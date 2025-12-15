Đề nghị truy tố 22 bị can liên quan đến sai phạm tại khu “đất vàng” ở TP.HCM

Sai phạm vụ án liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất 6.201,9m2 tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với 22 bị can về các tội danh khác nhau.

Ngày 15/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; Công ty Cao su Bà Rịa; UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; và các đơn vị có liên quan.

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (SN 1946, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Cùng bị đề nghị truy tố 2 tội danh trên còn có bị can Đặng Phước Dừa (SN 1969, Chủ tịch HĐTV Công ty Phú Việt Tín, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty cổ phần Việt Tín) và bị can Lê Y Linh (SN 1976, cựu giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, cựu Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty TNHH Retro Havest Finance tại Việt Nam).

12 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong đó có bị can Võ Sỹ Lực (SN 1958, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam), Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960, Tổng giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai)…

Ngoài ra, có 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Có 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN TRÁI QUY ĐỊNH, NHÀ NƯỚC THIỆT HẠI HƠN 542 TỶ ĐỒNG

Theo kết luận điều tra, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước, phải thực hiện việc xử lý, sắp xếp theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Tuy nhiên, bị can Lê Quang Thung không triển khai theo phương án sắp xếp.

Cuối năm 2009, bị can Thung chủ động thỏa thuận, thống nhất với bị can Linh, Dừa về việc bán khu đất trên với giá 1.200 USD/m2. Hình thức bán là thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Ngày 30/11/2009, bị can Linh, Dừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn để thống nhất cùng mua khu đất trên. Về phía Linh có trách nhiệm lo tài chính còn Dừa có trách nhiệm thực hiện các thủ tục dự án. Linh hưởng lợi nhuận tương ứng là 80%, còn Dừa là 20%.

Theo thỏa thuận, bị can Thung chỉ đạo cấp dưới ký các thủ tục để thành lập Công ty Phú Việt Tín và đề nghị UBND thành phố thu hồi khu đất trên để giao cho Công ty Phú Việt Tín. Toàn bộ con dấu, hồ sơ pháp lý của công ty này được giao cho bị can Linh, Dừa quản lý.

Tiến hành xong các thủ tục, đến ngày 27/1/2010, bị can Thung tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình, đề xuất phương án “chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Công ty Retro Havest Finance của Lê Y Linh” với giá trị hơn 7,1 triệu USD.

Lấy lý do khu đất có đường quy hoạch cắt ngang, bị can Linh và Dừa đề nghị giảm giá đất và được bị can Thung đồng ý với mức giá chuyển nhượng còn 950 USD/m2, giảm diện tích đất chuyển nhượng từ 6.201,9m2 còn 5.725m2.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định các bị can đã chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bản chất là chuyển nhượng khu đất trên không thông qua định giá, đấu giá, trái quy định pháp luật.

Theo kết luận, bị can Lê Quang Thung đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng; nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng), hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân tương đương hơn 11,4 tỷ đồng.

CỰU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY QUỐC CƯỜNG GIA LAI HƯỞNG LỢI HƠN 297 TỶ ĐỒNG

Kết luận cũng cho thấy khoảng tháng 11/2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan biết thông tin bị can Linh, Dừa muốn bán dự án trên nên tìm hiểu dự án. Căn cứ vào hồ sơ dự án, bị can Loan xem thực tế khu đất, kiểm tra quy hoạch và biết rõ Công ty Phú Việt Tín mới được giao đất, chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, bị can Loan vẫn đàm phán với bị can Linh, Dừa mua lại dự án và thống nhất để bị can Linh ủy quyền cho Dừa ký “hợp đồng hứa bán” với giá 460,9 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất).

Quá trình chuyển nhượng, UBND thành phố có phê duyệt lại giá đất. Do đó, trên cơ sở văn bản đề nghị của bị can Linh, Dừa, Tập đoàn Cao su Việt Nam cho phép tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng khu đất trên nhưng không được giảm giá bán.

Đến ngày 6/8/2014 và ngày 8/8/2014, bị can Linh, Dừa đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bị can Loan với giá hơn 271 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Theo cơ quan điều tra, trừ số tiền hơn 114 tỷ đồng phải trả cho Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị can Linh và Dừa hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc với một đối tác khác, cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và thu về hơn 846 tỷ đồng. Trừ các chi phí, cơ quan điều tra xác định bị can Loan hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Loan thừa nhận khu đất trên có nguồn gốc là đất công sản, việc chuyển nhượng phải thông qua đấu giá. Nhận thức hành vi của mình có sai phạm, bị can Loan đã nộp 100 tỷ đồng; đồng thời giao 4 thửa đất để khắc phục hậu quả vụ án.