Lagoon: “Home gallery” thời thượng, chuẩn chất sống thượng lưu

Tựa như nét cọ vàng son hoàn thiện “bức tranh tuyệt tác” Eaton Park, Lagoon mở ra một “Home gallery” mang tinh thần nghệ thuật và phong vị sang trọng, nơi mỗi chi tiết đều phản chiếu cá tính của chủ nhân. Ở đó, không gian không chỉ để ở, mà còn để sống, để cảm, để kể câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ của phong cách và đẳng cấp.