điều này cho thấy PV GAS D không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn chú trọng đến việc duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Theo ông Minh, trong năm 2026, PV GAS D đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%, tiếp tục mở rộng sản lượng và nâng cao năng lực cung ứng. Việc duy trì nguồn cung khí ổn định không chỉ giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, mà còn tạo nền tảng quan trọng để ngành công nghiệp Việt Nam từng bước chuyển sang mô hình tăng trưởng sạch hơn và bền vững hơn.
PV GAS D là công ty con do Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) nắm giữ 50,5% vốn điều lệ. Ngoài ra, 2 cổ đông lớn còn lại là Tokyo Gas (Nhật Bản) nắm giữ 24,9% và Saibu Gas (Nhật Bản) nắm giữ 21%. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh, vận chuyển khí thấp áp, LPG, LNG và CNG.
