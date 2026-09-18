Giám đốc FTSE Russell: Cam kết trở thành đối tác lâu dài của Việt Nam, tiếp tục hiện đại hóa thị trường vốn

FTSE Russell cam kết trở thành đối tác lâu dài của Việt Nam trong quá trình tiếp tục hiện đại hóa thị trường vốn.

Bà Fiona Bassett - Giám đốc điều hành tổ chức xếp hạng FTSE Russell. Ảnh: Việt Dũng.

Phát biểu tại Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS) diễn ra tối nay 18/9, bà Fiona Bassett - Giám đốc điều hành tổ chức xếp hạng FTSE Russell nhấn mạnh: Đây là một sự kiện mang tính lịch sử.

"Hôm nay là dịp để chúng ta ghi nhận và chúc mừng Việt Nam đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn", bà Fiona Bassett nhấn mạnh.

Theo Giám đốc điều hành của FTSE Russell, việc thay đổi phân loại thị trường không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Đây là kết quả của nhiều năm cam kết, hợp tác và nỗ lực bền bỉ. Những thành tựu như ngày hôm nay phản ánh sự đóng góp chung của các cơ quan Chính phủ, cơ quan quản lý, các sở giao dịch, công ty chứng khoán, tổ chức lưu ký, nhà đầu tư và nhiều thành phần khác trong hệ sinh thái tài chính của Việt Nam.

Đối với FTSE Russell, hành trình này được xây dựng trên nền tảng nhiều năm hợp tác mang tính xây dựng và đối thoại cởi mở với các bên tham gia thị trường. FTSE Russell rất trân trọng sự tin tưởng, quan hệ đối tác và tinh thần hợp tác đã tạo nên những cuộc trao đổi trong suốt thời gian qua.

"Và chúng tôi tự hào không chỉ về những mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng, mà còn về những tình bạn đã hình thành trong suốt hành trình này.

Việc Việt Nam được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu toàn cầu là sự ghi nhận quan trọng đối với những tiến bộ của đất nước cũng như mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào thị trường vốn toàn cầu", đại diện FTSE Russell nhấn mạnh.

Điều này đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ngày càng quan trọng đối với dòng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng tương lai của thị trường Việt Nam.

FTSE Russell tự hào được hỗ trợ Việt Nam trong dấu mốc quan trọng này của quá trình phát triển thị trường vốn và trong chặng đường tiếp theo.

Hiện nay, hơn 22.000 tỷ USD tài sản trên toàn cầu được tham chiếu theo các chỉ số của FTSE Russell, đưa hệ sinh thái chỉ số FTSE trở thành một trong những hệ thống chỉ số được theo dõi rộng rãi nhất đối với hoạt động đầu tư quốc tế trên toàn thế giới.

Việc Việt Nam được nâng hạng không chỉ là sự ghi nhận những tiến bộ đã đạt được, mà còn là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa mức độ hiện diện của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế và tạo điều kiện để dòng vốn toàn cầu tham gia sâu rộng hơn vào thị trường theo thời gian.

FTSE đặc biệt khích lệ khi giai đoạn đầu tiên của quá trình triển khai nâng hạng đã được hoàn tất thuận lợi trong ngày hôm nay, đồng thời nhận được những phản hồi khá tích cực từ khách hàng và các thành viên thị trường về quá trình chuyển đổi.

Đây là kết quả của những nỗ lực, công tác chuẩn bị và sự phối hợp rất đáng kể giữa Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý, các sở giao dịch, các đơn vị cung cấp hạ tầng thị trường và cộng đồng đầu tư nói chung.

Hoàn thành thành công bước đi đầu tiên là một thành tựu quan trọng, đồng thời cho thấy cam kết của Việt Nam đối với việc tiếp tục phát triển và cải cách thị trường.

Nhìn xa hơn cột mốc của ngày hôm nay, FTSE Russell cam kết trở thành đối tác lâu dài của Việt Nam trong quá trình tiếp tục hiện đại hóa thị trường vốn.

Với năng lực hoạt động rộng khắp, bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường thu nhập cố định, ngoại hối, đầu tư bền vững và cả lĩnh vực số hóa, FTSE sẵn sàng hỗ trợ các thành viên thị trường trên toàn bộ hệ sinh thái đầu tư.

FTSE tin rằng sự phát triển thành công của một thị trường không chỉ được đo lường bằng việc phân loại thị trường trong các bộ chỉ số, mà còn bởi sức mạnh, chiều sâu và khả năng chống chịu của toàn bộ thị trường tài chính theo thời gian.

FTSE hoàn toàn ủng hộ tham vọng của Chính phủ Việt Nam trong tầm nhìn đến năm 2045 cũng như mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao.

"Khi Việt Nam tiếp tục củng cố thị trường vốn và tăng cường kết nối với cộng đồng đầu tư toàn cầu, chúng tôi tin rằng Việt Nam có vị thế thuận lợi để đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường vốn quốc tế.

FTSE Russell và London Stock Exchange Group cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình này, thông qua việc góp phần nâng cao mức độ hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng vốn đầu tư dài hạn và đóng góp vào thành công kinh tế liên tục của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

Thay mặt toàn thể FTSE Russell và London Stock Exchange Group, tôi xin cảm ơn tất cả các đối tác và các bên liên quan vì sự hợp tác trong thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Việt Nam về thành tựu đáng ghi nhận này.

Chúng tôi rất vinh dự được dự buổi tối hôm nay và mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong chương tiếp theo của hành trình phát triển thị trường", bà Fiona Bassett, Giám đốc điều hành tổ chức xếp hạng FTSE Russell, nhấn mạnh.