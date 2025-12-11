Kỳ vọng giá bán thép sẽ phục hồi trong năm tới

Điều này dựa trên kỳ vọng về nhu cầu nội địa vẫn tiếp tục đi lên nhờ đầu tư công và thị trường xây dựng dân dụng phục hồi; gia tăng sản lượng từ nhà máy công suất mới giúp tối ưu chi phí và cải thiện giá bán nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.

Toàn ngành thép vẫn duy trì tăng trưởng dù xuất khẩu giảm 38,6% so với cùng kỳ trong 10 tháng năm 2025. Nhờ tiêu thụ nội địa tăng mạnh 25,1% so với cùng kỳ, tổng sản lượng bán hàng thép của các doanh nghiệp trong nước vẫn tăng 6,9% lên 26,2 triệu tấn.

Trong cập nhật triển vọng ngành thép mới đây, Mirae Asset ghi nhận một số yếu tố đang gây sức ép lên giá thép. Thời tiết cực đoan tiếp tục gián đoạn hoạt động xây dựng và bán hàng thép trong khi các doanh nghiệp hạ nguồn đang chủ động giữ tồn kho ở mức thấp trước sự điều chỉnh tăng giá HRC của Hòa Phát và Formosa đối với hợp đồng tương lai giai đoạn tháng 1 đến tháng 2 năm 2026.

Giá nhìn chung diễn biến kém tích cực trong 2025 với HRC, thép tấm và thép xây dựng lần lượt giảm 5,5%, 4,8% và 1% tính từ đầu năm đến tháng 11. Một số yếu tố ngắn hạn như thời tiết, nguồn cung tăng tạm thời khi công suất mới đi vào hoạt động và mùa Tết cận kề có thể tiếp tục tạo áp lực đến hết quý 1/2026.

Dù vậy, kỳ vọng mặt bằng giá sẽ bước vào nhịp tăng ổn định hơn trong thời gian tới. Động lực đến từ nhu cầu cơ bản vẫn vững và tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại đã bắt đầu củng cố sự độc lập của nguồn cung nội địa.

Trong kịch bản giá thép phục hồi, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp còn nhiều dư địa cải thiện trong 2026. Điều này dựa trên kỳ vọng về nhu cầu nội địa vẫn tiếp tục đi lên nhờ đầu tư công và thị trường xây dựng dân dụng phục hồi; gia tăng sản lượng từ nhà máy công suất mới giúp tối ưu chi phí và cải thiện giá bán nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.

Bên cạnh đó, xu hướng giá HRC ổn định hơn sẽ giảm rủi ro biến động tồn kho và giúp biên lợi nhuận ổn định.

HPG là bên hưởng lợi chính từ chu kỳ phục hồi trong nước, trong bối cảnh định giá đã điều chỉnh giảm dù nền tảng cơ bản vẫn tương đối vững chắc.

Các mã cổ phiếu phù hợp cho hoạt động trading là NKG và HSG, khi năm 2026 được kỳ vọng bắt đầu hưởng lợi từ mức nền thấp. Lưu ý rằng giá HRC tăng có thể kích hoạt hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho, qua đó mang lại phần hỗ trợ bổ sung cho lợi nhuận báo cáo.

Với riêng HPG, kết quả kinh doanh quý 3/2025 ghi nhận doanh thu đạt 36,4 nghìn tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ và 1% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.012 tỷ đồng tăng 32% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng thị trường (4.500–4.700 tỷ đồng).

Giá bán thép bình quân phục hồi lên 12,6 triệu đồng/tấn (+12.5% QoQ), giúp bù đắp phần nào mức giảm 10% so với quý trước về sản lượng tiêu thụ trong mùa thấp điểm. Biên lợi nhuận hoạt động thu hẹp còn 11% (so với 12% trong quý 2/2025) do chi phí nguyên liệu tăng nhanh hơn mức điều chỉnh giá bán. Theo đó doanh thu/lợi nhuận hoạt động mảng thép tăng 8%/38% so với cùng kỳ nhưng gần như đi ngang +1%/-8% so với quý 2/2025.

Các khoản mục đáng chú ý gồm: Giá trị tài sản dở dang giảm còn 39 nghìn tỷ đồng trong khi nguyên giá tài sản cố định tăng lên 151 nghìn tỷ đồng tăng 41 nghìn tỷ so với quý trước cho thấy HPG đã bắt đầu ghi nhận tài sản và doanh thu liên quan đến Giai đoạn 1 của Dung Quất 2.

Chi phí khấu hao tăng 22% (+1,750 tỷ đồng), mức bình quân đạt 65 triệu đồng/tấn tăng 35%. Tồn kho bình quân duy trì ở mức cao (142 ngày) đảm bảo cho hoạt động sản xuất liên tục trong giai đoạn mở rộng công suất. Chi phí tài chính ròng giảm 25% so với quý trước còn 361 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạch toán doanh thu từ chênh lệch tỷ giá và lãi tiền gửi. Số dư tiền gửi duy trì trên 9.000 tỷ đồng.

Mirae Asset duy trì dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng quý 4/2025 đạt lần lượt 45,7 nghìn tỷ đồng tăng 26% so với quý trước, +33% so với cùng kỳ và 3.9 nghìn tỷ đồng qua đó nâng tăng trưởng cả năm 2025 lên 12% về doanh thu và 27% về lợi nhuận ròng.

Bước sang 2026, dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng sẽ tăng tương ứng 25% và 40%, nhờ đóng góp toàn phần từ hai tổ hợp Dung Quất và biên lợi nhuận hoạt động cải thiện, phù hợp với môi trường giá thép ổn định và phục hồi theo nhu cầu thị trường. Về mặt định giá, duy trì giá mục tiêu ở mức 35.750 đồng/cổ phiếu, tương ứng 2.1x P/B theo cập nhật gần nhất.