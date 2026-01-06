Cảnh báo về những bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa để xử lý...

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện dồn dập các bài viết đăng tải thông tin, bình luận thất thiệt về nội dung lịch sử trong bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bằng thủ đoạn lấy một phần nội dung đơn lẻ để suy diễn, xuyên tạc, các tài khoản này đã tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt, dẫn đến những đánh giá sai lệch và thiếu khách quan về giá trị của bộ sách.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này tạo ra sự lo lắng, nghi ngờ về chất lượng của bộ sách. Sự xuất hiện và lan truyền của các thông tin sai sự thật, xuyên tạc về nội dung sách giáo khoa không chỉ đơn thuần là vấn đề truyền thông, mà còn là một thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định ngành giáo dục.

Những thông tin sai lệch thường được đăng tải từ các nguồn không chính thống, nhằm mục đích trục lợi hoặc gây hoang mang xã hội, ảnh hưởng tới chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Trong đó, tiêu biểu là thông tin về sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5 chỉ có nội dung dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) nhưng không dạy về Quang Trung - phong trào Tây Sơn. Từ đó, đi đến phủ nhận vô căn cứ nội dung lịch sử trong sách giáo khoa.

Qua rà soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống, từ Trung học cơ sở như lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí) đến Trung học phổ thông như lớp 11 (môn Lịch sử).

Nội dung dạy học về nhà Nguyễn với tư cách là một triều đại được thể hiện khách quan, đầy đủ. Trong đó, nội dung về Nguyễn Ánh được bố trí theo mạch logic lịch sử ở lớp 5 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 11 (môn Lịch sử).

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc cho rằng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung và phong trào Tây Sơn là bóp méo thông tin và vu khống có chủ đích.

Việc sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 học bài “Sự ra đời của nhà Nguyễn” là phù hợp với tiến trình lịch sử, mục tiêu chương trình học và đặc điểm tâm lý lứa tuổi, thể hiện đúng quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Qua đó, các nội dung được đưa ra trong sách không tiếp cận lịch sử theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân, mà đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Qua đó, bảo đảm tính khoa học, khách quan, cân bằng trong giáo dục lịch sử.

Ngoài việc khẳng định thông tin thất thiệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công khai hơn 30 tài khoản mạng xã hội xuyên tạc, lan truyền nội dung sai lệch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng, phát tán các thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa để xử lí nghiêm các vi phạm (nếu có) nhằm bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời đề nghị người dân không chia sẻ thông tin thất thiệt, không đưa ra các bình luận thiếu căn cứ, cơ sở liên quan đến nội dung này.