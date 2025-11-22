Thứ Bảy, 22/11/2025

Hà Tĩnh sắp có bến cảng quốc tế 100.000 tấn, vốn hơn 8.800 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

22/11/2025, 10:31

Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng được phê duyệt với quy mô 123,5 ha, gồm ba cầu cảng, hệ thống kho bãi và khu nước đậu tàu, dự kiến tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn...

Theo Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2030 Hà Tĩnh sẽ có 13 bến cảng. Ảnh: BTH
Theo Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2030 Hà Tĩnh sẽ có 13 bến cảng. Ảnh: BTH

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương, đồng thời phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh là nhà đầu tư thực hiện dự án.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.866 tỷ đồng, triển khai tại phường Vũng Áng với quy mô sử dụng đất khoảng 123,5 ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng bến cảng chiếm 36,53 ha; diện tích khu vực biển khoảng 81,36 ha; và diện tích tuyến đường giao thông kết nối khoảng 5,62 ha.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án sẽ đầu tư xây dựng ba cầu cảng với tổng chiều dài 1.050m, đủ năng lực tiếp nhận tàu tổng hợp và container có trọng tải đến 100.000 tấn. Cùng với đó là hệ thống kho bãi, hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác cảng, khu nước đậu tàu, khu nước kết nối với luồng và vũng quay tàu. Công suất thiết kế của cảng đạt khoảng 9,04 đến 11,3 triệu tấn mỗi năm.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ cung cấp dịch vụ bốc xếp, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tổng hợp và container cho nhu cầu trong tỉnh Hà Tĩnh cũng như khu vực lân cận. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Theo định hướng, bến cảng Sơn Dương được xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện khu bến cảng theo quy hoạch, phục vụ phát triển công nghiệp – logistics của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ. Công trình cũng hướng đến đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa cho các khu công nghiệp, các hoạt động kinh tế trong tỉnh và khu vực, trong đó có cả nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với vị trí thuận lợi và hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ, dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh và miền Trung.

Nhà đầu tư dự kiến hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng và đưa bến cảng vào vận hành khai thác từ quý II năm 2028.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, đồng thời theo dõi, kiểm tra và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. UBND phường Vũng Áng được giao tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính pháp lý, trung thực của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định; đồng thời triển khai dự án đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ đã cam kết. Việc tuân thủ các quy định về đất đai, môi trường, xây dựng, quy hoạch, lao động, đăng ký đầu tư và các quy định pháp luật liên quan được yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Nhà đầu tư cũng phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình triển khai để đảm bảo dự án vận hành đúng hướng và hiệu quả.

Từ khóa:

cảng Sơn Dương dịch vụ logistics Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương Hà Tĩnh vốn đầu tư 8.866 tỷ đồng

