"Chốt" phương án sắp xếp các trường học tại TP.Hồ Chí Minh

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai phương án sắp xếp đối với trường mầm non, trường phổ thông với 279 đơn vị trực thuộc UBND Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó dự kiến chuyển đổi, sáp nhập hơn 40 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành 37 trường trung học nghề tương đương bậc trung học phổ thông...

Phương án sắp xếp vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh đề xuất là giữ nguyên các trường mầm non và phổ thông gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, hiện nay toàn thành phố có 279 đơn vị giáo dục trực thuộc UBND Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo từ mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp.

Đối với trường mầm non và phổ thông, đề xuất giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể bao gồm: 170 trường trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học; 03 mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 01 trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp; 02 trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.

Các cơ sở giáo dục ở cấp địa phương, đề xuất giữ nguyên 1.930 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục trực thuộc ủy ban nhân dân cấp xã, phường quản lý. Việc thành lập các trường mới sẽ theo yêu cầu phát triển trường lớp tại các địa bàn theo nhu cầu.

Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên, đề xuất chuyển đổi và sắp xếp lại 41 đơn vị hiện hữu thành 37 trường trung học nghề, giảm 04 đơn vị gồm 3 trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 01 trung tâm trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong.

Bậc đại học và cao đẳng, dự thảo đề xuất giữ nguyên hai trường là trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ); tổ chức lại 01 trường là trường Đại học Sài Gòn (sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào trường Đại học Sài Gòn).

Giữ nguyên 6 trường cao đẳng khác gồm Cao đẳng Việt Nam - Singapore, Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương, Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.Hồ Chí Minh; Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Sắp xếp 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp thành 12 trường cao đẳng và trung cấp nghề. Sau sắp xếp, còn 256 đơn vị sự nghiệp công lập (không tính 02 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý là trường trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist; và trường trung cấp Suleco) gồm 236 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 03 trường đại học và 17 trường cao đẳng trực thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, Đảng ủy UBND TP.Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố xin ý kiến dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 02/9/2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ và Kế hoạch số 25-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo nội dung tờ trình, ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ sắp xếp từ 278 đơn vị (gồm 22 đơn vị thuộc thành phố và 256 đơn vị thuộc sở) xuống còn 256 đơn vị, giảm 22 đơn vị. Trong đó, giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và UBND Thành phố; giữ nguyên 1.930 đơn vị thuộc cấp xã, phường quản lý; chuyển đổi và sắp xếp 41 trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thành 37 trường trung học nghề; sắp xếp 39 trường đại học, cao đẳng, trung cấp thành 21 trường đại học, cao đẳng, không còn trường trung cấp.