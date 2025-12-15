Vụ án Mailisa: Các bị can tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 15/12/2025
Như Nguyệt
15/12/2025, 18:47
Vụ án Mailisa, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 15/12/2025, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã cung cấp các thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến thương hiệu Mailisa của lực lượng chức năng tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2025 của Bộ Công an.
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do bị can Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.
Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội "Buôn lậu”, gồm Phan Thị Mai; Hoàng Kim Khánh; Nguyễn Thị Ngọc Trúc; Trần Đan Phượng; Vương Phượng Nghi; Võ Hoài Sơn; Lu Xueyi; Đỗ Bích Thủy.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng trị giá hàng hóa buôn lậu trong thời gian từ 2020 - 2024 tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bị can Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.
Về chất lượng các sản phẩm của hệ thống Mailisa, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường, hiện đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định, để đánh giá chất lượng các sản phẩm này.
Cũng tại họp báo Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hường.
Theo đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.
Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết thêm số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường là rất nhiều.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, bị can Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.
