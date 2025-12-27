Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội

Theo đó, tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 10/11/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, Quốc hội đã cho phép Thành phố Hà Nội nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô trên cơ sở tích hợp các nội dung của Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô. Ngoài ra, Thường trực Chính phủ cũng họp và cho ý kiến về ý tưởng, định hướng lớn đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tại Thông báo kết luận số 709/TB-VPCP ngày 19/12/2025.

Vì vậy để sớm có cơ sở, căn cứ triển khai thực hiện các dự án cần thiết, quan trọng, quy mô lớn liên kết vùng, liên kết tỉnh, giúp huy động tối đa các nguồn lực, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho Thủ đô Hà Nội phát triển trong giai đoạn mới với tầm nhìn 100 năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, bảo đảm phát triển bao trùm, toàn diện, chất lượng, khả thi, khắc phục triệt để những vấn đề tồn tại, điểm nghẽn hữu hiệu của Hà Nội (như: tắc nghẽn giao thông; ô nhiễm không khí; ngập lụt đô thị; nước sạch; vệ sinh môi trường...) với tầm nhìn 100 năm và xứng tầm với giá trị lịch sử Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tỉnh lân cận, giáp ranh với Thành phố như: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, bảo đảm việc liên kết chặt chẽ về không gian phát triển, kết nối đồng bộ đô thị, nông thôn, hạ tầng chiến lược chung (giao thông, điện, nước, xử lý các loại chất thải, viễn thông,...), tạo ra không gian phát triển chung, liên hoàn giữa các địa phương, nhất là không gian liên kết đồng bộ văn hóa, các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc có giáp ranh giữa các địa phương (không cát cứ cục bộ, chia cắt nhỏ, lẻ) nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển lẫn nhau.

Đồng thời, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của các địa phương và cả Vùng Thủ đô, tạo ra sự phát triển liên kết đồng bộ, hài hòa, bao trùm, toàn diện; đảm bảo môi trường sống chất lượng cao cho cả khu vực, cả vùng; giữ được bản sắc riêng cho các địa phương.