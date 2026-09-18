World Bank: "Nâng hạng là bước ngoặt, chúng tôi mong tiếp tục được đồng hành cùng Việt Nam"

"Một lần nữa, xin chúc mừng Việt Nam về thành tựu hết sức quan trọng này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phía trước", bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhấn mạnh.

Bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS).

Phát biểu tại hội nghị, bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, nhấn mạnh: Đây là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận những cải cách đáng kể mà Việt Nam đã thực hiện trong nhiều năm qua, đồng thời mở ra một chương mới cho quá trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam.

"Xin chúc mừng Việt Nam về thành tựu mang tính bước ngoặt này", bà Mariam J. Sherman nhấn mạnh.

Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa tham vọng này, Việt Nam sẽ cần tiếp tục thực hiện các cải cách về cơ cấu và thể chế, đẩy mạnh đầu tư công, đồng thời huy động các nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư tổ chức với quy mô lớn hơn nhiều.

Ngân hàng Thế giới tự hào được đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ Chương trình Phát triển Kinh tế thông qua kết hợp giữa nguồn vốn phát triển, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật.

Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải cách và củng cố thị trường tài chính của Việt Nam, với trọng tâm là phát triển bền vững trong dài hạn. Những hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Thị trường Vốn Chung (Joint Capital Markets Program), với sự tài trợ của Australia và Thụy Sĩ.

"Với việc Việt Nam bước vào giai đoạn đầu tiên của quá trình được đưa vào Chỉ số Thị trường Mới nổi Thứ cấp của FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới ghi nhận quyết tâm và những nỗ lực của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong việc triển khai các cải cách quan trọng đối với hạ tầng thị trường, cơ chế thanh toán, quy trình mở tài khoản và khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài", bà Mariam J. Sherman nhấn mạnh.

Những cải cách này đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các hạn chế tồn tại lâu nay đối với sự tham gia của nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, việc nâng hạng này nên được nhìn nhận là "một cột mốc, chứ không phải đích đến".

Ngân hàng thế giới ghi nhận những tiến bộ trong việc sửa đổi Luật Đầu tư. Ưu tiên tiếp theo là giải quyết vấn đề giới hạn sở hữu nước ngoài. Ngân hàng thế giới khuyến khích các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cung cấp chỉ số và các thành viên thị trường để tìm ra những giải pháp mang tính thực tiễn.

Điều này sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc gia tăng tỷ trọng của Việt Nam trong Chỉ số Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Đồng thời, đây cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ Việt Nam tiến tới việc được đưa vào các chỉ số thị trường mới nổi cao cấp hơn và thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Để duy trì đà cải cách, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan cần tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn nhằm xây dựng một thị trường vốn sâu rộng hơn, vững mạnh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Các kế hoạch phát triển kinh tế của Việt Nam rất tham vọng và truyền cảm hứng. Để thực hiện những mục tiêu đó, Việt Nam sẽ cần huy động một nguồn vốn đáng kể từ cả bên ngoài và trong nước.

Đầu tư công sẽ tiếp tục đóng vai trò thiết yếu, nhưng nguồn lực công và nguồn vốn ngân hàng đơn thuần sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu đầu tư của Việt Nam.

Đây chính là lĩnh vực mà một thị trường vốn phát triển sâu rộng hơn có thể tạo ra sự thay đổi mang tính chuyển biến, thông qua việc thu hút thêm nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư tổ chức, đa dạng hóa các kênh huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng và phân bổ nguồn tiết kiệm dài hạn vào các hoạt động đầu tư mang tính sản xuất, tạo ra giá trị.

Trong bối cảnh đó, Nhóm Ngân hàng Thế giới đang phối hợp với Chính phủ Việt Nam về Chương trình Tài chính Hạ tầng Việt Nam (Vietnam Infrastructure Finance Program) được đề xuất. Chương trình này hướng tới việc sử dụng các nguồn lực công như một chất xúc tác để huy động nguồn vốn tư nhân trong nước và quốc tế cho các dự án hạ tầng ưu tiên.

"Sáng kiến này phản ánh cam kết rộng lớn hơn của chúng tôi trong việc gắn kết quá trình phát triển thị trường vốn với các mục tiêu dài hạn của Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế.

Một lần nữa, xin chúc mừng Việt Nam về thành tựu hết sức quan trọng này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phía trước", bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhấn mạnh.