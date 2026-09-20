Khối ngoại gom ròng mạnh 1.200 tỷ trong phiên đánh cồng đón thị trường Việt Nam nâng hạng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/09/2026, chỉ số VN-Index giảm 0,39%, đóng cửa ở mức 1.815,66 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.081,9 tỷ đồng, tăng 45,0% và chiếm 84,9% tổng giá trị giao dịch.
Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 27.232,5 tỷ đồng, tăng 41,0% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.946,4 tỷ đồng, tăng 39,1% so với phiên liền trước, tăng 48,6% so với trung bình 5 phiên và tăng 55,9% so với trung bình 20 phiên.
VN-Index giảm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng điểm với 185 mã tăng và 130 mã giảm. Tuy nhiên, với các cổ phiếu có khối lượng trung bình phiên trên 50.000 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu tăng giá/giảm giá chỉ đạt 0,92 lần.
Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, sau phiên ATC, các cổ phiếu ngân hàng đảo chiều giảm. CTG, TCB, BID, MBB, VPB, ACB ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. Ở chiều ngược lại, STB, VCB, SSB, HPG, VCK, HVN, VNM đóng góp tích cực nhất cho chỉ số chung.
Xét theo ngành, Bất động sản, Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Dịch vụ giải trí ghi nhận giá giảm với thanh khoản tăng. Ngược lại, Chứng khoán tăng giá với thanh khoản giảm nhẹ, trong khi thanh khoản và giá cùng cải thiện ở Thép, Thiết bị điện, Hàng không, Điện, Hàng cá nhân.
Dầu khí, Bán lẻ, Vận tải thủy, Khai khoáng, Khí đốt cùng giảm cả về giá lẫn thanh khoản. Thực phẩm có thanh khoản tăng mạnh trong khi giá đi ngang (MCH giảm, trong khi VNM, MSN tăng).
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.217,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 725,5 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SHB, HPG, STB, NVL, MCH, HDB, SSI, VJC, VCK, SSB.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Dầu khí. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, TCB, CTG, VHM, VPB, MBB, ACB, PNJ, CEO.
Tự doanh bán ròng 82,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 118,5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, TCB, CTG, MWG, VCB, SHB, E1VFVN30, VIB, MSN, DCL.
Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MCH, FPT, ACB, STB, HPG, MBB, VHM, SSB, BID, VNM.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.286,1 tỷ đồng, tăng 52,0%, chiếm 15,7% tổng giá trị giao dịch.
Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở PNJ với 295 tỷ đồng và FPT với 63 tỷ đồng được nước ngoài mua từ nhà đầu tư trong nước.
Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở các cổ phiếu ngân hàng HDB, VPB, SSB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Thép, Thiết bị điện, Du lịch và giải trí, Hàng cá nhân, Điện; trong khi giảm ở Chứng khoán, Dầu khí, Bán lẻ, Hóa chất, Xây dựng và vật liệu, Vận tải, Khí đốt.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
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