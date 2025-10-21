Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Mai (sinh năm 1977, trú tại xã Thuần Trung, Nghệ An) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 3, Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát Kinh tế phát hiện trên địa bàn Đô Lương cũ có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm. Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng và phương tiện để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Ngày 17/6/2025, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (địa chỉ tại xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương, Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định là sản phẩm do chính công ty này sản xuất.

Theo kết quả điều tra, Công ty An Thịnh Food được thành lập ngày 26/3/2024, đăng ký ngành nghề chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Sau khi đi vào hoạt động, Phan Thị Mai tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 4.000 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold. Ảnh: Vương Linh

Quá trình điều hành hoạt động sản xuất, Mai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Mặc dù sản phẩm không bổ sung Vitamin A theo quy định, nhưng bị can vẫn cho in trên bao bì dòng chữ “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm.

Không chỉ vậy, khi phát hiện sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, Mai vẫn không thực hiện việc thu hồi hàng hóa đã lưu thông. Kết quả giám định chuyên môn xác định: trên nhãn hàng hóa của sản phẩm ghi hàm lượng Natri 23,7mg/100g, trong khi thực tế chỉ dưới 0,3mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do công ty sản xuất được xác định là hàng giả.

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Hành vi của Phan Thị Mai không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và niềm tin vào thị trường hàng hóa trong nước.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.