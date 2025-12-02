Lãi suất liên ngân hàng lên đỉnh, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hỗ trợ thanh khoản

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 1/12, thiết lập mặt bằng cao nhất kể từ đầu năm 2025…

Ngày 1/12/2025, thị trường tiền tệ liên ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng mạnh của mặt bằng lãi suất VND ở hầu hết các kỳ hạn ngắn. Lãi suất chào bình quân VND bật tăng mạnh từ 0,8 đến 1,62 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ qua đêm đến 1 tháng, ngoại trừ kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên so với phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2025.

Theo đó, các mức lãi suất giao dịch được ghi nhận lần lượt ở mức 7%/năm với kỳ hạn qua đêm; 7,3%/năm cho kỳ hạn 1 tuần; 6,1%/năm với kỳ hạn 2 tuần và 6,95%/năm ở kỳ hạn 1 tháng.

Đây là các mức lãi suất cao nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay, riêng lãi suất qua đêm vượt mốc 6,6% được thiết lập ngày 7/8/2025.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất USD liên ngân hàng gần như ổn định. Kỳ hạn qua đêm tăng nhẹ 0,01 điểm phần trăm so với phiên 28/11, lên mức 3,92%/năm, trong khi các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần duy trì lần lượt ở mức 3,98% và 4,02%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tháng ghi nhận giảm nhẹ 0,01 điểm phần trăm, giao dịch tại 4,05%/năm.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở (OMO) để bơm thanh khoản cho hệ thống. Trong phiên giao dịch ngày 1/12/2025, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng gần 41.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với 4 kỳ hạn: 7, 14, 28 và 91 ngày.

Lãi suất áp dụng cho tất cả các kỳ hạn đều ở mức 4%/năm. Có gần 38.000 tỷ đồng trúng thầu. Cụ thể, có 6.318,91 tỷ đồng được bơm ở kỳ hạn 7 ngày, 12.605,19 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 3.785,33 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 15.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày. Trong khi đó, tổng giá trị đáo hạn trên kênh cầm cố trong phiên đạt 25.632,30 tỷ đồng.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện bơm ròng 12.077,13 tỷ đồng vào thị trường trong ngày 1/12/2025. Đây là tín hiệu cho thấy cơ quan điều hành đang linh hoạt điều tiết cung tiền để hỗ trợ thanh khoản tạm thời cho hệ thống trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối năm gia tăng. Tính đến ngày 1/12/2025, tổng lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố đã đạt mức 342.642,39 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Diễn biến bơm hút ròng từ đầu năm đến 1/12/2025 (Nguồn: WiGroup)

Từ giữa tháng 10/2025, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trở lại và duy trì ở mặt bằng cao, tương đương với giai đoạn căng thẳng thanh khoản trong tháng 7 và tháng 8/2025. Trong khi đó, tỷ giá liên tục neo ở mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phản ánh áp lực cung – cầu ngoại tệ vẫn hiện hữu.

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng có xu hướng nhích lên từ cuối tháng 7/2025, chủ yếu do chênh lệch lớn giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Đến tháng 11/2025, không chỉ ngân hàng nhỏ mà nhiều ngân hàng lớn cũng dồn dập tăng lãi suất huy động.

Theo khảo sát của VnEconomy, biên độ tăng lãi suất huy động phổ biến của các ngân hàng từ 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm so với tháng 10, cá biệt có trường hợp tăng đến 0,8 điểm phần trăm, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn. Đến nay, lãi suất huy động dưới 6 tháng tại nhiều ngân hàng đã ở mức kịch trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thực tế, dù lãi suất VND ở mức cao đã kéo chi phí hoán đổi ngoại tệ (swap) tăng mạnh – đặc biệt sau thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào cuối tháng 10/2025 nhưng tỷ giá vẫn chịu áp lực. Nguyên nhân là do dòng vốn ngoại (inflow) chưa đạt kỳ vọng, dẫn đến thiếu hụt tạm thời nguồn cung USD trên thị trường.

Theo giới phân tích, tình trạng thiếu hụt đồng thời cả VND và USD đang tạo sức ép lên chi phí vốn toàn hệ thống và có thể khiến lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, thậm chí có thể kéo dài qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.