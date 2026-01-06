Thứ Ba, 06/01/2026

Thế giới

Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz, SPDR Gold Trust “án binh bất động”

Điệp Vũ

06/01/2026, 07:54

Giá vàng thế giới tăng gần 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/1), đạt mức cao nhất 1 tuần, khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu tăng cao giữa bất ổn địa chính trị ở Venezuela...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 119,7 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng 2,7%, đạt 4.448,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng giao ngay kể từ hôm 29/12. Mức giá kỷ lục mọi thời đại là 4.550 USD/oz thiết lập vào hôm 26/12.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 2,8%, đóng cửa ở mức 4.451,1 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 5,2%, đóng cửa ở mức 76,55 USD/oz. Kỷ lục của giá bạc là mức 84 USD/oz thiết lập vào đầu tuần trước.

Ngay trong những phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, thị trường kim loại quý giữ vững xu hướng tăng mạnh của hai năm trước. Giá vàng đã tăng hơn 64% trong năm ngoái nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố hỗ trợ gồm căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Những yếu tố hỗ trợ này được dự báo sẽ duy trì trong năm 2026.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, Mỹ mở một chiến dịch chớp nhoáng ở Caracas, bắt Tổng thống Nicolas Maduro, đánh dấu cuộc can thiệp trực tiếp nhất của Mỹ và khu vực Mỹ Latin kể từ vụ can thiệp vào Panama năm 1989 - theo hãng tin Reuters.

Ngày 5/1, Mỹ đã mở phiên tòa xét xử vợ chồng ông Maduro tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York, với cáo buộc ông điều hành một mạng lưới buôn lậu cocaine. Trước tòa, ông Maduro phủ nhận các cáo buộc mà Mỹ nhằm vào ông, khẳng định mình vô tội - Reuters đưa tin.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tiến hành một cuộc tấn công nữa vào Venezuela nếu Caracas chống lại nỗ lực của Mỹ nhằm mở cửa ngành công nghiệp dầu lửa của nước này và chấm dứt hoạt động buôn lậu ma túy.

“Tình hình ở Venezuela đã kích hoạt trở lại nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Những diễn biến này xuất hiện chồng lên những mối lo đã có từ trước về địa chính trị, nguồn cung năng lượng và chính sách tiền tệ”, nhà giao dịch kim loại quý Alexander Zumpfe của công ty Heraeus Metals Germany nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo ông Zumpfe, giá vàng có thể tái lập mức kỷ lục nếu căng thẳng địa chính trị leo thang hoặc lan rộng, hoặc các số liệu kinh tế Mỹ sắp tới củng cố khả năng Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn.

Dữ liệu kinh tế Mỹ được giới đầu tư chờ đợi nhất trong tuần này là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12, dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu.

Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất do Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) công bố ngày thứ Hai cho thấy hoạt động của các nhà máy suy yếu trong tháng 12, với chỉ số chỉ đạt mức 47,9 điểm, giảm 0,3 điểm so với tháng 11 và thấp hơn mức dự báo 48,3 điểm mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed có hai đợt giảm lãi suất trong năm nay. Về cuộc họp tháng 1, thị trường cho rằng Fed sẽ không thay đổi lãi suất từ mức 3,5-3,75% hiện nay. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng gần 83% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Hai, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.065,1 tấn vàng.

Đồng USD giảm giá nhẹ phiên này, với chỉ số SPDR Gold Trust lùi về dưới mức 98,4 điểm.

Lúc 6h50 sáng nay (6/1) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 7,6 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm gần 0,2%, giao dịch ở mức 4.442,6 USD/oz - theo Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.050 đồng (mua vào) và 26.380 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Giá vàng tăng mạnh, giá dầu giảm giữa bất ổn ở Venezuela

07:38, 05/01/2026

Giá vàng tăng mạnh, giá dầu giảm giữa bất ổn ở Venezuela

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 28/12/2025-3/1/2026: Giá vàng sụt dốc, giá đồng lập kỷ lục mới

16:54, 03/01/2026

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 28/12/2025-3/1/2026: Giá vàng sụt dốc, giá đồng lập kỷ lục mới

Những cảnh báo rủi ro điều chỉnh của giá vàng và giá bạc

08:04, 29/12/2025

Những cảnh báo rủi ro điều chỉnh của giá vàng và giá bạc

