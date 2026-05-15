Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Giai đoạn 10 năm tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam khi Việt Nam cần thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược vào năm 2030 và 2045.

Ngày 2 tháng 4 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về Kế hoạch phát triển kính tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công và đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm (2026-2030). Kết luận đã chỉ rõ: "Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài sẽ được điều chỉnh theo hướng có chọn lọc, chuyển từ ưu đãi thuế sang ưu đãi theo kết quả, trú trọng chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước".

Trước đó, vấn đề kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị ban hành ngày 4 tháng 5 năm 2025. Trong đó, chỉ rõ "áp dụng tỉ lệ nội địa hóa phù hợp theo lộ trình trong các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn, ưu tiên. Đặt vấn đề các dự án FDI lớn phải có kế hoạch sử dụng chuỗi cung ứng nội địa ngay từ giai đoạn phê duyệt dự án".

Nghị quyết số 79/NQ-TW ban hành ngày 6 tháng 1 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước cũng thể hiện rõ quan điểm doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong việc tiếp cận các nguồn lực nhà nước.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính đang hoàn thiện đề án Nghị quyết mới về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới gắn với nhu cầu và mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững kinh tế-xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết mới cũng sẽ thể hiện rõ quan điểm, định hướng chiến lược mới và kỳ vọng sẽ đột phá phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong mối tương quan gắn kết và bình đẳng với các khu vực kinh tế trong nước.

Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Việt Nam trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vai trò đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong suốt gần 40 năm qua mà còn là những định hướng quan trọng cho các tổ chức, các nhà đầu tư nước ngoài có chiến lược phù hợp và hiệu quả hơn cho một chu kỳ FDI và FPI mới tại Việt Nam.

TS. Phan Hữu Thắng, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài"

"Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này Việt Nam cần nguồn lực đầu tư rất lớn, trong đó 80% phải huy động từ nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Để thu hút được nguồn lực này, người đứng đầu chính phủ cho rằng không có cách nào khác là phải có một hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh phải thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược trong đó, đặc biệt ưu tiên đến Thể chế. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, Chính phủ và các bộ ngành đang quyết liệt thực hiện cải cách, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính và các quy định kinh doanh.

Bối cảnh thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường tác động trực tiếp đến dòng chảy đầu tư, thương mại và chuỗi cung ứng. Việt Nam vẫn đang là quốc gia có sức hút đầu tư lớn trong khu vực và toàn cầu nhờ những lợi thế riêng có về vị trí địa chiến lược, môi trường chính tri ổn định và những nỗ lực cải cách.

Liên tiếp trong tháng đầu tiên của quý 2 năm 2026, Việt Nam đã đón những đoàn doanh ngiệp lớn với nhiều gương mặt tỷ phủ thế giới đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Một đoàn 52 tập đoàn hàng đầu của Mỹ do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức và một phái đoàn với hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống nước này tới thăm Việt Nam. Và mới đây trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đặt mục tiêu đưa dòng vốn đầu tư từ xứ sở hoa anh đào vào Việt Nam đạt mức 5 tỉ đô la mỗi năm, đồng thời thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm chạm mốc 60 tỉ đô la vào năm 2030.

Trước đó, nhiều chuyến thăm ngoại giao của nguyên thủ các quốc gia tới Việt Nam cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Đặc biệt, các chuyến thăm cấp nhà nước và chương trình làm việc của đồng chí Tổng Bí Thư Tô Lâm tới Trung Quốc hồi tháng 4 và thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua đã thiết lập, củng cố nhiều mối quan hệ hợp tác và tăng cường mở rộng các hợp tác đầu tư, thương mại trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, nhằm hướng tới một chu kỳ thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như tăng cường hợp tác, liên kết với các khu vực kinh tế trong nước, tạo sức mạnh cộng hưởng giúp Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam; Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 tập trung vào chủ đề Hợp lực giữa các khu vực kinh tế tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoan mới.

Trong buổi sáng hôm nay đã diễn ra cuộc làm việc giữa Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp và ngành hàng trong nước cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì và điều hành trao đổi thông tin với các đại biểu, cùng sự tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, ủy ban của quốc hội và đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ.

Các ý kiến đều tập trung vào việc thực thi các cơ chế, chính sách mới của Việt Nam theo tinh thần của các Nghị quyết đã được Việt Nam ban hành trong thời gian qua. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động và kết quả hoạt động của các khu vực doanh nghiệp, từ đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trên cơ sở nhận thức về bối cảnh mới, dòng chảy thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng và đánh giá cơ hội cho Việt Nam, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất các vấn đề cốt lõi và ưu tiên chiến lược mà Việt Nam nên tập trung.