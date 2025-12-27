Thứ Bảy, 27/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh ủy quyền, phân cấp đầu tư nhiều dự án công

Hồng Quang

27/12/2025, 16:40

Quyết định ủy quyền từ Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho các cấp sở và cấp xã trong việc quyết định đầu tư công nhóm B và C đã mở ra một chương mới trong việc phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho sự chủ động và linh hoạt hơn trong quản lý dự án…

TP. Hồ Chí Minh ủy quyền, phân cấp đầu tư nhiều dự án công - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh ủy quyền, phân cấp đầu tư nhiều dự án công - Ảnh minh họa.

Chiều 26/12, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã ký ban hành Quyết định số 3321/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố. Theo đó, quyết định này không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho quá trình phát triển đô thị.

Trước đây, các dự án nhóm B và C dù đã hoàn tất thẩm định chuyên môn vẫn phải trình Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ký quyết định đầu tư, dẫn đến thời gian giải quyết thủ tục kéo dài. Với việc ủy quyền này, thời gian chuẩn bị dự án được rút ngắn đáng kể, đặc biệt là với các dự án quy mô vừa và nhỏ. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực cho cấp Thành phố mà còn tạo điều kiện cho các cấp dưới có thể chủ động hơn trong việc triển khai các dự án, từ đó nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, phạm vi ủy quyền bao gồm cả các dự án có cấu phần xây dựng và không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn ngân sách TP. Hồ Chí Minh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các sở chuyên ngành như Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch được giao quyết định đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn đảm bảo rằng các dự án được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế của từng lĩnh vực.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu được quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm C có cấu phần xây dựng do địa phương làm chủ đầu tư với quy mô dưới 240 tỉ đồng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc trao quyền cho các cấp cơ sở, giúp họ có thể tự chủ hơn trong việc phát triển hạ tầng và dịch vụ công cộng, từ đó, nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương.

Tuy nhiên, việc ủy quyền này cũng đặt ra những thách thức mới về quản lý và giám sát. Các cơ quan, đơn vị được ủy quyền cần chủ động bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và trước pháp luật về các quyết định đầu tư đã ban hành. Điều này đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm và năng lực quản lý cao từ các cấp được ủy quyền.

Quyết định ủy quyền này không chỉ là một giải pháp ngắn hạn mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm cải thiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2026 được ví như một đại công trường với hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai và việc phân cấp, phân quyền sẽ là chìa khóa để thành phố có thể đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững và hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, C cho giám đốc các sở, cụ thể: 

  • Sở Xây dựng: quyết định đầu tư các dự án có cấu phần xây dựng như khu đô thị, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị.
  • Sở Công Thương: quyết định dự án công trình công nghiệp, thương mại.
  • Sở Nông nghiệp và Môi trường: quyết định dự án nông nghiệp, môi trường, thủy lợi, phòng chống thiên tai, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng.
  • Sở Y tế: quyết định dự án y tế, dân số, cơ sở chăm sóc sức khỏe người già, trẻ em.
  • Sở Giáo dục và Đào tạo: quyết định dự án giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
  • Sở Văn hóa và Thể thao: quyết định dự án văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông.
  • Sở Khoa học và Công nghệ: quyết định dự án khoa học, công nghệ, viễn thông, bưu chính, công nghệ thông tin.
  • Sở Du lịch: quyết định dự án phát triển du lịch.

TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định mới về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

10:17, 25/12/2025

TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định mới về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Không gian công cộng: Động lực mới cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh

10:00, 24/12/2025

Không gian công cộng: Động lực mới cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết 8 khu đất TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội ở

14:07, 19/12/2025

Chi tiết 8 khu đất TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội ở

Từ khóa:

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được dự án đầu tư công nhóm B, C phát triển hạ tầng đô thị quản lý và giám sát dự án Quyết định ủy quyền đầu tư TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh ủy quyền quyết định đầu tư Vneconomy

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 1634/TTg-CN ngày 25/12/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, khẩn trương phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội...

TP. Hồ Chí Minh ban hành bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026

TP. Hồ Chí Minh ban hành bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng một bảng giá đất thống nhất, thay thế cho các bảng giá riêng lẻ trước đây, nhằm tạo ra sự đồng bộ và minh bạch trong quản lý nhà nước về đất đai…

Fiato Uptown: Giải pháp đỗ xe thông minh cho kinh doanh thuận lợi, bền vững

Fiato Uptown: Giải pháp đỗ xe thông minh cho kinh doanh thuận lợi, bền vững

Căn thương mại dịch vụ (TMDV) khối đế Fiato Uptown mang đến trải nghiệm khác biệt: Đỗ xe ngay hầm an ninh với kiểm soát chặt chẽ, tiếp cận cửa hàng hoặc văn phòng dễ dàng, không lo kẹt xe hay rối loạn trật tự trước cửa. Khách hàng thoải mái trải nghiệm dịch vụ, chủ shop vận hành gọn gàng, doanh nghiệp yên tâm đón đối tác và giao dịch chuyên nghiệp.

Khởi công dự án du lịch phức hợp hơn 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Khởi công dự án du lịch phức hợp hơn 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Dự án khu du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn được quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng - resort city” hiện đại, với mục tiêu kiến tạo một điểm đến giải trí – du lịch quy mô khu vực theo chuẩn quốc tế, tích hợp đa dạng các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới vận hành 24/7…

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Vươn mình kiêu hãnh bên vịnh di sản, Aria Bay định hình đặc quyền sống ở hàng ghế đầu - “Front Row Life”. Hai tòa tháp sóng đôi hòa điệu cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, giàu cảm hứng và mang trọn dấu ấn quốc tế.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, cổ phiếu trụ "thoát sàn", công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

Chứng khoán

2

Tổ chức bán ròng gần 4.000 tỷ trong tuần qua

Chứng khoán

3

TP. Hồ Chí Minh ủy quyền, phân cấp đầu tư nhiều dự án công

Bất động sản

4

Kiến nghị khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Dân sinh

5

Từ năm 2026, Việt Nam chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy