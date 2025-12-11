Pyn Elite Fund: Tăng trưởng lợi nhuận các ngân hàng Việt Nam "vượt mặt" 10 doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Mỹ

Ông Petri Deryng cho biết đã đối chiếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam với 10 tập đoàn công nghệ lớn nhất của Mỹ trong một thập kỷ qua. Kết quả cho thấy các ngân hàng Việt Nam có mức tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí của Phần Lan mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund, cho biết ông nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho các nhà đầu tư tại Việt Nam.

"Tăng trưởng kinh tế có thể tiếp tục tăng tốc, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đang cho thấy dấu hiệu cải thiện, và mức định giá cổ phiếu vẫn hấp dẫn – với dự báo lợi nhuận cho năm tới, hệ số P/E trung bình vào khoảng 12. Tôi đã theo dõi Việt Nam trong một thời gian dài và nhận thấy tương lai rất tươi sáng,” Petri Deryng chia sẻ.

Theo đánh giá của ông Deryng, tỷ lệ nợ công của Việt Nam đang duy trì ở mức khá khiêm tốn, chỉ khoảng 37% GDP nếu đối chiếu theo tiêu chuẩn của Phần Lan. “Điều này mang lại cho Chính phủ Việt Nam dư địa đáng kể để đẩy mạnh đầu tư cho tăng trưởng,” ông nói, đồng thời dẫn chứng bằng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai trên khắp cả nước.

Bộ Ngoại giao Phần Lan cũng ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức tăng trưởng hàng năm những năm gần đây ổn định quanh ngưỡng 7%. Cùng với đó, hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Số liệu của PYN cho thấy trong vòng 10 năm, tỷ trọng của Việt Nam trong thương mại toàn cầu đã tăng từ 0,8% lên khoảng 1,7%.

Ông Deryng đánh giá triển vọng dành cho nhà đầu tư tại Việt Nam là “rất tươi sáng” khi kinh tế đang trên đà tăng tốc, lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết cải thiện rõ nét và mặt bằng định giá vẫn ở mức hấp dẫn. Dựa trên dự báo lợi nhuận năm tới, P/E trung bình của thị trường chỉ khoảng 12 lần.

Ông cũng đưa ra một so sánh đáng chú ý: “Chúng tôi đã đối chiếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam với 10 tập đoàn công nghệ lớn nhất của Mỹ trong một thập kỷ qua. Kết quả cho thấy các ngân hàng Việt Nam có mức tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn.” Nhóm 10 doanh nghiệp Mỹ này bao gồm cả những cái tên trong “Magnificent 7” – nhóm công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ.

Cấu trúc danh mục của PYN Elite phản ánh rõ quan điểm đầu tư này: 68% danh mục được phân bổ vào lĩnh vực tài chính, trong đó cổ phiếu ngân hàng chiếm 44% và cổ phiếu các công ty chứng khoán chiếm 24%. Đây là nhóm doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi mạnh từ đà tăng trưởng kinh tế và mở rộng dịch vụ tài chính.

Triển vọng càng tích cực hơn sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi vào tháng 10. Quyết định này được kỳ vọng cải thiện dòng vốn, đặc biệt vào những ngành có tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về mức thuế 20%. Theo ông Deryng, điều này góp phần giúp Việt Nam giữ vững sức cạnh tranh và không bị tụt lại so với các quốc gia khác trong khu vực. Trên thực tế, mức thuế áp dụng cho từng sản phẩm tại Việt Nam dao động trong khoảng 0–20%, đưa mức thuế bình quân thực tế về khoảng 12–13%.

Trong thư gửi nhà đầu tư, ông Petri Deryng cũng cho hay khoảng một thập kỷ trước, khi lựa chọn Việt Nam làm thị trường mục tiêu, quỹ PYN Elite từng đặt kỳ vọng dài hạn rằng chỉ số trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có thể đạt mức 2.500 điểm.

Đến nay, quỹ đã quyết định nâng mục tiêu cho VN-Index lên 3.200 điểm, trong bối cảnh chỉ số hiện giao dịch quanh vùng 1.650 điểm.

Mới đây, Pyn Elite Fung có báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 11. VN-Index ghi nhận mức tăng 3,1% trong tháng nhờ sự bứt phá của nhóm doanh nghiệp thuộc Vingroup. Theo Pyn Elite Fund, nếu loại trừ đóng góp của nhóm này, chỉ số thậm chí sẽ giảm khoảng 1,2%.

Tâm lý nhà đầu tư nhìn chung thận trọng trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ở mức thấp. Lãi suất qua đêm tăng trở lại khi nhu cầu tín dụng cuối năm vượt tốc độ tăng trưởng tiền gửi, gây sức ép lên các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như ngân hàng và chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, quỹ PYN Elite ghi nhận giảm 5,8%, đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 1,5 năm trở lại, chủ yếu do diễn biến giá cổ phiếu Sacombank (STB). Phiên đấu giá cổ phần STB do Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) nắm giữ bị lùi sang nửa đầu năm 2026, khiến kỳ vọng của nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, khoản thu hồi nợ xấu mang tính chất một lần được dùng để trích lập dự phòng. Động thái này giúp củng cố bảng cân đối kế toán nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn của thị trường.

Top 10 danh mục của quỹ hiện tại gồm: STB tỷ trọng 17,2%; FPT 10,7%; MWG 9,3%; MBB 7,0%; HVN 6,9%; ACV 5,8%; OCB 4,8%; VIB 4,8%; HDG 4,3% và TCX 4,2%. Trong đó 3 cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất gồm BVH, TCX, HDG và ba cổ phiếu rơi mạnh nhất gồm STB, VCI và SHS.