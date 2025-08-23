Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Hoàng Lan
23/08/2025, 11:18
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Nghị định số 228/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập chính thức vừa có hiệu lực, thay thế các quy định trước đó.
Nghị định này quy định cụ thể mức xử phạt và bổ sung nhiều chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân và tổ chức vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về tính độc lập trong hoạt động kiểm toán được nêu tại Điều 22.
Theo đó, các hành vi vi phạm tính độc lập có thể bị xử phạt hành chính theo nhiều mức khác nhau.
Mức phạt từ 10–20 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi như cung cấp thông tin sai lệch về năng lực của kiểm toán viên hoặc doanh nghiệp kiểm toán; mua hoặc nắm giữ cổ phiếu, phần vốn góp tại đơn vị được kiểm toán; hoặc nhận các lợi ích không ghi trong hợp đồng kiểm toán.
Mức phạt từ 30– 40 triệu đồng áp dụng cho các vi phạm nghiêm trọng hơn như hành nghề kiểm toán trái phép, làm việc đồng thời tại nhiều doanh nghiệp kiểm toán, hoặc thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng vượt quá thời hạn 5 năm liên tiếp.
Mức phạt từ 60–80 triệu đồng áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp kiểm toán bố trí kiểm toán viên hành nghề liên tục tại một đơn vị có lợi ích công chúng vượt thời hạn cho phép.
Đặc biệt, hành vi thông đồng với đơn vị được kiểm toán để làm sai lệch tài liệu kế toán và báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt từ 400–500 triệu đồng. Nếu tái phạm hoặc vi phạm từ lần thứ hai trở đi, mức phạt tăng lên 800 triệu – 1 tỷ đồng. Trường hợp vi phạm xảy ra tại đơn vị có lợi ích công chúng, mức phạt sẽ gấp đôi, lên đến 2 tỷ đồng.
Ngoài hình thức phạt tiền, Điều 22 còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc, bao gồm: tước quyền sử dụng Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán từ 12 đến 24 tháng; buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các chế tài mạnh tay đối với hành vi giả mạo hồ sơ, tài liệu khi thi hoặc xin cấp các chứng chỉ, có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức, kèm theo tước quyền sử dụng chứng chỉ.
Hành vi phát hành báo cáo kiểm toán sai sự thật, vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực nghề nghiệp, có thể bị phạt tới 800 triệu đồng, đồng thời bị buộc hủy bỏ báo cáo và thực hiện kiểm toán lại. Các hành vi thông đồng hoặc trục lợi từ đơn vị được kiểm toán cũng sẽ bị xử phạt ở mức cao và có thể bị đình chỉ kinh doanh hoặc tước quyền hành nghề dài hạn.
Ngoài ra, doanh nghiệp kiểm toán không tuân thủ quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ, nếu bị đánh giá thấp liên tiếp, có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng và bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.
Cần thiết kiểm toán báo cáo vốn điều lệ, ngăn doanh nghiệp tăng vốn ảo
VCCI đề xuất mở rộng đối tượng được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán tại các tổ chức tín dụng
Dự kiến bắt buộc doanh nghiệp lớn phải kiểm toán độc lập, áp chế tài nặng với vi phạm
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%
Lũy kế đến hết tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất trên địa bàn Quảng Trị đạt hơn 2.760 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán trung ương giao và 75% dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.
Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?
Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến số thuế phải nộp tăng lên không phải do Nhà nước thay đổi thuế suất mà là xuất phát từ sự thay đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang kê khai, khiến doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn…
Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp
Ngày 22/8, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã long trọng tổ chức Lễ Vinh danh Thành viên xuất sắc năm 2024, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập MXV (2010-2025).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: