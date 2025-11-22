Công bố 3 đội thắng giải chung kết Net Zero Challenge 2025

Ngày 21/11, cuộc thi Thách thức Net Zero (Net Zero Challenge) 2025 đã công bố 3 đội đoạt giải chung kết là: Alcarbo Technologies, Shoes Agtech và Vietnam Food với tổng giá trị giải thưởng 21 tỷ đồng…

Năm 2025, Cuộc thi Thách thức Net Zero có tổng giá trị giải thưởng 21 tỷ đồng và nhận được hơn 700 hồ sơ đăng ký từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đội sẽ giới thiệu giải pháp của mình vào một trong ba hạng mục: Năng lượng tái tạo & trung hòa carbon; Hệ thống thực phẩm & nông nghiệp bền vững; và Kinh tế tuần hoàn & quản lý chất thải.

Theo đó, 09 startup lọt vào vòng chung kết đã trình bày các giải pháp của mình tại Vòng chung kết ở TP. Hồ Chí Minh, giới thiệu các công nghệ từ ứng dụng AI đến các giải pháp dựa trên thiên nhiên trong các lĩnh vực chính như năng lượng tái tạo, nông nghiệp và quản lý chất thải.

Kết quả chung cuộc 03 đội đoạt giải chung kết là: Alcarbo Technologies, Shoes Agtech và Vietnam Food. Cụ thể, ở hạng mục Năng lượng tái tạo & trung hoà carbon, Ban giám khảo đã chọn đội Alcarbo Technologies với hệ thống tảo tự động chuyển hóa CO₂ thành các sản phẩm có giá trị, sử dụng 1% năng lượng so với phương pháp truyền thống;

Hạng mục hệ thống thực phẩm & nông nghiệp bền vững, đội Shoes Agtech với giải pháp Robot "nông gia" hỗ trợ việc trồng trọt, bón phân và tưới tiêu giúp giảm 70% lượng CO2 trong nông nghiệp;

Hạng mục Kinh tế tuần hoàn & quản lý chất thải, đội Vietnam Food với giải pháp phục hồi dưỡng chất, giúp thu hồi 80% dưỡng chất từ nước thải thực phẩm để tái tạo theo chu trình tuần hoàn với chi phí cạnh tranh.

Về cơ cấu giải thưởng đầu tư, Vietnam Food nhận được ba khoản đầu tư 150.000 USD đến từ 38M Ventures, AiViet Ventures, Touchstone Partners; Shoes Agtech nhận khoản đầu tư 50.000 USD từ Sembcorp Industries.

Đại diện Ban tổ chức, bà Ngô Thuỳ Ngọc Tú, Giám đốc quỹ đầu tư Touchstone Partners, cho biết: Việt Nam đang ở giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển bền vững. Việc đầu tư vào công nghệ khí hậu giai đoạn đầu không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà còn củng cố nền tảng cho khả năng phục hồi kinh tế lâu dài. Thông qua Thách thức Net Zero, Touchstone Partners mong muốn hỗ trợ những nhà sáng lập có tầm nhìn, giải quyết các thách thức môi trường phức tạp bằng các giải pháp có khả năng mở rộng và tác động mạnh mẽ.

Tham gia cuộc thi năm nay còn có các đối tác đồng hành cùng chương trình đến từ các tập đoàn và công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu tập trung vào khí hậu và đổi mới công nghệ sâu. Trong đó, đối tác chiến lược GS Engineering & Construction lần đầu tiên tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, các đối tác đầu tư bao gồm AiViet Ventures (công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào Việt Nam, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ có tác động lớn), 38M Ventures (công ty quản lý quỹ gia đình có trụ sở tại Singapore) và Sembcorp Industries (tập đoàn năng lượng đa quốc gia).

Dịp này, quỹ đầu tư Touchstone Partners đã công bố ra mắt Quỹ Chuyển đổi Xanh trị giá 10 triệu USD. Quỹ này sẽ đầu tư vào các startup và sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải và công nghệ năng lượng mới tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Việc giải ngân dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2025. Các startup cũng sẽ nhận được sự cố vấn trực tiếp và hỗ trợ chiến lược từ Touchstone Partners và mạng lưới chuyên gia của quỹ.

Ngoài hoạt động đầu tư, Touchstone Partners cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài trợ quốc tế hàng đầu như Temasek Foundation, P4G, và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI). Trong giai đoạn 2023–2025, các công ty trong danh mục đầu tư khí hậu của quỹ đã thu hút hơn 3 triệu USD vốn tài trợ kích hoạt thông qua những quan hệ hợp tác này.

Đồng thời, Quỹ Chuyển đổi Xanh sắp tới sẽ tiếp tục xúc tiến các mối quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức từ thiện quốc tế nhằm xây dựng các mô hình tài chính kết hợp hiệu quả cho startup, giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp bằng các khoản tài trợ không đổi cổ phần.

Được biết, Việt Nam đang thu hút nhiều giải pháp xuất sắc từ trong nước và các giải pháp đổi mới sáng tạo toàn cầu về khí hậu. Năm 2023, Touchstone Partners và quỹ Temasek Foundation (Singapore) đã đồng khởi động Thách thức Net Zero với sự hỗ trợ chiến lược của Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HIDS) nhằm thu hẹp khoảng cách tài trợ và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo về khí hậu tại Việt Nam.