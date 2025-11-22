Thứ Bảy, 22/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Đức cam kết 1 tỷ euro cho Quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới tạo cú hích mới cho tài chính khí hậu toàn cầu

Trọng Hoàng

22/11/2025, 11:02

Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu đang diễn ra ở Belem (Brazil), Chính phủ Đức thông báo cam kết đóng góp 1 tỷ euro trong 10 năm cho Cơ chế Rừng Nhiệt đới Mãi mãi - Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Đây được xem là một tín hiệu tích cực, góp phần củng cố nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ rừng nhiệt đới - hệ sinh thái then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu...

Nạn phá rừng đã ảnh hưởng nặng nề đến Manaus, thủ phủ bang Amazonas. (Ảnh: Wang Tiancong/Xinhua/picture alliance)
Nạn phá rừng đã ảnh hưởng nặng nề đến Manaus, thủ phủ bang Amazonas. (Ảnh: Wang Tiancong/Xinhua/picture alliance)

Khoản tài trợ của Đức cũng tạo thêm động lực cho TFFF, sáng kiến đầy tham vọng do Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva khởi xướng nhằm thiết lập một cơ chế tài chính bền vững, minh bạch và công bằng cho các quốc gia tham gia gìn giữ rừng.

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH RỪNG TOÀN CẦU VÀ SỰ THAM GIA CỦA NHIỀU QUỐC GIA

Theo Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva, TFFF được thiết kế như một cơ chế dựa trên kết quả, sử dụng hệ thống giám sát vệ tinh để đo mức độ bảo tồn và phá rừng của từng quốc gia. Những nước bảo vệ tốt rừng nhiệt đới sẽ được nhận tài chính; ngược lại, các hành vi gia tăng phá rừng sẽ bị trừ vào nguồn hỗ trợ.

Với thiết kế này, TFFF hướng tới mục tiêu tạo ra một khung tài chính rừng mang tính toàn cầu, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và có khả năng huy động nguồn lực quy mô lớn.

Brazil dự tính quỹ có thể đạt 125 tỷ USD, trong đó mỗi năm có thể phân bổ 4 tỷ USD sau giai đoạn vận hành ban đầu - gần gấp 3 lượng tài chính quốc tế hiện nay dành cho bảo vệ rừng. Đây là mức huy động chưa từng có, thể hiện quyết tâm của Brazil trong việc đưa rừng nhiệt đới trở thành trung tâm của chiến lược khí hậu quốc tế.

 TFFF hướng tới mục tiêu tạo ra một khung tài chính rừng mang tính toàn cầu, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và có khả năng huy động nguồn lực quy mô lớn.

Trước khi Đức công bố khoản tài trợ 1 tỷ euro, Na Uy đã cam kết hỗ trợ 3 tỷ USD trong 10 năm, tiếp tục giữ vị trí nước tài trợ rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Brazil và Indonesia cũng dự kiến góp 1 tỷ USD mỗi nước. Tính đến đầu tháng 11, đã có 53 quốc gia, bao gồm 19 quốc gia tiềm năng đầu tư, chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với TFFF.

Mô hình quản trị của quỹ cũng được đánh giá cao: Hội đồng quản lý gồm 18 thành viên, chia đều giữa các nước sở hữu rừng nhiệt đới và các quốc gia tài trợ; Ngân hàng Thế giới đóng vai trò đơn vị được ủy thác trong giai đoạn đầu.

Các quy định cũng nêu rõ: ít nhất 20% tổng vốn phải được chuyển trực tiếp tới cộng đồng bản địa và cộng đồng truyền thống. Đây là những nhóm người sinh sống trong rừng, đóng vai trò tuyến đầu trong bảo vệ rừng nhưng thường ít được hưởng lợi từ các cơ chế tài chính trước đây. TFFF cũng loại trừ hoàn toàn các khoản đầu tư liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy mô hình phát triển xanh.

THÚC ĐẨY HUY ĐỘNG 125 TỶ USD VÀ TẠO MÔ HÌNH TÀI CHÍNH MỚI

Theo lộ trình Brazil đưa ra, giai đoạn đầu của TFFF kỳ vọng huy động 25 tỷ USD từ các quốc gia giàu, trong khi 100 tỷ USD còn lại sẽ đến từ khu vực tư nhân. Mô hình “đồng tài trợ” này không chỉ giảm gánh nặng cho ngân sách công, mà còn mở ra cơ hội cho các quỹ đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp tham gia theo cách minh bạch, có thể đo lường và gắn chặt với mục tiêu khí hậu.

Nếu đạt đúng kỳ vọng, TFFF sẽ trở thành quỹ tài chính rừng lớn nhất hành tinh, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong việc định hướng dòng vốn xanh chảy mạnh hơn vào các khu vực rừng nhiệt đới.

Rừng nhiệt đới Amazon - nơi chiếm phần lớn diện tích rừng của Brazil - từ lâu được ví như “lá phổi xanh của Trái Đất”.
Rừng nhiệt đới Amazon - nơi chiếm phần lớn diện tích rừng của Brazil - từ lâu được ví như “lá phổi xanh của Trái Đất”.

Không chỉ môi trường được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm phá rừng và tăng cường bảo tồn sinh thái, cơ chế này còn mang lại những giá trị kinh tế - xã hội rộng lớn. Nguồn vốn ổn định và minh bạch sẽ góp phần tạo thêm việc làm xanh tại các vùng rừng, nâng cao thu nhập cho cộng đồng bản địa - những người đóng vai trò tuyến đầu trong gìn giữ tài nguyên rừng.

Đồng thời, TFFF cũng hỗ trợ các quốc gia đang phát triển xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế gắn chặt với bảo tồn thiên nhiên, qua đó giảm thiểu rủi ro khí hậu và củng cố khả năng chống chịu cho cả những nền kinh tế lớn vốn chịu tác động ngày càng rõ rệt từ biến đổi khí hậu.

CÚ HÍCH QUAN TRỌNG CHO HỢP TÁC KHÍ HẬU TOÀN CẦU

Rừng nhiệt đới Amazon - nơi chiếm phần lớn diện tích rừng của Brazil - từ lâu được ví như “lá phổi xanh của Trái Đất” nhờ khả năng hấp thụ khối lượng CO₂ khổng lồ, điều hòa khí hậu, duy trì chu trình nước và bảo tồn một trong những hệ sinh thái đa dạng nhất hành tinh.

Tuy nhiên, khu vực này đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ mở rộng nông nghiệp và chăn thả gia súc, khai thác lâm sản, hoạt động khai khoáng, cũng như quá trình đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều địa phương, điển hình như Manaus - thủ phủ bang Amazonas - đã và đang chứng kiến tốc độ mất rừng diễn ra nhanh chóng và khó kiểm soát.

Nếu TFFF đạt được mục tiêu huy động 125 tỷ USD, cơ chế này sẽ trở thành một nền tảng quan trọng trong bảo vệ rừng nhiệt đới và đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải toàn cầu - điều kiện tiên quyết để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trong bối cảnh đó, khoản hỗ trợ 1 tỷ euro mà Đức cam kết không chỉ có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi hợp tác song phương, mà còn là lời khẳng định rõ ràng về trách nhiệm của các nền kinh tế lớn trong việc bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới mang tầm quan trọng toàn cầu này.

Việc Đức cam kết 1 tỷ euro vào quỹ TFFF cho thấy một bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế về tài chính khí hậu. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán toàn cầu thường gặp khó khăn do thiếu niềm tin và thiếu nguồn lực, động thái của Berlin không chỉ tăng quy mô tài chính mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các nước khác tham gia.

Đối với Brazil, đây là cơ hội củng cố vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực bảo vệ rừng nhiệt đới, đồng thời khẳng định hình ảnh mới của quốc gia trên trường quốc tế.

Nếu TFFF đạt được mục tiêu huy động 125 tỷ USD, cơ chế này sẽ trở thành một nền tảng quan trọng trong việc bảo vệ rừng nhiệt đới và đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải toàn cầu - điều kiện tiên quyết để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Lộ trình Baku- Belém tại COP30: Tái thiết kiến trúc tài chính khí hậu toàn cầu

13:40, 13/11/2025

Lộ trình Baku- Belém tại COP30: Tái thiết kiến trúc tài chính khí hậu toàn cầu

Việt Nam trong làn sóng tái cấu trúc tài chính khí hậu toàn cầu

14:08, 17/11/2025

Việt Nam trong làn sóng tái cấu trúc tài chính khí hậu toàn cầu

Sáng kiến tài chính khí hậu tại COP29: Đầu tư vào một hành tinh đáng sống cho nhân loại

19:02, 25/11/2024

Sáng kiến tài chính khí hậu tại COP29: Đầu tư vào một hành tinh đáng sống cho nhân loại

Từ khóa:

Bảo vệ rừng nhiệt đới Brazil cam kết bảo vệ rừng nhiệt đới Đức tài trợ 1 tỷ euro cho TFFF hợp tác khí hậu quốc tế huy động 125 tỷ USD cho rừng Kinh tế xanh mô hình tài chính bền vững rừng Amazon - lá phổi xanh rừng nhiệt đới Amazon tài chính khí hậu bền vững tài trợ bảo vệ rừng TFFF - cơ chế tài chính rừng toàn cầu TFFF Brazil

Đọc thêm

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp Việt

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp Việt

Kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu thế mà đã trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia, thể hiện rõ qua Thỏa thuận Xanh châu Âu và các kế hoạch hành động tại khu vực châu Á. Đối với doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn không chỉ là nghĩa vụ môi trường, mà còn là lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng...

Thu hẹp khoảng cách nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh

Thu hẹp khoảng cách nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh

Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đang trở thành “chìa khóa” then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang đặt ra những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về sản phẩm xanh và an toàn…

Quảng Trị thúc đẩy giao thông xanh với dự án trạm sạc điện công cộng

Quảng Trị thúc đẩy giao thông xanh với dự án trạm sạc điện công cộng

Các trạm sạc điện công cộng sắp được lắp đặt tại Quảng Trị, nhằm phục vụ phương tiện chạy bằng điện, kết hợp phát triển dịch vụ và hướng tới mạng lưới giao thông xanh toàn tỉnh.

Start-up Việt “trình làng” loạt công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu tại AlterCOP 30

Start-up Việt “trình làng” loạt công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu tại AlterCOP 30

AlterCOP 30 là sáng kiến song hành cùng Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tạo sân chơi cho các start-up Việt giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ để xử lý các vấn đề về biến đổi về khí hậu…

Mở cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận khái niệm tài chính xanh, kiến tạo tương lai xanh

Mở cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận khái niệm tài chính xanh, kiến tạo tương lai xanh

Các khái niệm tài chính khí hậu, tài chính sáng tạo, mô hình kinh tế xanh đang định hình quỹ đạo phát triển mới cho thế giới. Hiểu được logic vận hành của dòng vốn xanh, thanh niên tìm thấy chìa khóa giải mã tác động của tài chính đối với giảm phát thải, phát triển xanh...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đức cam kết 1 tỷ euro cho Quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới tạo cú hích mới cho tài chính khí hậu toàn cầu

Kinh tế xanh

2

Chiến lược “kiềng ba chân” về số hoá, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của Đà Nẵng

Kinh tế số

3

Chuyển đổi số ngành thủy lợi: Lời giải cho bài toán an toàn đập, hồ chứa

Thị trường

4

Dòng tiền rẻ tạo điều kiện cho đầu cơ bất động sản lan rộng

Bất động sản

5

Hà Tĩnh sắp có bến cảng quốc tế 100.000 tấn, vốn hơn 8.800 tỷ đồng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy