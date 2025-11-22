Khu vực Hồ Núi Cốc: Liên tiếp các dự án đón đầu cực tăng trưởng mới của Thái Nguyên

Ngày 21/11/2025, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tiến độ các dự án chiến lược tại xã Đại Phúc, thể hiện định hướng của tỉnh trong việc phát triển không gian đô thị gắn với trục cảnh quan Hồ Núi Cốc, khu vực đang được nhận diện là “không gian phát triển tương lai” của Thái Nguyên.

Theo chương trình, Đoàn đã đến kiểm tra các dự án tại xã Đại Phúc gồm Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Hồ Núi Cốc (Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc) và Sân golf Tân Thái, đây là hai dự án chiến lược thuộc cực tăng trưởng phía tây nam thành phố Thái Nguyên (cũ) của tỉnh. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng quy hoạch của tỉnh, tạo động lực phát triển mới cho Thái Nguyên, góp phần định vị lại vai trò của tỉnh trên bản đồ du lịch và dịch vụ chất lượng cao của khu vực.

Việc các dự án được triển khai liên tục tại khu vực này phản ánh quyết tâm đón đầu các cực tăng trưởng mới của tỉnh, với nhiều dự án về hạ tầng, dịch vụ và kết nối đang được đẩy mạnh đầu tư.

Khu vực phía tây nam thành phố Thái Nguyên (cũ), bao gồm xã Đại Phúc (107,47 km2) và Tân Cương (57,92 km2) là khu vực có nhiều điều kiện thuật lợi để phát triển đô thị trung tâm động lực mới. Khu vực này có quỹ đất, địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho phát triển đô thị hiện đại, giảm thiểu chi phí san nền so với các vùng đồi núi cao. Đồng thời, vị trí này trực tiếp kết nối với Hồ Núi Cốc, trung tâm du lịch lớn của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình đô thị dịch vụ - du lịch - nghỉ dưỡng, điểm đến quốc tế.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, khu vực hồ được phân thành 04 trung tâm chức năng, gồm: Khu A là trung tâm đón tiếp và phân phối khách; Khu B gồm sinh thái, tâm linh, dịch vụ thể thao phía Tây; Khu C là không gian văn hóa chè; Khu D bao gồm các dịch vụ thể thao và sinh thái. Các khu vực này sẽ được kết nối với đô thị mới bằng tuyến đường du lịch - nghệ thuật - văn hóa - di sản, đóng vai trò là hành lang phát triển trong giai đoạn đầu.

Cảnh quan Hồ Núi Cốc nhìn từ dự án Flamingo Maison 108.

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Hồ Núi Cốc (Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc) được quy hoạch nằm trong Khu A thuộc vùng lõi khu du lịch, là trung tâm tiếp đón và phân phối khách. Dự án do Tập đoàn Flamingo phát triển với cảnh quan hồ Núi Cốc rộng hơn 25 km², địa hình đồi núi và hệ sinh thái đặc trưng của vùng trung du. Dự án hướng tới trở thành điểm đến quốc tế nhờ lợi thế gần sân bay Nội Bài, gần các đường cao tốc kết nối toàn bộ tỉnh thành phía Bắc.

Không chỉ là nơi lưu trú cao cấp, dự án còn kết hợp du lịch sinh thái, trị liệu phục hồi năng lượng, trải nghiệm các sự kiện nghệ thuật - văn hóa tổ chức quanh năm và các hoạt động thể thao ngoài trời. Dự án hướng tới khai thác tối đa lợi thế cảnh quan tự nhiên, đồng thời làm mới hình ảnh điểm đến truyền thống này bằng mô hình nghỉ dưỡng hiện đại, phù hợp xu thế “du lịch chữa lành - wellness tourism” đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Bến du thuyền tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.

Các dự án đang triển khai tại khu vực Hồ Núi Cốc, trong đó có Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc và sân golf Tân Thái, được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy phát triển du lịch, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bất động sản, nâng cao chất lượng sống của cư dân và mở rộng dư địa thu hút đầu tư, hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, từng bước thay đổi diện mạo vùng ven Thủ đô.

Đây là bước đi thể hiện rõ tư duy phát triển mới của Thái Nguyên: Lấy Hồ Núi Cốc làm “mặt tiền đại cảnh quan”, biến lợi thế thiên nhiên thành lợi thế cạnh tranh, Thái Nguyên đang từng bước chuyển mình từ đô thị công nghiệp sang đô thị dịch vụ. Đây là bước chuyển chiến lược, đặt nền tảng cho hành trình xây dựng thành phố hướng vào thiên nhiên, nơi con người, cảnh quan, kinh tế phát triển hài hòa và bền vững.