Landmark 35: Biểu tượng sống mới tại Hạ Long

Thứ Ba, 06/01/2026
Thu Ngân
06/01/2026, 08:00
Trong dòng chảy phát triển của mỗi đô thị, luôn xuất hiện những công trình mang tính biểu tượng - không chỉ định hình diện mạo kiến trúc, mà còn phản chiếu tầm vóc và khát vọng sống của cộng đồng cư dân. Tại Hạ Long, Landmark 35 đang dần khẳng định vị thế của một biểu tượng sống cao cấp mới, nơi hội tụ những giá trị vượt lên trên khuôn khổ của một dự án nhà ở thông thường.
Tọa lạc tại vị trí trung tâm Hòn Gai – khu vực được xem là “trái tim” của thành phố, Landmark 35 sở hữu lợi thế vượt trội từ quỹ đất hiếm hoi còn lại. Dự án hưởng trọn kết nối vàng, trở thành điểm giao thoa của các trục giao thông huyết mạch và nhịp sống đô thị sôi động.
Từ Landmark 35, cư dân chỉ mất khoảng 5–10 phút để tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu hiện hữu như trung tâm hành chính, chợ truyền thống, trường học, trung tâm thương mại và các không gian sinh hoạt ven biển. Sống tại đây không đơn thuần là ở giữa trung tâm, mà là tận hưởng trọn vẹn sự thuận tiện, linh hoạt và giá trị an cư bền vững theo thời gian.
Khác biệt của Landmark 35 còn được thể hiện rõ nét trong cách kiến tạo không gian sống. Mỗi chi tiết được chọn lọc kỹ lưỡng từ vật liệu cao cấp đến bảng màu tinh tế, hòa quyện hài hòa để kiến tạo không gian sống sang trọng, bền vững và mang dấu ấn cá tính riêng của chủ nhân.
Bên cạnh đó, Landmark 35 sở hữu chuỗi tiện ích luxury độc bản dành cho giới tinh hoa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Không gian tiện ích không chỉ phục vụ cho việc sử dụng hằng ngày, mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm sống, để mỗi khoảnh khắc trở về nhà đều là một sự tận hưởng đúng nghĩa.
Giá trị bền vững của một dự án không chỉ nằm ở vị trí hay thiết kế, mà còn được hình thành từ cộng đồng cư dân. Landmark 35 hướng tới xây dựng một cộng đồng văn minh, tri thức và đồng điệu trong phong cách sống – nơi mỗi cư dân đều tự hào khi gọi đây là tổ ấm của mình.
Sở hữu căn hộ tại Landmark 35 không đơn thuần là nắm giữ một tài sản giá trị, mà còn là sự khẳng định vị thế sống, một lựa chọn mang tính biểu tượng giữa lòng Hạ Long. Trong tương lai, Landmark 35 được kỳ vọng sẽ trở thành niềm tự hào của người dân thành phố, góp phần định hình chuẩn mực sống hạng sang và bền vững cho đô thị biển đang vươn mình mạnh mẽ.
Bước sang giai đoạn 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận những chuyển động tích cực nhờ hạ tầng được đầu tư đồng bộ và sự xuất hiện của các dự án quy mô, quy hoạch bài bản.
Từng được xem là khu vực cửa ngõ thủ đô với quỹ đất rộng nhưng hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, khu đô thị mới Dương Nội (phường Dương Nội, Hà Nội) hôm nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6544/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội, áp dụng từ tháng 1/2026…
Từ “vành đai công nghiệp” năng động, Việt Yên đang vươn mình trở thành tâm điểm tăng trưởng mới của bất động sản Bắc Ninh khi hạ tầng, dòng lao động và mặt bằng giá cùng bước vào chu kỳ tăng tốc. Trong bức tranh đó, Việt Yên Riverside là điểm nhấn chiến lược, đón đầu làn sóng đầu tư và dư địa tăng giá theo sóng vùng.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: