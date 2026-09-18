Blog chứng khoán: Chờ đợi dòng tiền mới

Diễn biến giao dịch hôm nay phần lớn thời gian là tích cực, trừ đợt ATC. Áp lực bán mạnh khiến nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn quay đầu giảm rất mạnh, khiến VNI đóng cửa rơi qua tham chiếu, giảm 0,39%.
Tâm điểm là BID giảm 2,59%, CTG giảm 3,66%, TCB giảm 3,22%, VPB giảm 2,66%, MBB giảm 3,16%, khả năng “cân lệnh” ở các cổ phiếu này khá tệ và hầu hết chỉ sụt giảm sâu trong đợt ATC. Hôm nay các quỹ ETF tái cơ cấu nên biến động như vậy cũng không phải là bất thường và cũng chỉ mang tính thời điểm.
Hoạt động bán ra có mạnh lên khá rõ trong phiên chiều, khi giá cổ phiếu bắt đầu bị ép dần xuống và thấp hơn đáng kể so với phiên sáng. VNI đạt đỉnh lúc gần 11h, tăng hơn 1% so với tham chiếu và kết phiên sáng thay đổi không nhiều. Tuy nhiên toàn phiên chiều là một nhịp trượt giảm, cổ phiếu hạ độ cao không nhanh, nhưng không có bất kỳ nhịp đảo chiều nào. Đến ATC thì khối lượng bán lớn dồn lại tác động mạnh đột biến. Thống kê nhóm VN30 có 15 cổ phiếu hoàn toàn đóng cửa ở giá Low.
Dù vậy ngoài nhóm blue-chips, giao dịch cũng không tệ. Tỷ lệ tăng/giảm tổng thể của VNI là 1,42/1, tức là cổ phiếu tăng giá vẫn nhiều hơn giảm giá. Ngay trong nhóm ngân hàng cũng không ít cổ phiếu mạnh như SSB, STB, SHB, LPB hay một số mã nhỏ hơn như NVB, BVB, PCB, KLB, BAB, ABB, PGB thậm chí tăng trên 3%. Nhóm chứng khoán cũng có nhiều mã xuất sắc, bao gồm VCK, VCI, VND, VIX, FTS, SSI… Tổng thể vẫn có gần 27% số cổ phiếu có giao dịch của VNI đóng cửa tăng từ 1% trở lên. Trong khi đó nhóm giảm mạnh quá 1% nếu không tính các blue-chips VN30 bị tái cơ cấu thì số còn lại chỉ chiếm 12%.
Nói tóm lại phiên hôm nay có tín hiệu nhiễu từ các giao dịch đặc thù của hoạt động tái cơ cấu, còn lại những mã không trong diện tái cơ cấu vẫn giao dịch tích cực. Thanh khoản cũng không chắc chắn về sự gia tăng, cần chờ đợi thêm vài ngày.
Thị trường phái sinh hôm nay giao dịch khá dễ, biến động lớn chỉ xuất hiện trong đợt ATC và thường thì không giữ vị thế lại tới lúc này, nhất là trong một phiên tái cơ cấu ETF. Nhịp tăng tốt nhất buổi sáng VN30 đi từ 1983.xx lên 1992.xx. Buổi chiều nhịp rơi bắt đầu từ lúc thủng 1992 xuống lại 1983.xx. Duy nhất đoạn nhiễu gần cuối phiên sáng khi chỉ số vượt qua 1992.xx tạo điểm vào Long nhưng lại không đủ sức tạo quán tính lên 2003.xx.
Việc giá một số cổ phiếu và điểm số giảm lúc đóng cửa không phải là điều cần lo lắng. Đây là kết quả của áp lực giao dịch mang tính thời điểm và sẽ trở lại bình thường trong phiên kế tiếp. Nếu loại bỏ các giao dịch tái cơ cấu thì phần còn lại của thị trường thực ra là tích cực và có cơ hội đầu cơ ngắn hạn.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1964.17. Cản gần nhất phiên tới là 1966; 1975; 1984; 1992; 2005; 2014; 2027; 2035; 2043. Hỗ trợ 1955; 1945; 1937; 1923; 1915; 1902.
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