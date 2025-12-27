Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 27/12/2025
Hoàng Bách
27/12/2025, 16:36
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 1634/TTg-CN ngày 25/12/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, khẩn trương phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội...
Theo đó, tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 10/11/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, Quốc hội đã cho phép Thành phố Hà Nội nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô trên cơ sở tích hợp các nội dung của Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô. Ngoài ra, Thường trực Chính phủ cũng họp và cho ý kiến về ý tưởng, định hướng lớn đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tại Thông báo kết luận số 709/TB-VPCP ngày 19/12/2025.
Vì vậy để sớm có cơ sở, căn cứ triển khai thực hiện các dự án cần thiết, quan trọng, quy mô lớn liên kết vùng, liên kết tỉnh, giúp huy động tối đa các nguồn lực, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho Thủ đô Hà Nội phát triển trong giai đoạn mới với tầm nhìn 100 năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, bảo đảm phát triển bao trùm, toàn diện, chất lượng, khả thi, khắc phục triệt để những vấn đề tồn tại, điểm nghẽn hữu hiệu của Hà Nội (như: tắc nghẽn giao thông; ô nhiễm không khí; ngập lụt đô thị; nước sạch; vệ sinh môi trường...) với tầm nhìn 100 năm và xứng tầm với giá trị lịch sử Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước.
Thủ tướng yêu cầu trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tỉnh lân cận, giáp ranh với Thành phố như: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, bảo đảm việc liên kết chặt chẽ về không gian phát triển, kết nối đồng bộ đô thị, nông thôn, hạ tầng chiến lược chung (giao thông, điện, nước, xử lý các loại chất thải, viễn thông,...), tạo ra không gian phát triển chung, liên hoàn giữa các địa phương, nhất là không gian liên kết đồng bộ văn hóa, các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc có giáp ranh giữa các địa phương (không cát cứ cục bộ, chia cắt nhỏ, lẻ) nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển lẫn nhau.
Đồng thời, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của các địa phương và cả Vùng Thủ đô, tạo ra sự phát triển liên kết đồng bộ, hài hòa, bao trùm, toàn diện; đảm bảo môi trường sống chất lượng cao cho cả khu vực, cả vùng; giữ được bản sắc riêng cho các địa phương.
14:28, 25/12/2025
Trước nguy cơ trục lợi chính sách và biến tướng trong phân khúc nhà ở xã hội, Ninh Bình và Thanh Hóa đồng loạt ban hành các chỉ đạo mạnh tay, tập trung siết chặt kỷ cương, minh bạch quy trình và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó, bảo đảm chính sách an sinh đến đúng đối tượng thụ hưởng...
Quyết định ủy quyền từ Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho các cấp sở và cấp xã trong việc quyết định đầu tư công nhóm B và C đã mở ra một chương mới trong việc phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho sự chủ động và linh hoạt hơn trong quản lý dự án…
Từ ngày 1/1/2026, TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng một bảng giá đất thống nhất, thay thế cho các bảng giá riêng lẻ trước đây, nhằm tạo ra sự đồng bộ và minh bạch trong quản lý nhà nước về đất đai…
Căn thương mại dịch vụ (TMDV) khối đế Fiato Uptown mang đến trải nghiệm khác biệt: Đỗ xe ngay hầm an ninh với kiểm soát chặt chẽ, tiếp cận cửa hàng hoặc văn phòng dễ dàng, không lo kẹt xe hay rối loạn trật tự trước cửa. Khách hàng thoải mái trải nghiệm dịch vụ, chủ shop vận hành gọn gàng, doanh nghiệp yên tâm đón đối tác và giao dịch chuyên nghiệp.
Dự án khu du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn được quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng - resort city” hiện đại, với mục tiêu kiến tạo một điểm đến giải trí – du lịch quy mô khu vực theo chuẩn quốc tế, tích hợp đa dạng các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới vận hành 24/7…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: