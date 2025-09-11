Khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức với Việt Nam
Lan Anh
11/09/2025, 11:59
Ngày 10/9/2025 tại Quảng Ninh, Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 đã diễn ra với chủ đề “Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số”.
Sự kiện quy tụ hàng trăm đại biểu từ Chính phủ, bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.
Diễn đàn do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức, với chủ đề “Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số”.
Trong phát biểu khai mạc, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Tỉnh Quảng Ninh – địa phương đăng cai – cũng xác định xây dựng môi trường thuận lợi để khởi nghiệp, gắn với định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và bền vững.
TẬP HUẤN “KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - TƯ DUY MỚI CHO THỜI ĐẠI SỐ”
Một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Diễn đàn là chương trình tập huấn dành cho cộng đồng khởi nghiệp, hướng đến việc trang bị tư duy mới trong bối cảnh số hóa. Các chuyên đề chính gồm: Xu hướng đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, khẳng định startup cần ứng dụng công nghệ để mở rộng quy mô và thích ứng nhanh. Kỹ năng nghiên cứu thị trường, sáng chế và áp dụng tư duy sáng tạo để phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu. Vai trò của mentoring, coi cố vấn là cầu nối giữa startup và nguồn lực về vốn, công nghệ, thị trường.
Theo đại diện ban tổ chức, tập huấn là hoạt động thiết thực, giúp hình thành đội ngũ doanh nhân trẻ có tư duy toàn cầu và khả năng cạnh tranh cao, đồng thời bổ sung năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.
THÔNG ĐIỆP CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU 2030
Diễn đàn năm nay cũng là dịp để cơ quan quản lý đưa ra những định hướng lớn. Đại diện Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ nêu rõ: Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 10.000 startup, huy động 3 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm, nằm trong Top 40 Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) và Top 45 bảng xếp hạng StartupBlink. Một mục tiêu đặc biệt là hình thành 1 triệu doanh nghiệp một người – mô hình dựa trên nền tảng số, cho phép mỗi cá nhân có thể khởi nghiệp dựa trên công nghệ.
Kinh nghiệm từ Israel, Hàn Quốc hay Singapore được chia sẻ tại diễn đàn cho thấy vai trò quyết định của chính sách: Israel xây dựng môi trường khởi nghiệp dựa trên nghiên cứu và vốn mạo hiểm, Hàn Quốc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết hợp công nghệ, còn Singapore trở thành trung tâm sáng tạo toàn cầu nhờ chính sách mở và nguồn vốn quốc tế. Những mô hình này được coi là gợi ý tham khảo cho Việt Nam trong tiến trình phát triển.
MEEY GROUP: GÓC NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP PROPTECH
Tham dự Diễn đàn năm nay, Meey Group - một doanh nghiệp proptech Việt Nam – chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ. Khởi đầu như một startup, Meey Group hiện phát triển hệ sinh thái công nghệ bất động sản toàn diện: Meey Map, Meey CRM, Meey Value, Meey 3D, Meey Atlas… Tất cả được xây dựng bởi đội ngũ kỹ sư Việt, tập trung vào việc minh bạch hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả giao dịch.
Ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch HĐQT Meey Group – cho biết: “Trong kỷ nguyên số, dữ liệu là tài nguyên cốt lõi. Chúng tôi định hướng xây dựng thị trường bất động sản minh bạch bằng công nghệ phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và blockchain.”
Theo kế hoạch, Meey Group đang chuẩn bị mở rộng sang các thị trường ngoài Việt Nam, đồng thời hợp tác với các tổ chức quốc tế để chuẩn hóa quản trị, triển khai ESG và hướng tới IPO quốc tế. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam ra toàn cầu.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀ ĐỘNG LỰC TRONG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA
Các diễn giả tại diễn đàn đều nhất trí rằng doanh nghiệp tư nhân công nghệ sẽ đóng vai trò trụ cột trong mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030. Nghị quyết 68 của Trung ương cũng xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.
Những mô hình như Meey Group cho thấy sự dịch chuyển từ khởi nghiệp nhỏ lẻ sang doanh nghiệp có chiến lược hội nhập toàn cầu. Bằng việc tập trung vào dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp tư nhân đang góp phần định hình tương lai của kinh tế số Việt Nam.
Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia 2025 tại Quảng Ninh là dịp nhìn lại tiến trình phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và đặt ra những mục tiêu mới. Các nội dung tập huấn, chính sách, kinh nghiệm quốc tế và sự hiện diện của những doanh nghiệp như Meey Group cho thấy một bức tranh đa chiều: khởi nghiệp sáng tạo đang trở thành động lực then chốt để Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng.
