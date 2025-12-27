TP. Hồ Chí Minh ủy quyền, phân cấp đầu tư nhiều dự án công

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 27/12/2025
Hồng Quang
27/12/2025, 16:40
Quyết định ủy quyền từ Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho các cấp sở và cấp xã trong việc quyết định đầu tư công nhóm B và C đã mở ra một chương mới trong việc phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho sự chủ động và linh hoạt hơn trong quản lý dự án…
Chiều 26/12, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã ký ban hành Quyết định số 3321/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố. Theo đó, quyết định này không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho quá trình phát triển đô thị.
Trước đây, các dự án nhóm B và C dù đã hoàn tất thẩm định chuyên môn vẫn phải trình Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ký quyết định đầu tư, dẫn đến thời gian giải quyết thủ tục kéo dài. Với việc ủy quyền này, thời gian chuẩn bị dự án được rút ngắn đáng kể, đặc biệt là với các dự án quy mô vừa và nhỏ. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực cho cấp Thành phố mà còn tạo điều kiện cho các cấp dưới có thể chủ động hơn trong việc triển khai các dự án, từ đó nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.
Ngoài ra, phạm vi ủy quyền bao gồm cả các dự án có cấu phần xây dựng và không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn ngân sách TP. Hồ Chí Minh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các sở chuyên ngành như Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch được giao quyết định đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn đảm bảo rằng các dự án được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế của từng lĩnh vực.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu được quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm C có cấu phần xây dựng do địa phương làm chủ đầu tư với quy mô dưới 240 tỉ đồng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc trao quyền cho các cấp cơ sở, giúp họ có thể tự chủ hơn trong việc phát triển hạ tầng và dịch vụ công cộng, từ đó, nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương.
Tuy nhiên, việc ủy quyền này cũng đặt ra những thách thức mới về quản lý và giám sát. Các cơ quan, đơn vị được ủy quyền cần chủ động bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và trước pháp luật về các quyết định đầu tư đã ban hành. Điều này đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm và năng lực quản lý cao từ các cấp được ủy quyền.
Quyết định ủy quyền này không chỉ là một giải pháp ngắn hạn mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm cải thiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2026 được ví như một đại công trường với hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai và việc phân cấp, phân quyền sẽ là chìa khóa để thành phố có thể đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững và hiệu quả.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, C cho giám đốc các sở, cụ thể:
