Trang chủ Kinh tế số

Nano Banana Pro mới nhất có thể phát hiện hình ảnh do AI tạo ra

Hoàng Tùng

21/11/2025, 15:20

Công nghệ SynthID mới nhất giúp phát hiện tới 50% hình ảnh do chính hệ thống Google AI tạo ra, giúp người dùng phân biệt hình ảnh thật, giả…

Tính năng phát hiện hình ảnh do Google AI tạo ra của Nano Banana Pro. Ảnh: Google
Tính năng phát hiện hình ảnh do Google AI tạo ra của Nano Banana Pro. Ảnh: Google

Ngày 20/11, Google vừa ra mắt Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), phiên bản mô hình tạo – chỉnh sửa hình ảnh mới nhất, tích hợp công nghệ nhận diện nội dung AI nâng cấp. Điểm nổi bật nhất của phiên bản này là công nghệ SynthID với hệ thống ký hiệu số ẩn giúp phát hiện hình ảnh do Google AI tạo ra.

Với SynthID, người dùng có thể tải bất kỳ hình ảnh nào lên ứng dụng Gemini và yêu cầu kiểm tra xem ảnh đó có được tạo bởi Google AI hay không. Mọi hình ảnh do mô hình của Google tạo ra đều được gắn watermark ẩn với biểu tượng Gemini lấp lánh, sẽ khó bị xóa hoặc chỉnh sửa, ngay cả khi bị crop hoặc thay đổi độ sáng. Google cho biết công nghệ này sẽ mở rộng sang âm thanh và video trong thời gian tới.

Tính năng phát hiện hình ảnh được tạo bởi Google AI của Nano Banana Pro.
Tính năng phát hiện hình ảnh được tạo bởi Google AI của Nano Banana Pro.

Watermark cũng sẽ được hiển thị trên các hình ảnh tạo bởi người dùng gói miễn phí và gói Google AI Pro, giúp người dùng nhận diện những hình ảnh được tạo bằng AI rõ ràng hơn. Riêng người dùng gói Google AI Ultra sẽ được tạo hình ảnh không có watermark hiển thị, đáp ứng nhu cầu làm việc chuyên nghiệp đòi hỏi hình ảnh sạch, phục vụ thiết kế và sản xuất nội dung.

Bên cạnh công nghệ nhận diện, Nano Banana Pro sở hữu tính năng phiên dịch và tạo văn bản trực tiếp trong ảnh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau chính xác hơn, nhờ vào khả năng hiểu ngôn ngữ của Gemini 3, mô hình có thể:

Thứ nhất, nhập đoạn văn hoặc tagline bằng một ngôn ngữ và tự động chuyển nội dung đó sang ngôn ngữ khác khi chèn vào hình ảnh;

Thứ hai, dịch văn bản đã tồn tại (ví dụ như phác thảo hoặc ghi chú trong ảnh) và tái hiện nó dưới dạng hình ảnh, giữ nguyên bố cục và phong cách thiết kế.

Thứ ba, điều chỉnh ngôn ngữ, font chữ, kích thước, màu sắc theo nhu cầu từng quốc gia hoặc đối tượng người xem, phù hợp để tạo poster đa quốc gia, infographic song ngữ, hoặc nội dung tiếp thị toàn cầu.

Đồng thời, Nano Banana Pro cũng cải thiện tính năng phiên dịch và hiển thị ngôn ngữ trên hình ảnh chính xác hơn đối với mô hình AI tạo ảnh, bao gồm cả tiếng Việt, vốn thường có nhiều dấu hoặc dễ sai chính tả kể cả phiên bản trước của Gemini.

Nicole Brichtova, Trưởng nhóm sản phẩm hình ảnh và video tại Google DeepMind, cho biết ngay cả một sai sót nhỏ trong văn bản do AI tạo ra cũng dễ nhận ra, “giống như nhìn thấy một bàn tay sáu ngón”. Bà giải thích, khả năng hiển thị chữ chính xác hơn của Nano Banana Pro là nhờ chuyển sang nền tảng Gemini 3 Pro mạnh mẽ hơn.

“Đây là lần đầu tiên mô hình có thể hiển thị tiếng Cộng hòa Séc với đầy đủ dấu và ký tự,” Nicole Brichtova nhấn mạnh, minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt trong việc tạo văn bản đa ngôn ngữ trực tiếp trên hình ảnh.

Các tính năng nổi bật khác của Nano Banana Pro:

Tạo hình ảnh chính xác và linh hoạt: Nano Banana Pro khai thác khả năng lập luận và hiểu biết về thế giới của Gemini 3 để tạo hình ảnh phản ánh đúng bối cảnh, đồng thời cho phép kết hợp nhiều yếu tố cùng lúc, giữ nét nhân vật và sự đồng nhất trong thiết kế.

Chỉnh sửa cục bộ và kiểm soát sáng tạo: Cho phép tinh chỉnh chi tiết từng phần hình ảnh, thay đổi ánh sáng, góc máy, hiệu ứng phông chữ, hoặc chuyển ngày thành đêm, làm mờ hậu cảnh, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng studio.

Tích hợp dữ liệu thực tế: Nano Banana Pro có thể kết nối với kho tri thức của Google Search để tạo nhanh hình minh họa từ dữ liệu thời tiết, kết quả thể thao, công thức nấu ăn, hay các biểu đồ thông tin trực quan.

Đa nền tảng và độ phân giải cao: Hỗ trợ xuất ảnh với tỷ lệ khung hình đa dạng, từ 2K đến 4K, sử dụng được trên mạng xã hội, in ấn hoặc trong sản xuất nội dung chuyên nghiệp.

Khả năng sáng tạo nâng cao: Người dùng có thể kết hợp tối đa 14 hình ảnh tham khảo, vẫn đảm bảo đồng nhất cho tối đa 5 nhân vật trong ảnh, phù hợp để chuyển bản vẽ kỹ thuật thành mô hình 3D hoặc tạo hình minh họa phức tạp.

Google nhấn mạnh rằng Nano Banana Pro không chỉ là công cụ tạo hình ảnh đẹp, mà còn giúp người dùng kiểm soát chất lượng, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình sáng tạo với các tính năng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu từ cá nhân đến doanh nghiệp.

Người dùng có thể trải nghiệm Nano Banana Pro ngay trên ứng dụng Gemini, Google Ads, Workspace hoặc thông qua Gemini API và Vertex AI dành cho doanh nghiệp.

công nghệ SynthID Gemini 3 Pro Google Ads Google AI hình ảnh AI Nano Banana Pro Nicole Brichtova phiên dịch văn bản tính năng chỉnh sửa hình ảnh ứng dụng Gemini

