Giám đốc của Vanguard: Sẽ đầu tư vào Việt Nam 2,5 tỷ USD và nắm giữ các khoản này trong nhiều thập kỷ

Trong năm tới, Vanguard dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Việt Nam thông qua các danh mục đầu tư. Đây là khoảng 65.000 tỷ đồng, được đầu tư thay mặt cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

ông Duncan Burns, Giám đốc phụ trách Quản lý đầu tư và cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Vanguard. Ảnh: Việt Dũng.

"Trong năm tới, Vanguard dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Việt Nam thông qua các danh mục đầu tư của chúng tôi. Đây là khoảng 65.000 tỷ đồng, được đầu tư thay mặt cho hàng triệu người trên toàn thế giới", ông Duncan Burns, Giám đốc phụ trách Quản lý đầu tư và cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Vanguard nói tại Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS) diễn ra tối nay 18/9.

Nói về sự kiện nâng hạng, ông Duncan Burns nhấn mạnh đây là một dấu mốc quan trọng và đầy triển vọng trong quá trình tiếp tục phát triển thị trường vốn Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến sâu hơn của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

Hôm nay thực sự là ngày để Việt Nam được tôn vinh và chúc mừng.

Tại Vanguard, mục tiêu cốt lõi là mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tốt nhất để đạt được thành công trong đầu tư, thông qua đa dạng hóa rộng, chi phí thấp và đầu tư dài hạn.

Vanguard được thành lập vào năm 1975 bởi John Bogle, người tin rằng hoạt động đầu tư đã trở nên quá đắt đỏ và phức tạp. Để giải quyết vấn đề đó, ông là người tiên phong trong đầu tư chỉ số dành cho các nhà đầu tư phổ thông, góp phần tạo nên điều được biết đến như “Cuộc cách mạng chỉ số” (Index Revolution) trong lĩnh vực đầu tư trên toàn thế giới.

Trên hết, John Bogle tin rằng hoạt động quản lý đầu tư phải phục vụ nhà đầu tư, chứ không phải ngược lại. Một câu nói nổi tiếng của John Bogle là: “Vanguard chỉ nên phục vụ một khách hàng, đó là nhà đầu tư bình thường.”

Ngày nay, Vanguard quản lý khoảng 13.000 tỷ USD tài sản cho hơn 60 triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới. Mỗi USD trong số đó đều thuộc về một người đang tiết kiệm cho một mục tiêu nào đó – có thể là cho việc nghỉ hưu hoặc cho một tương lai tốt đẹp hơn của gia đình họ.

Vanguard mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội tốt nhất để đạt được thành công trong dài hạn bắt đầu từ việc duy trì chi phí thấp và đa dạng hóa rộng. Đó là lý do Vanguard tin rằng một danh mục đầu tư toàn cầu nên là điểm khởi đầu hợp lý.

Cách tiếp cận này được xây dựng trên hàng thập kỷ nghiên cứu về đầu tư, trong đó có lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, dựa trên một tiền đề đơn giản: đa dạng hóa nhiều vẫn tốt hơn đa dạng hóa ít.

Thay vì cố gắng dự đoán chỉ số của các thị trường, ngành hay doanh nghiệp nào sẽ có kết quả vượt trội, đầu tư theo chỉ số mang đến cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận một tập hợp cơ hội rộng lớn hơn và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một thị trường riêng lẻ nào.

John Bogle đã diễn đạt điều này một cách rất ấn tượng qua câu nói: “Đừng tìm kiếm một món hời trong toàn bộ thị trường; hãy mua cả thị trường.”

Và ngày hôm nay, Vanguard rất vui mừng khi chứng kiến Việt Nam chính thức trở thành một phần trong thị trường mới nổi.

Vanguard quản lý một phần lớn tài sản chỉ số theo dõi các chỉ số tham chiếu thị trường cổ phiếu mới nổi trên toàn cầu, qua đó giúp quỹ có sự hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của nhóm chỉ số này.

Vanguard thực sự ủng hộ và tin tưởng vào các phương pháp luận minh bạch được đội ngũ của FTSE Russell xây dựng. Việt Nam đã đạt được vị trí này sau nhiều năm cải cách và phát triển.

Những tiến bộ trong khả năng tiếp cận thị trường, tính minh bạch và cơ sở hạ tầng thị trường đã giúp Việt Nam ngày càng trở thành một thị trường thuận lợi hơn cho đầu tư.

Điều này rất quan trọng bởi Vanguard không phải là những nhà giao dịch ngắn hạn.

Các quỹ chỉ số và ETF của Vanguard tập trung vào đầu tư dài hạn. Vanguard dự kiến sẽ nắm giữ các khoản đầu tư vào Việt Nam trong nhiều thập kỷ, miễn là Việt Nam tiếp tục nằm trong chỉ số tham chiếu.

Trong năm tới, Vanguard dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Việt Nam thông qua các danh mục đầu tư của quỹ. Đây là khoảng 65.000 tỷ đồng, được đầu tư thay mặt cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Nhiều người trong số nhà đầu tư có thể chưa từng đến Việt Nam, nhưng thông qua các danh mục đầu tư được đa dạng hóa trên toàn cầu, họ sẽ có cơ hội tham gia vào quá trình tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

Ông Duncan Burns cho biết đã có một tuần ở Việt Nam và điều gây ấn tượng mạnh nhất với ông trong thời gian ở đây chính là sự tập trung của Việt Nam vào những cơ hội phía trước.

Với suy nghĩ đó, việc Việt Nam được đưa vào chỉ số ngày hôm nay không phải là đích đến, mà giống như điểm khởi đầu của một điều lớn lao hơn.

Lịch sử cho thấy việc được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu lớn thường mang lại mức độ hiện diện cao hơn trên thị trường quốc tế, mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn và thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu.

"Tôi muốn một lần nữa bày tỏ sự cảm kích chân thành của Vanguard tới tất cả những người đã đóng góp vào thành tựu này. Những tiến bộ như ngày hôm nay không thể đạt được chỉ nhờ một quyết định hay một hành động đơn lẻ. Đó là kết quả của nhiều năm nỗ lực và hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và thành viên trong thị trường. Chúng tôi rất hào hứng với những gì sẽ đến tiếp theo đối với Việt Nam và tự hào được trở thành một đối tác đầu tư dài hạn của Việt Nam", ông Duncan Burns nhấn mạnh.