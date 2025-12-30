Ngành y tế cần huy động sự tham gia thực chất hơn của khu vực tư nhân

Dự hội nghị tổng kết công tác y tế, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị ngành cần có cơ chế, giải pháp hiệu quả huy động sự tham gia thực chất, hiệu quả hơn nữa của khu vực kinh tế tư nhân, các nguồn lực xã hội, y tế tư nhân vào công tác chăm sóc sức khỏe...

Chiều 29/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2021–2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026–2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

ĐỘT PHÁ TRONG XÂY DỰNG THỂ CHẾ

Thông tin tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong nhiệm kỳ 2021- 2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả của hệ thống y tế.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 5 Luật chủ chốt của ngành Y tế đã được ban hành, đó là: Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi năm 2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2024, và năm 2025 là Luật Phòng bệnh, Luật Dân số.

Cùng với đó là hàng chục Nghị định, gần 200 Thông tư, nhiều kế hoạch, chiến lược phát triển của Ngành định hướng giai đoạn 2045, 2050 được xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành, đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của ngành Y tế. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại. Công tác phòng bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục được củng cố vững chắc.

Ngành Y tế đã khống chế thành công, hiệu quả đại dịch Covid-19; các dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát; công tác bảo trợ xã hội được mở rộng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Trần Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho rằng trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, mang tính chiến lược, trong đó vượt 4/4 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; ước đạt 3/3 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; ước đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu cụ thể của ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao năm 2025.

Ngành đã huy động mọi nguồn lực, cùng toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai hiệu quả các biện pháp để ứng phó, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi để nước ta phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh toàn diện. Ngành Y tế đã tập trung vừa xử lý những công việc cụ thể, tồn đọng từ nhiều năm trước, vừa tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, đặt nền móng cho phát triển lâu dài với tư duy và quan điểm phát triển mới.

Đặc biệt, đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác y tế; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; cùng nhiều luật, nghị quyết, nghị định, quyết định…

Nhiều "điểm nghẽn", "nút thắt" trong mua sắm, đấu thầu, quản lý giá dịch vụ y tế, thanh toán bảo hiểm y tế được tháo gỡ. Đặc biệt, đã tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ, xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hoàn thiện và khánh thành công trình xây dựng ngày 19/12/2025 vừa qua theo đúng tiến độ đề ra…

SỚM ĐƯA CÁC BỆNH VIỆN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, bối cảnh và mục tiêu phát triển mới đặt ra cho ngành Y tế những nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi toàn ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để tạo đột phá trong công tác tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh.

Phó Thủ tướng nêu rõ, ngành Y tế cần tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế, đặc biệt là Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 72; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc biệt, tạo đột phá cho ngành Y tế, một số nội dung có liên quan đến Bộ, ngành Y tế được nêu trong các nghị quyết khác của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 68…

Đồng thời, tập trung xây dựng các dự án luật quan trọng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; trình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật mới được Quốc hội thông qua. Đặc biệt, có cơ chế, giải pháp hiệu quả huy động sự tham gia thực chất, hiệu quả hơn nữa của khu vực kinh tế tư nhân, các nguồn lực xã hội y tế tư nhân…

Cùng với đó, không ngừng nâng cao y đức của từng cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế. Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống y tế; nhất là trạm y tế xã phường. Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước mắt, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan để hoàn thành các hạng mục còn lại và các điều kiện cần thiết khác của công trình cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đồng thời thúc đẩy tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Lão Khoa tại Ninh Bình để sớm đưa các bệnh viện đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.