Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau thiên tai

Thứ Hai, 15/12/2025
Dũng Hiếu
15/12/2025, 18:56
Chính phủ Nhật Bản đã công bố khoản viện trợ 1,5 triệu USD thông qua IOM và UNICEF nhằm hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp, phục hồi sớm và bảo đảm các dịch vụ thiết yếu cho người dân tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng.
Ngày 15/12, theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản đã công bố khoản viện trợ trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ thông qua IOM và UNICEF nhằm tăng cường các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau thiên tai, trong bối cảnh Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chuỗi áp thấp nhiệt đới, bão và lũ lụt kéo dài trong năm 2025.
Trong tổng số viện trợ, 1 triệu đô la Mỹ sẽ được phân bổ cho IOM Việt Nam nhằm cung cấp mặt hàng phi lương thực cho hơn 32.000 người tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, đồng thời tăng cường năng lực tìm kiếm và cứu nạn cho 20 đội cứu hộ tại địa phương, với mục tiêu hỗ trợ khoảng 4.000 người dân.
500.000 đô la Mỹ còn lại sẽ được triển khai thông qua UNICEF Việt Nam để thực hiện các dịch vụ thiết yếu về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (WASH), sửa chữa các công trình vệ sinh, cải thiện hệ thống chiếu sáng tại trường học và thúc đẩy an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, mang lại lợi ích cho 20.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có 14.000 trẻ em.
Phát biểu về quyết định viện trợ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả thiên tai. Theo Đại sứ, nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, Nhật Bản đã quyết định cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp 1,5 triệu USD thông qua IOM và UNICEF, ưu tiên cho các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng.
Đại sứ Ito Naoki cho biết thêm Nhật Bản kỳ vọng sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ và người dân Nhật Bản sẽ sớm đến tay người dân Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của bão, lũ, qua đó góp phần giảm nhẹ các thiệt hại và hỗ trợ quá trình phục hồi.
Đồng thời, trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ xem xét thúc đẩy hợp tác kỹ thuật thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tập trung vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước và phát triển hạ tầng, đặc biệt tại khu vực miền Trung.
Trong năm 2025, Việt Nam đã phải hứng chịu chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan chưa từng có, với 15 cơn bão và các trận lũ lịch sử với cường độ, tần suất và phạm vi ảnh hưởng lớn.
Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vào cuối tháng 11/2025, khu vực Nam Trung Bộ đã trải qua đợt lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Lũ lụt và sạt lở đất đã buộc người dân tại nhiều địa phương phải sơ tán trên diện rộng, gây áp lực lớn lên công tác cứu trợ và bảo đảm đời sống dân sinh.
Tính từ đầu mùa mưa bão năm 2025, thiên tai đã khiến 409 người thiệt mạng và mất tích, hơn 337.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng. Riêng cơn bão Kalmaegi đã khiến hơn 500.000 người phải sơ tán tạm thời tại thời điểm cao điểm. Đến nay, khoảng 1,9 triệu người tại 9 tỉnh vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh an toàn.
Trong bối cảnh đó, khoản viện trợ của Nhật Bản được đánh giá là nguồn lực quan trọng nhằm thúc đẩy phối hợp đa lĩnh vực giữa các tổ chức quốc tế và các cơ quan chức năng trong nước, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và dinh dưỡng, qua đó đáp ứng nhu cầu thiết yếu của trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trong khuôn khổ Kế hoạch ứng phó chung của Liên hợp quốc và phối hợp với Chính phủ Việt Nam, IOM và UNICEF đang tập trung hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhất, bao gồm các gia đình và trẻ em phải sơ tán tạm thời do bão, lũ.
Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết với vai trò đồng chủ trì Nhóm công tác quốc gia về Nước sạch, Vệ sinh và Vệ sinh cá nhân (WASH), UNICEF đang phối hợp với các đối tác để khôi phục khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh an toàn cho các gia đình và trẻ em tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo bà, sự hỗ trợ kịp thời từ Nhật Bản cho phép UNICEF triển khai các dịch vụ WASH thiết yếu, góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ dịch bệnh sau thiên tai.
Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam cho biết IOM, với vai trò đồng chủ trì lĩnh vực nhà ở và hàng hóa phi lương thực, sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng tại khu vực Nam Trung Bộ.
Các hỗ trợ bao gồm cung cấp bộ dụng cụ sửa chữa nhà ở, hàng hóa phi lương thực và trang bị thiết bị tìm kiếm, cứu nạn cho các đội cứu hộ cộng đồng, nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó và phản ứng nhanh trước các tình huống thiên tai trong thời gian tới.
