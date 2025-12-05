Knight Frank: “Trung Quốc + 1” và làn sóng AI thúc đẩy bất động sản thương mại châu Á

Thị trường bất động sản thương mại ở châu Á đang hưởng lợi từ các yếu tố thuận lợi mang tính cấu trúc, cùng một nền tảng sản xuất vững chắc và năng động...

Theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, các thị trường bất động sản châu Á đang trong giai đoạn thuận lợi để thu hút thêm dòng vốn, nhờ quy mô người tiêu dùng ngày càng đông đảo và việc ứng dụng AI ngày càng sâu rộng, qua đó mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Trong khu vực, Nhật Bản và Australia - đặc biệt là hai đô thị lớn Sydney và Brisbane - đang nổi lên là những điểm đến được giới đầu tư ưu tiên.

“Thị trường bất động sản châu Á đang hưởng lợi từ các yếu tố thuận lợi mang tính cấu trúc, cùng một nền tảng sản xuất vững chắc và năng động”, ông William Beardmore-Gray, Chủ tịch Knight Frank, nhận xét trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Nikkei Asia.

Theo ông, các nước trong khu vực châu Á đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và AI, cùng với đó là lực lượng người tiêu dùng tăng trưởng nhanh.

“Dù không có gì là chắc chắn trong thế giới này, về tổng thể, châu Á là một điểm đến đầu tư rất hấp dẫn”, ông Beardmore-Gray nhận định.

Dữ liệu mới nhất của Knight Frank cho thấy nhu cầu rót vốn vào thị trường bất động sản châu Á đang tăng mạnh. Trong quý 3 năm nay, tổng giá trị đầu tư vào bất động sản thương mại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt kỷ lục 64 tỷ USD, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn vào bất động sản khu vực này được dự báo vượt 195 tỷ USD trong năm 2025, cao hơn khoảng 10-15% so với năm 2024.

Theo Knight Frank, làn sóng ứng dụng AI trong doanh nghiệp đang tạo thêm nhu cầu đối với một số phân khúc bất động sản thương mại như trung tâm dữ liệu, hạ tầng hậu cần và các không gian văn phòng có tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Xu hướng này bổ sung động lực mới cho dòng vốn chảy vào bất động sản thương mại khu vực.

Bên cạnh đó, là xu hướng dịch chuyển dòng vốn khỏi bất động sản Trung Quốc. Sau đại dịch Covid-19, giới đầu tư chuyển sang tìm kiếm cơ hội rót vốn trực tiếp vào khu vực châu Á nhưng ngoài Trung Quốc.

Theo ông Craig Shute, Tổng giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Knight Frank, xét trên góc độ hậu cần và sản xuất công nghiệp, chiến lược “Trung Quốc + 1 (China plus one)” - tức là vẫn duy trì hiện diện tại Trung Quốc nhưng đồng thời mở thêm cơ sở sản xuất ở một nước khác để giảm phụ thuộc - đã trở thành một động lực quan trọng cho các thị trường bất động sản Đông Nam Á.

Chiến lược này cho thấy nhà đầu tư và doanh nghiệp đang tìm cách đa dạng hóa dòng vốn và mạng lưới sản xuất ra ngoài Trung Quốc đại lục để giảm rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Nhiều nhà đầu tư vốn trước đây chủ yếu rót vốn vào Hồng Kông hoặc Trung Quốc nay đã rút bớt khỏi các thị trường này và tìm kiếm những điểm đến mới.

“Loạt vấn đề địa chính trị đang khiến các quỹ đầu tư Mỹ khó huy động vốn cho các thương vụ tại Trung Quốc, thậm chí một số quỹ còn buộc phải rời bỏ thị trường này. Tình trạng dư cung văn phòng đang đè nặng lên thị trường bất động sản Trung Quốc và Hồng Kông”, ông Shute chỉ ra.

Nhật Bản đang nổi lên như điểm đến để giới đầu tư giải ngân phần vốn đang dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Theo ông Shute, đồng yên yếu là một yếu tố hỗ trợ, trong khi lượng khách du lịch tăng mạnh cũng làm tăng sức hấp dẫn của các phân khúc nhà ở và khách sạn tại nước này.

“Bên cạnh các quỹ đầu tư của Mỹ và các tập đoàn đến từ Singapore, còn có một lượng lớn dòng vốn tư nhân cũng đang tìm kiếm cơ hội rót vốn vào Nhật Bản”, ông nói.

Ông cũng đề cập đến một xu hướng khác là phân khúc nhà ở xây dựng riêng cho sinh viên đang sôi động tại nhiều thị trường trên thế giới, trong bối cảnh thuế quan của Mỹ và bất ổn địa chính trị khiến ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn những điểm đến học tập gần quê nhà hơn.

Không chỉ chính sách thuế quan, những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về người nhập cư, du học sinh và việc siết chặt quy định thị thực cũng đang tái định hình dòng chảy sinh viên và nhân tài toàn cầu.

Theo ông, khi bài toán thiếu chỗ ở cho sinh viên ngày càng căng thẳng tại các thị trường trong khu vực, dòng vốn đầu tư vào phân khúc này nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục gia tăng.