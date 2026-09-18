ETF tái cơ cấu, blue-chips diễn biến cực đoan, thanh khoản kỷ lục 4 tháng

Áp lực bán từ hoạt động tái cơ cấu của các quỹ ETF bắt đầu gia tăng trong phiên chiều và đến ATC thì xuất hiện đồng loạt. Khả năng “cân lệnh” không tốt lắm khiến giá cổ phiếu thay đổi rất lớn.

VN-Index vẫn giữ được xu hướng tăng ngắn hạn.

VN-Index đóng cửa giảm 0,39% (-7,11 điểm), VN30-Index giảm 0,55% nhưng Midcap vẫn tăng 0,79%, Smallcap tăng 0,41%. Sự trái ngược này là bình thường vì hoạt động giao dịch lớn của quỹ trong đợt ATC thường ảnh hưởng đến một nhóm cổ phiếu hơn là toàn thị trường. Dĩ nhiên các trụ ảnh hưởng thì chỉ số cũng “vạ lây”.

Giảm mạnh nhất là loạt cổ phiếu ngân hàng lớn: BID giảm 2,59%, CTG giảm 3,66%, TCB giảm 3,22%, VPB giảm 2,66%, MBB giảm 3,16%, ACB giảm 3,95%... Tuy nhiên điều này không mang tính đại diện: Nhóm ngân hàng cũng không ít cổ phiếu tăng giá tốt: NVB, BVB kịch trần, KLB, BAB, ABB, PGB tăng vượt 3%, SSB, STB, VAB, VBB, SHB, OCB, LPB tăng từ 1% đến dưới 3%.

Độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 185 mã tăng và 130 mã giảm cho thấy xu hướng tăng giá vẫn là chủ đạo. Duy có rổ VN30 là kém với 10 mã tăng/17 mã giảm.

Nhóm Midcap nhiều mã rất mạnh trong đó cổ phiếu chứng khoán nổi bật: SSI tăng 1,18%, VIX tăng 2,33%, VCI tăng 3,25%, VND tăng 2,7%, VCK tăng 3,3%. Các cổ phiếu này đều khớp lệnh hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra GEX tăng 3,83%, NVL tăng 2,4%, KDH tăng 1,28%, REE tăng 3,86%, TCH tăng 1,28%, VSC tăng 1,14% cũng có giao dịch sôi động.

Thị trường hôm nay trải qua hai pha chủ đạo, với nhịp leo dốc tích cực trong buổi sáng và trượt giảm dần trong buổi chiều. Sức ép bán ra có mạnh dần lên khi thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng 142% so với phiên sáng, dĩ nhiên bao gồm cả đợt xả ATC. Diễn biến giá cổ phiếu VN30 phản ánh rõ sức ép này khi biên độ trượt giảm đều rất rộng. Thống kê có tới 14/30 cổ phiếu có giá đóng cửa giảm quá 2% so với giá cao nhất trong phiên.

Tuy nhiên với phần còn lại của thị trường chỉ có gần 60 mã đạt biên độ lùi giá tương tự, đa số là do thanh khoản quá nhỏ. Trong 130 cổ phiếu đỏ lúc đóng cửa, có 57 mã giảm quá 1% so với tham chiếu thì 11 mã thuộc rổ VN30. Nếu không tính các blue-chips, không nhiều mã bị bán thực sự mạnh. Đáng kể nhất là PLX giảm 1,06% với 204,6 tỷ đồng; DCL giảm 4,59% với 117,3 tỷ; DXG giảm 1,85% với 112,4 tỷ; GEE giảm 1,69% với 78 tỷ; BVH giảm 1,3% với 46,9 tỷ; KOS giảm 4,15% với 22,1 tỷ.

Phiên tái cơ cấu ETF hôm nay cũng chứng kiến giao dịch cực kỳ sôi động của nhà khối ngoại, với mức mua ròng trên HoSE đạt 1262,2 tỷ đồng. Những cổ phiếu được mua mạnh nhất là PNJ +269 tỷ, HPG +250 tỷ, SHB +220 tỷ, STB +201,1 tỷ, NVL +200,8 tỷ, MCH +164,2 tỷ, HDB +139 tỷ, FPT +131,9 tỷ, SSI +126,4 tỷ, VJC +125,6 tỷ, MSN +116,3 tỷ, VCK +116,3 tỷ, SSB +103 tỷ, VNM +101,7 tỷ. Phía bán ròng có VIC -320,4 tỷ, TCB -201,5 tỷ, CTG -164,2 tỷ, VPB -120,2 tỷ, MBB -104,8 tỷ.

VN-Index để mất điểm hôm nay không phản ánh đúng giao dịch cũng như mang tính thời điểm nhiều hơn. Nếu các cổ phiếu ngân hàng được “cân lệnh” tốt, chỉ số thậm chí có thể tăng. Dù vậy khả năng giữ cân bằng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn cho thấy thị trường có sự ổn định. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh riêng sàn HoSE phiên này lên tới 22.053 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận là mức cao kỷ lục 4 tháng. Trong số này dĩ nhiên có phần của các quỹ ETF, nhưng các lệnh cân đối cũng phải đến từ nhà đầu tư trong nước.