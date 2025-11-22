Thứ Bảy, 22/11/2025

Giá vàng tiếp tục lao dốc

Điệp Vũ

22/11/2025, 07:53

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/11), nhưng mức giảm được thu hẹp sau khi một quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nói rằng cơ quan này vẫn có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 12...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Quỹ SPDR Gold Trust mua ròng phiên này, nhưng hoàn tất một tuần bán nhiều hơn mua.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ giảm 12,2 USD/oz so với giá chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,3%, còn 4.066,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,5%, chốt ở mức 4.079,5 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm hơn 1%, nhưng mức giảm được thu hẹp vào cuối phiên nhờ khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tăng lên.

Triển vọng lãi suất Fed trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025 đang là yếu tố chi phối diễn biến giá vàng nhiều nhất. Triển vọng này phụ thuộc vào các số liệu kinh tế Mỹ và phát biểu của giới chức Fed.

Tuần này, đặt cược của thị trường vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã có lúc suy giảm nhiều do biên bản cuộc họp Fed và phát biểu của một loạt quan chức Fed cho thấy tín hiệu cứng rắn. Ngoài ra, đặt cược đó còn suy giảm do số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 tốt hơn dự báo mà Bộ Lao động Mỹ công bố vào hôm thứ Năm.

Trong tuần, có thời điểm các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng chỉ 25% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tới, từ mức hơn 90% vào thời điểm cuối tháng trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Sự dịch chuyển này gây áp lực mất giá lên vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Nhưng trong phiên ngày thứ Sáu, áp lực giảm giá đối với vàng đã dịu đi khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams nói rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn mà không gây trở ngại cho cuộc chiến chống lạm phát. Sau phát biểu này, đặt cược của thị trường lãi suất tương lai vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tăng lên ngưỡng gần 70% từ mức 40% của ngày hôm trước, hỗ trợ cho giá vàng.

Phát biểu của ông Williams “thực sự giúp ích cho giá vàng, mang lại tin tốt cho các nhà đầu cơ vàng giá lên trong phiên ngày hôm nay”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận xét.

Dù vậy, nhiều thành viên khác của Fed vẫn duy trì quan điểm cứng rắn về lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, kêu gọi giữ nguyên lãi suất “trong một thời gian”.

Theo ông Wyckoff, nhà đầu tư trên thị trường vàng cũng đang dõi theo các diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ. Những phiên bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây đã kích thích nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro. Phiên ngày thứ Sáu, giá cổ phiếu ở Phố Wall phục hồi mạnh, cho thấy tâm lý ham thích rủi ro gia tăng, lý giải vì sao mức phục hồi của giá vàng bị hạn chế.

Đồng USD vững giá trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở ngưỡng 100,2 điểm, không có nhiều thay đổi so với phiên trước. Chỉ số đã tăng 0,9% trong tuần này và tăng gần 1,3% trong vòng 1 tháng trở lại đây - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.040,6 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng 3,6 tấn vàng, sau khi mua ròng 2 tấn trong tuần trước.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% trong tuần này, sau khi tăng khoảng 2% trong tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá chốt của vàng giao ngay tuần này khoảng 129,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 26.142 đồng (mua vào) và 26.392 đồng (bán ra), tăng 14 đồng ở mỗi đầu giá trong cả tuần.

Theo hãng tin Reuters, nhu cầu vàng vật chất tại thị trường châu Á trầm lắng trong tuần này do sự biến động mạnh của giá vàng khiến người có ý định mua chần chừ. Trong tuần, giá vàng bán lẻ ở Ấn Độ thấp hơn tới 21 USD/oz so với giá chính thức tính bằng giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế cộng thuế nhập khẩu 6% và thuế tiêu thụ 3%. Tuần trước, giá vàng bán lẻ ở Ấn Độ chiết khấu tới 43 USD/oz so với giá chính thức, mức chiết khấu cao nhất 5 tháng.

Tại Trung Quốc, giá vàng bán lẻ tuần này dao động từ ngang bằng đến thấp hơn 5 USD/oz so với giá quốc tế.

Theo số liệu được hải quan Thụy Sỹ công bố tuần này, xuất khẩu vàng của nước này trong tháng 10 giảm 11% so với tháng trước đó, do giá vàng cao khiến nhu cầu vàng của Trung Quốc suy yếu.

giá USD giá vàng giá vàng giao ngay giá vàng hôm nay thế giới thị trường vàng tỷ giá USD Vietcombank

Giá vàng trong nước và thế giới

