TP. Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án Sàn giao dịch công nghệ giai đoạn mới

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề án “Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố giai đoạn mới”, định hướng xây dựng mô hình sàn kết hợp trực tiếp - trực tuyến, đóng vai trò trung gian then chốt kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo...

Đề án “Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố giai đoạn mới” nhằm xây dựng sàn thành tổ chức trung gian chuyên nghiệp của thị trường khoa học và công nghệ, đóng vai trò then chốt trong kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Theo Đề án, Sàn Giao dịch công nghệ TP. Hồ Chí Minh giai đoạn mới được tổ chức, vận hành theo mô hình kết hợp giữa sàn giao dịch trực tiếp và sàn số (nền tảng trực tuyến).

Bên cạnh đó, Sàn sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ giao dịch công nghệ và tài sản trí tuệ, bao gồm tiếp nhận nhu cầu, chào mua - chào bán, tư vấn, môi giới, thẩm định, định giá, đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi sau chuyển giao. Toàn bộ quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa nhằm bảo đảm tính minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Đề án đặt mục tiêu trọng tâm vào việc tăng cường kết nối chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp công nghệ phù hợp, giảm chi phí nghiên cứu - phát triển, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu thông qua chuẩn hóa hồ sơ công nghệ, đánh giá mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL - Technology Readiness Level), tư vấn sở hữu trí tuệ và định giá độc lập.

Đến năm 2030, Sàn Giao dịch công nghệ TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kết nối thông tin cung - cầu công nghệ cho tối thiểu 1.500 lượt doanh nghiệp, cá nhân mỗi năm; hỗ trợ ký kết ít nhất 50 hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị/năm; nâng tỷ lệ công nghệ có hồ sơ sở hữu trí tuệ rõ ràng và được định giá độc lập lên trên 70%.

Đồng thời, hình thành cơ sở dữ liệu công nghệ được phân loại theo TRL và theo các lĩnh vực ưu tiên phát triển công nghiệp của Thành phố, làm cơ sở để doanh nghiệp và nhà đầu tư lựa chọn, triển khai công nghệ.

Về tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố là cơ quan chủ trì thành lập và vận hành Sàn Giao dịch công nghệ giai đoạn mới trên nền tảng sàn hiện hữu, đồng thời thực hiện hợp nhất dữ liệu của ba sàn TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương theo lộ trình phù hợp.

UBND Thành phố giao Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực tiếp quản lý, vận hành sàn thông qua hai hình thức: Không gian giao dịch vật lý và nền tảng giao dịch trực tuyến.

Theo Quyết định được phê duyệt, “Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố giai đoạn mới” có tên tiếng Anh là Innovation Partnership and Technology Transfer Portal (Techport), đặt trụ sở tại số 79 Trương Định, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, với bộ máy nhân sự tinh gọn gồm 15 người, tổ chức theo các nhóm chức năng về phát triển mạng lưới đối tác, xúc tiến và tư vấn chuyển giao công nghệ, cùng công tác thông tin - truyền thông.