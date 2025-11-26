Lãi suất VND liên ngân hàng tái lập đỉnh 6,5%/năm ở kỳ hạn ngắn

Trong tuần cuối tháng 11, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận nhịp tăng mạnh, với các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần cùng chạm mức 6,5%/năm – tái lập đỉnh cao nhất kể từ đầu năm, từng xuất hiện vào cuối tháng 6...

Ngày 26/11/2025, thị trường ngoại hối trong nước ghi nhận xu hướng ổn định tại các kênh chính thức và giảm nhẹ trên thị trường tự do so với ngày 25/11.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.146 VND/USD. Tỷ giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước là 23.939 VND/USD và tỷ giá bán ra là 26.353 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tại hệ thống các ngân hàng thương mại, tỷ giá không có biến động. Tỷ giá mua vào phổ biến ở mức 26.153 VND/USD, tỷ giá bán ra là 26.403 VND/USD và tỷ giá chuyển khoản là 26.183 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND ghi nhận ở mức 26.373, tăng 0,01% trong ngày và giảm 0,02% so với tuần trước. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, đồng VND giảm giá 3,48% so với USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND mua vào giảm từ 27.750 xuống 27.740 VND/USD; tỷ giá bán ra giảm từ 27.850 xuống 27.820 VND/USD.

Tại Hoa Kỳ, phát biểu gần đây của Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams thể hiện lập trường nới lỏng chính sách tiền tệ. Công cụ CME Fed Watch cho thấy 80% nhà đầu tư trên thị trường dự báo Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 12. Đây có thể là yếu tố thuận lợi bên ngoài giúp tỷ giá USD/VND ổn định trong những tháng cuối nă.

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng trong nước, ngày 25/11, lãi suất chào bình quân bằng VND tăng mạnh từ 0,45 đến 0,7 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn dưới 1 tháng so với phiên liền trước. Cụ thể, lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng đạt 6,5%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 6,45%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 6%/năm. Đây cũng là những mốc cao nhất kể từ đầu năm đã từng ghi nhận hồi tháng 6.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng USD giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm là 3,91%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 3,98%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 4,01%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 4,06%/năm.

Cũng trong ngày 25/11, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 34.072,97 tỷ đồng qua kênh thị trường mở (OMO). Trước đó, trong ngày 21 và 24/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm thanh khoản với quy mô lần lượt là 20.242,65 tỷ đồng và 30.745,29 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/11, tổng lượng tiền lưu hành trên thị trường mở đạt 321.660,26 tỷ đồng, tăng mạnh với mức 287.587,29 tỷ đồng ngày 24/11 và 256.842 tỷ đồng ngày 21/11.