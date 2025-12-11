Thanh khoản “đóng băng”, ảnh hưởng của “đè trụ” không còn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 11/12/2025
Kim Phong
11/12/2025, 12:06
Cả bên mua lẫn bên bán đều giảm mạnh cường độ giao dịch trong phiên sáng nay khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn thấp đột biến còn 6.979 tỷ đồng, thấp nhất kể từ dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay. Đây chính là điều kiện tốt để đánh giá sức ép của các cổ phiếu trụ tới tâm lý chung.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,74% tương đương -12,64 điểm. Đồng loạt các trụ lớn nhất giảm giá tạo sức ép lớn: VIC giảm 2,22%, VCB giảm 0,34%, VHM giảm 1,84%, CTG giảm 0,4%, VPB giảm 1,21%, thêm VPL giảm sàn 6,99%. Chỉ riêng 3 cổ phiếu nhóm Vin đã lấy đi hơn 11 điểm.
Độ rộng sàn HoSE vẫn cho thấy ưu thế nghiêng về phía đỏ với 126 mã tăng/154 mã giảm. Dù vậy sự chênh lệch là không rõ ràng. Thêm nữa toàn sàn chỉ có 62 mã giảm quá 1% với 17 mã thanh khoản đạt quá 10 tỷ đồng. Thậm chí tổng giá trị khớp lệnh của số này nếu không tính 4 cổ phiếu nhóm Vin chỉ khoảng 980 tỷ đồng. Rõ ràng là sức ép từ phía bán rất nhẹ.
VPL sáng nay vẫn bị xả mạnh và giảm sàn sang phiên thứ 2 liên tiếp, dư bán sàn còn 915.000 cổ. VPL đã bốc hơi 16,2% giá trị chỉ trong 3 phiên, dù vậy trước đó cổ phiếu này đã tăng gần 48% trong 12 phiên. VIC đã xuất hiện cầu đỡ khá tốt, thanh khoản lớn nhất thị trường với 644,9 tỷ đồng và giá hồi lại 5,13% so với giá thấp nhất. VHM đuối hơn, giá đang chốt sát mức thấp nhưng biên độ giảm đã hẹp hơn 2 phiên trước.
Đối với các cổ phiếu giảm giá mạnh còn lại, xuất hiện không nhiều sức ép rõ rệt. VJC giảm 3,36% với 193 tỷ đồng; GEX giảm 1,2% với 174,7 tỷ; HDB giảm 1,4% với 120,9 tỷ; VPI giảm 1,68% với 80,1 tỷ; VNM giảm 1,27% với 79,5 tỷ… là nhữg cổ phiếu đáng kể nhất.
Khả năng duy trì dao động hẹp và thanh khoản thấp cho thấy thị trường đang bình tĩnh đáng kể trước sức ép từ điểm số. Rõ ràng ảnh hưởng của nhóm Vin được đánh giá không tiêu cực, không dẫn đến lo ngại bán tháo trên diện rộng. Hôm nay dòng tiền mua rất kém, đa phần chờ ở giá rất sâu nên thanh khoản giảm đột biến phản ánh nhu cầu bán rất nhỏ. Với lực cầu này, nếu bên bán xả hàng, giá chắc chắn sẽ giảm rất mạnh.
Ở phía tăng, dĩ nhiên không thể trong đợi kịch bản tăng ngược dòng mạnh vì tiền đẩy lên cũng không nhiều. Toàn sàn HoSE chỉ có 36 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng chỉ 12 mã có thanh khoản quá 10 tỷ đồng. HAG nổi bật với mức tăng 3,06%, giao dịch 281,6 tỷ đồng. Số còn lại chỉ lác đác như SAB tăng 1,36% với 40 tỷ; PVD tăng 1,01% với 39,5 tỷ; TTF tăng 4,29% với 24,6 tỷ; LPB tăng 2,26% với 21,8 tỷ… Tổng giao dịch nhóm tăng tốt nhất từ 1% trở lên này chỉ hơn 526 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng với -424,6 tỷ đồng trên HoSE. Dù vậy không có cổ phiếu nào bị bán đột biến. Lớn nhất là GMD với -93,9 tỷ, VIC -79,2 tỷ, STB -73,8 tỷ, HDB -31,8 tỷ, GEX -28,3 tỷ… Phía mua ròng có FPT +76,4 tỷ, VIX +26,9 tỷ.
VN-Index giảm sang phiên thứ 3 liên tiếp và đã xuống 1706,34 điểm. Mức thấp nhất sáng nay chỉ số chạm tới là 1694,1 điểm. Như vậy VN-Index đã kiểm định là mốc 1700 điểm. Dù vậy yếu tố kỹ thuật của chỉ số không thực sự chính xác lúc này, vì tác động của nhóm cổ phiếu Vin quá lớn. Chỉ số sẽ dừng lại hay giảm tiếp chỉ phụ thuộc vào “một ý niệm” của nhóm trụ.
Nhà đầu tư đánh giá hiện tượng này khá bình tĩnh sau 2 phiên chịu sức ép khá lớn. Dù bên mua tiếp tục rút lui nhưng bên bán phản ứng cũng thận trọng. Nếu không tính giao dịch của nhóm Vin thì đại đa số thanh khoản sáng nay tập trung ở nhóm cổ phiếu dao động hẹp dưới 1%.
Điều này dựa trên kỳ vọng về nhu cầu nội địa vẫn tiếp tục đi lên nhờ đầu tư công và thị trường xây dựng dân dụng phục hồi; gia tăng sản lượng từ nhà máy công suất mới giúp tối ưu chi phí và cải thiện giá bán nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.
Mặc dù chiều nay thanh khoản hai sàn có tăng gần 28% so với phiên sáng nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình chung. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX phiên này rơi xuống mức thấp kỷ lục hơn 7 tháng với 14.480 tỷ đồng.
Ông Petri Deryng cho biết đã đối chiếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam với 10 tập đoàn công nghệ lớn nhất của Mỹ trong một thập kỷ qua. Kết quả cho thấy các ngân hàng Việt Nam có mức tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn.
SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu sẽ tăng 16% vào năm 2026 được thúc đẩy bởi nhiều động lực khác nhau.
