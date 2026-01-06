Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử hút 47,2 tỷ USD trong năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Trong khi lượng vốn đổ vào các sản phẩm đầu tư gắn với Bitcoin giảm mạnh, từ 41,7 tỷ USD trong năm 2024 xuống còn khoảng 27 tỷ USD trong năm 2025 thì dòng vốn vào các sản phẩm đầu tư gắn với Ether, XRP và Solana ghi nhận mức tăng đáng kể...
Theo dữ liệu từ công ty quản lý tài sản tiền điện tử châu Âu CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử trong năm 2025 đã hút khoảng 47,2 tỷ USD, chỉ thấp hơn khoảng 3% so với kỷ lục 48,7 tỷ USD của năm 2024. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý khi thị trường phải đối mặt với những đợt biến động mạnh về giá trong năm vừa qua.
Điểm nói là trong năm qua là sự thay đổi trong hướng đi của dòng tiền. Lượng vốn đổ vào các sản phẩm đầu tư gắn với Bitcoin giảm mạnh, từ 41,7 tỷ USD trong năm 2024 xuống còn khoảng 27 tỷ USD trong năm 2025, tương đương mức sụt giảm 35%. Trái lại, dòng vốn vào các sản phẩm đầu tư gắn với Ether, XRP và Solana ghi nhận mức tăng đáng kể, phản ánh xu hướng phân tán rủi ro và mở rộng danh mục của nhà đầu tư.
Theo ông James Butterfill, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares, Ether là tài sản nổi bật nhất trong năm 2025. Các sản phẩm đầu tư gắn với Ether đã thu hút tổng cộng 12,7 tỷ USD vốn mới, tăng 138% so với mức 5,3 tỷ USD của năm 2024. Solana cũng là điểm sáng, khi dòng vốn tăng tới 10 lần, từ 310 triệu USD lên 3,6 tỷ USD chỉ sau một năm. Trong khi đó, các quỹ đầu tư liên quan đến XRP cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với dòng vốn tăng khoảng 5 lần, đạt 3,6 tỷ USD.
Dù tổng dòng vốn không vượt năm 2024, quy mô tài sản tiền điện tử của các công ty quản lý tài sản trên toàn cầu vẫn tiếp tục mở rộng. Đến cuối năm 2025, tổng giá trị tài sản do các quỹ này quản lý ước đạt khoảng 180 tỷ USD, tăng từ mức 160 tỷ USD của năm trước.
Xét theo khu vực, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường thu hút phần lớn dòng vốn với khoảng 42,5 tỷ USD, dù con số này vẫn thấp hơn khoảng 12% so với năm 2024. Tính đến cuối năm, các công ty quản lý tài sản tại Hoa Kỳ đang quản lý khoảng 152,6 tỷ USD tiền điện tử.
Bên cạnh Hoa Kỳ, một số thị trường khác cũng ghi nhận sự bứt phá rõ nét. Đức là quốc gia có mức tăng trưởng ấn tượng, khi dòng vốn vào các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tăng vọt từ 43 triệu USD trong năm 2024 lên 2,5 tỷ USD trong năm 2025. Canada cũng cho thấy sự phục hồi đáng chú ý, với dòng vốn tăng từ 600 triệu USD lên 1,1 tỷ USD trong cùng kỳ.
Bước sang đầu năm 2026, tín hiệu tích cực tiếp tục được duy trì. Theo số liệu cập nhật theo tuần của CoinShares, trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử ghi nhận dòng tiền vào ròng 582 triệu USD. Riêng phiên cuối tuần, dòng tiền đạt tới 671 triệu USD, bù đắp cho một số phiên rút vốn giữa tuần.
Chương trình thử nghiệm giao hàng bằng UAV tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy cách tiếp cận thận trọng nhưng chủ động của Thành phố trong việc đưa công nghệ mới vào thực tiễn, trên cơ sở bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp lý...
“Nhằm hỗ trợ người dân Venezuela, ưu tiên trước mắt của chúng tôi là đảm bảo kết nối Internet cho cả người dùng hiện tại và người dùng mới thông qua các gói dịch vụ miễn phí”, Starlink thông báo...
Các đạo luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia...
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tổng thể về các ngành, nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi trí tuệ nhân tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo lại, nâng cấp, chuyển đổi kỹ năng cho người lao động, trình Thủ tướng trong quý 1/2026...
Trí tuệ nhân tạo đang trở thành lực đẩy công nghệ mạnh mẽ nhất của thế kỷ XXI, với khả năng tái định hình kinh tế, xã hội và cả bản chất tồn tại của con người. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng to lớn là những rủi ro mang tính hệ thống, khiến yêu cầu xây dựng một khuôn khổ quản trị AI toàn cầu, có đạo đức và lấy con người làm trung tâm, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: