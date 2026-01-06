Chứng khoán Mỹ xanh rực dù Venezuela bất ổn, giá dầu tăng 1 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/1), với chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, khi nhà đầu tư tin rằng bất ổn địa chính trị ở Venezuela sẽ không dẫn tới một sự leo thang xung đột có khả năng gây đảo lộn thị trường...

Giá dầu thô tăng, nhưng mức tăng hạn chế, trong lúc nhà đầu tư đánh giá về tác động tiềm ẩn của tình hình Venezuela.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 594,79 điểm, tương đương tăng 1,23%, chốt ở mức 48.977,18 điểm. Trước đó, chỉ số blue-chip gồm 30 cổ phiếu thành viên này cũng thiết lập một kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,64%, đóng cửa ở mức 6.902,05 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,69%, đạt 23.395,82 điểm.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm dẫn đầu phiên tăng này, vì giới đầu tư tin rằng các công ty năng lượng Mỹ sẽ hưởng lợi từ việc xây dựng lại hạ tầng dầu khí của Venezuela. Cổ phiếu Chevron tăng 5,1%; Exxon Mobil tăng 2,2; Halluburton và SLB tăng tương ứng 7,8% và gần 9%.

“Trong ngắn hạn, tình hình ở Venezuela có thể làm giá dầu tăng vì mối lo về nguồn cung dầu và hoạt động vận chuyển dầu. Trong dài hạn hơn, những gì đang diễn ra ở Venezuela có thể mang đến một sự cải thiện, bởi nước này hiện chỉ chiếm 1% nguồn cung dầu toàn cầu và sản lượng dầu của nước này đã liên tục giảm trong những năm qua. Hạ tầng dầu khí của họ cần được cải thiện, và đó là lĩnh vực mà Mỹ có thể hỗ trợ”, chiến lược gia trưởng Sam Stovall của công ty CFRA Research nhận định với hãng tin CNBC.

Cổ phiếu tài chính là một nhóm khác đạt mức tăng mạnh trong phiên này, nhờ đặt cược của nhà đầu tư rằng kinh tế Mỹ sẽ khởi sắc trong năm nay. Cổ phiếu Goldman Sachs và US Bancorp nổi bật với mức tăng tương ứng 3,7% và 2,9%.

“Sau khi điều chỉnh danh mục vào cuối năm 2025, nhà đầu tư đã bắt đầu mua cổ phiếu trở lại. Họ vẫn quan tâm đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hành động như thế nào trong năm nay và lợi nhuận của các công ty niêm yết sẽ ra sao. Nhìn chung, tâm lý ham thích rủi ro đang cao”, ông Stovall nói thêm.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, Mỹ mở một chiến dịch chớp nhoáng ở Caracas, bắt Tổng thống Nicolas Maduro, đánh dấu cuộc can thiệp trực tiếp nhất của Mỹ và khu vực Mỹ Latin kể từ vụ can thiệp vào Panama năm 1989 - theo hãng tin Reuters.

Ngày 5/1, Mỹ đã mở phiên tòa xét xử vợ chồng ông Maduro tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York, với cáo buộc ông điều hành một mạng lưới buôn lậu cocaine. Trước tòa, ông Maduro phủ nhận các cáo buộc mà Mỹ nhằm vào ông, khẳng định mình vô tội - Reuters đưa tin.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tiến hành một cuộc tấn công nữa vào Venezuela nếu Caracas chống lại nỗ lực của Mỹ nhằm mở cửa ngành công nghiệp dầu lửa của nước này và chấm dứt hoạt động buôn lậu ma túy.

“Đây là một sự kiện địa chính trị lớn, song ít có khả năng gây biến động thị trường trong ngắn hạn. Hiện tại, nhà đầu tư đang dần quen với sự khó đoán định trong các chính sách của ông Trump”, nhà phân tích Matthew Aks của công ty Evercore ISI nhận định trong một báo cáo.

Cổ phiếu các tập đoàn quốc phòng cũng đóng góp đáng kể vào phiên tăng này vào thị trường, như General Dynamics và Lockheed Martin với mức tăng tương ứng 3,5% và 2,9%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 1 USD/thùng, tương đương tăng 1,74%, đóng cửa ở mức 58,32 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,01 Usd/thùng, tương đương tăng 1,66%, chốt ở mức 61,76 USD/thùng.

Hôm thứ Bảy, ông Trump tuyên bố một mục tiêu chính của việc lật đổ Tổng thống Maduro là nhằm đưa vốn đầu tư của Mỹ vào phát triển hạ tầng dầu khí của Venezuela. Cùng với đó, ông nói rằng, lệnh cấm vận dầu lửa của Mỹ đối với Venezuela vẫn duy trì.

Venezuela, một thành viên sáng lập của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới với 303 tỷ thùng, tương đương khoảng 17% tổng trữ lượng toàn cầu, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Nước này từng sản xuất khoảng 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào thời kỳ đỉnh cao cuối những năm 1990, nhưng sản lượng đã giảm đáng kể kể từ đó - theo công ty tư vấn năng lượng Kpler. Hiện tại, quốc gia Nam Mỹ này đang sản xuất khoảng 800.000 thùng mỗi ngày, theo dữ liệu của Kpler.

Chevron là công ty dầu khí lớn duy nhất của Mỹ hiện đang hoạt động tại Venezuela. Theo Kpler, công ty này đã xuất khẩu khoảng 140.000 thùng mỗi ngày vào thời điểm cuối quý 4/2025.

Tác động của diễn biến chính trị ở Venezuela đối với giá dầu trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng - theo ông Daan Struyven, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dầu mỏ tại ngân hàng Goldman Sachs. Ông Struveyn cho rằng sản lượng dầu của Venezuela có thể tăng nhẹ nếu một chính phủ được Mỹ hậu thuẫn được thành lập và chính quyền Trump dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Venezuela.

Tuy nhiên, nhà phân tích này nhận định việc lật đổ Tổng thống Maduro cũng có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung dầu trong ngắn hạn. Nhìn trong dài hạn, vốn đầu tư của Mỹ nhằm thúc đẩy sản lượng dầu của Venezuela sẽ gây áp lực giảm giá dầu - ông Struvyven nói. Tuy nhiên, ông cho rằng sự phục hồi sản lượng dầu của nước này có thể sẽ diễn ra dần dần và không hoàn toàn.

Các nhà điều hành trong ngành dầu khí hoạt động tại Venezuela cho biết sẽ cần 10 tỷ USD vốn đầu tư mỗi năm để khôi phục sản lượng dầu của nước này và một môi trường an ninh ổn định là điều cần thiết để đưa sản lượng trở lại mức lịch sử - theo bà Helima Croft, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại công ty RBC Capital Markets.