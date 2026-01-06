Thứ Ba, 06/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cảnh báo về những bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa

Bảo Châu

06/01/2026, 08:00

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa để xử lý...

Một số trang thông tin lan truyền nội dung thất thiệt về sách giáo khoa
Một số trang thông tin lan truyền nội dung thất thiệt về sách giáo khoa

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện dồn dập các bài viết đăng tải thông tin, bình luận thất thiệt về nội dung lịch sử trong bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bằng thủ đoạn lấy một phần nội dung đơn lẻ để suy diễn, xuyên tạc, các tài khoản này đã tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt, dẫn đến những đánh giá sai lệch và thiếu khách quan về giá trị của bộ sách.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này tạo ra sự lo lắng, nghi ngờ về chất lượng của bộ sách. Sự xuất hiện và lan truyền của các thông tin sai sự thật, xuyên tạc về nội dung sách giáo khoa không chỉ đơn thuần là vấn đề truyền thông, mà còn là một thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định ngành giáo dục.

Những thông tin sai lệch thường được đăng tải từ các nguồn không chính thống, nhằm mục đích trục lợi hoặc gây hoang mang xã hội, ảnh hưởng tới chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Trong đó, tiêu biểu là thông tin về sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5 chỉ có nội dung dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) nhưng không dạy về Quang Trung - phong trào Tây Sơn. Từ đó, đi đến phủ nhận vô căn cứ nội dung lịch sử trong sách giáo khoa.

Qua rà soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống, từ Trung học cơ sở như lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí) đến Trung học phổ thông như lớp 11 (môn Lịch sử).

Nội dung dạy học về nhà Nguyễn với tư cách là một triều đại được thể hiện khách quan, đầy đủ. Trong đó, nội dung về Nguyễn Ánh được bố trí theo mạch logic lịch sử ở lớp 5 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 11 (môn Lịch sử).

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc cho rằng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung và phong trào Tây Sơn là bóp méo thông tin và vu khống có chủ đích.

Việc sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 học bài “Sự ra đời của nhà Nguyễn” là phù hợp với tiến trình lịch sử, mục tiêu chương trình học và đặc điểm tâm lý lứa tuổi, thể hiện đúng quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Qua đó, các nội dung được đưa ra trong sách không tiếp cận lịch sử theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân, mà đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Qua đó, bảo đảm tính khoa học, khách quan, cân bằng trong giáo dục lịch sử.

Ngoài việc khẳng định thông tin thất thiệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công khai hơn 30 tài khoản mạng xã hội xuyên tạc, lan truyền nội dung sai lệch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng, phát tán các thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa để xử lí nghiêm các vi phạm (nếu có) nhằm bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời đề nghị người dân không chia sẻ thông tin thất thiệt, không đưa ra các bình luận thiếu căn cứ, cơ sở liên quan đến nội dung này.

Từ năm học 2026-2027, Việt Nam chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

16:40, 27/12/2025

Từ năm học 2026-2027, Việt Nam chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Sẽ cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

08:30, 14/10/2025

Sẽ cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh

11:45, 16/09/2025

Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh

Đọc thêm

Tạo nền tảng pháp lý và dữ liệu cho kỷ nguyên phát triển bền vững kinh tế biển

Tạo nền tảng pháp lý và dữ liệu cho kỷ nguyên phát triển bền vững kinh tế biển

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm bản lề để Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý tổng hợp và tạo dựng nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế), đẩy mạnh điều tra cơ bản và chuyển đổi số lĩnh vực biển...

Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho người có công dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho người có công dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, với hai mức quà là 600 nghìn đồng và 300 nghìn đồng...

Chi tiết 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026

Chi tiết 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026

Bộ Y tế quy định danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 15/2/2026, với 35 bệnh, trong đó có Covid-19...

Phát hiện nhiều trường hợp giả mạo chứng chỉ lao động để sang Nhật Bản làm việc

Phát hiện nhiều trường hợp giả mạo chứng chỉ lao động để sang Nhật Bản làm việc

Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng chứng chỉ thi lao động kỹ năng đặc định “giả mạo” khi sang nước này làm việc. Trong số các trường hợp bị phát hiện, có 10 người có quốc tịch Việt Nam...

Điều động, biệt phái gần 4.000 công chức, viên chức cho chính quyền xã

Điều động, biệt phái gần 4.000 công chức, viên chức cho chính quyền xã

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, đánh dấu cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lớn nhất trong 80 năm qua. Gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được tăng cường cho cấp xã, tuyến đầu trực tiếp thực thi nhiệm vụ…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

eMagazine

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

eMagazine

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

SCG Việt Nam thúc đẩy phát triển xanh gắn với tăng trưởng bền vững

eMagazine

SCG Việt Nam thúc đẩy phát triển xanh gắn với tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ xanh rực dù Venezuela bất ổn, giá dầu tăng 1 USD/thùng

Thế giới

2

Cú hích mới cho thị trường bất động sản Nghệ An 2026

Bất động sản

3

Landmark 35: Biểu tượng sống mới tại Hạ Long

Bất động sản

4

Tầm nhìn kiến tạo đô thị phía Tây Hà Nội: Từ khu vực cửa ngõ đến trung tâm phát triển mới

Bất động sản

5

Cảnh báo về những bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy