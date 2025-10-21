Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Nguyễn Thuấn

21/10/2025, 18:52

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai. Ảnh: Phạm Thủy
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai. Ảnh: Phạm Thủy

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Mai (sinh năm 1977, trú tại xã Thuần Trung, Nghệ An) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 3, Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát Kinh tế phát hiện trên địa bàn Đô Lương cũ có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm. Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng và phương tiện để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Ngày 17/6/2025, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (địa chỉ tại xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương, Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định là sản phẩm do chính công ty này sản xuất.

Theo kết quả điều tra, Công ty An Thịnh Food được thành lập ngày 26/3/2024, đăng ký ngành nghề chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Sau khi đi vào hoạt động, Phan Thị Mai tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 4.000 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold. Ảnh: Vương Linh
Lực lượng chức năng thu giữ gần 4.000 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold. Ảnh: Vương Linh

Quá trình điều hành hoạt động sản xuất, Mai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Mặc dù sản phẩm không bổ sung Vitamin A theo quy định, nhưng bị can vẫn cho in trên bao bì dòng chữ “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm.

Không chỉ vậy, khi phát hiện sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, Mai vẫn không thực hiện việc thu hồi hàng hóa đã lưu thông. Kết quả giám định chuyên môn xác định: trên nhãn hàng hóa của sản phẩm ghi hàm lượng Natri 23,7mg/100g, trong khi thực tế chỉ dưới 0,3mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do công ty sản xuất được xác định là hàng giả.

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Hành vi của Phan Thị Mai không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và niềm tin vào thị trường hàng hóa trong nước.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM khởi tố 19 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

11:48, 02/07/2025

Công an TP.HCM khởi tố 19 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Hàng giả, gian lận thương mại có thể coi là một quốc nạn bởi hệ lụy xã hội và đạo đức rất nặng nề

14:29, 17/06/2025

Hàng giả, gian lận thương mại có thể coi là một quốc nạn bởi hệ lụy xã hội và đạo đức rất nặng nề

Từ khóa:

buôn bán hàng giả Cảnh sát kinh tế Công ty An Thịnh Food dầu ăn hàng giả thực phẩm nghệ an Phan Thị Mai

Đọc thêm

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có Quyết định 3276/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục mã đối tượng đến khám, chữa bệnh và mã nhiên liệu phục vụ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn...

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương sau sáp nhập

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương sau sáp nhập

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ, lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá cán bộ, công chức...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy