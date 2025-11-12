Lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng tại một số ngân hàng chạm trần

Ngày 12/11/2025, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng lãi suất huy động các kỳ dưới 6 tháng lên mức 4,7 đến 4,75%/năm, chạm trần theo quy định tại Quyết định số 2411/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 01/11/2024…

Ngân hàng TMCP Việt Nam Hiện đại (MBV) vừa điều chỉnh biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 12/11/2025, với nhiều mức tăng ở các kỳ hạn ngắn và trung dài hạn.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1–2 tháng được MBV nâng từ 4,1% lên 4,6%/năm; riêng kỳ hạn 2 tháng tăng lên 4,7%/năm. Kỳ hạn 3 tháng tăng từ 4,4% lên 4,75%/năm, trong khi kỳ hạn 4–5 tháng cũng được nâng lên mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 4,75%/năm. Các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,1–0,2 điểm phần trăm, lên 5,7%/năm. Tương tự, kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng cũng tăng lên 6%/năm.

Cùng ngày, ABBANK áp dụng biểu lãi suất tiết kiệm mới dành cho khách hàng cá nhân với mức cao nhất lên tới 6,7%/năm cho các kỳ hạn 6 và 12 tháng đối với khoản gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Đối với khoản gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất ở hai kỳ hạn này là 6,6%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng áp dụng chung mức lãi suất 4,75%/năm cho cả hai nhóm tiền gửi - kịch trần so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 01/11/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2411/QĐ-NHNN, quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo Thông tư 48/2024/TT-NHNN. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2024. Cụ thể, mức lãi suất tối đa áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng tiếp tục được giữ ở mức 0,5%/năm, không thay đổi so với Quyết định 1124/QĐ-NHNN năm 2023. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng, lãi suất tối đa áp dụng là 4,75%/năm. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô được phép áp dụng mức lãi suất tối đa cao hơn, ở mức 5,25%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 7 tháng tại ABBANK dao động từ 6,1% đến 6,2%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 8 đến 11 tháng có lãi suất từ 5,9% đến 6%/năm. Ngoài ra, ABBANK cũng triển khai chứng chỉ quỹ kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 5,5%/năm.

Tại Bac A Bank, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và các kỳ hạn từ 1 đến 3 tuần được niêm yết kịch trần ở mức 0,5%/năm. Với các kỳ hạn 1–2 tháng, lãi suất cuối kỳ là 4,4%/năm, trong đó kỳ hạn 2 tháng có thêm lựa chọn lĩnh lãi hàng tháng ở mức 4,35%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng có lãi suất cuối kỳ 4,55%/năm. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất bắt đầu tăng mạnh: kỳ hạn 6–8 tháng đạt 5,8%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng lên tới 5,85%/năm. Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất cao nhất ở mức 6%/năm khi lĩnh lãi cuối kỳ, với lựa chọn lĩnh lãi hàng tháng là 5,8%/năm và lĩnh lãi hàng quý là 5,85%/năm.

Theo ghi nhận của VnEconomy, bước sang đầu tháng 11/2025, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã nâng lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng, phổ biến ở mức 3,8 – 4,3%/năm.

Cập nhật báo cáo tài chính quý 3/2025 của các ngân hàng niêm yết cho thấy đến 30/9/2025, tăng trưởng tín dụng đạt 14,5%, là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Mức độ tăng có phần chậm lại do yếu tố mùa vụ nhưng vẫn tích cực so với cùng kỳ các năm trước.

Chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động nới rộng trong quý 3/2025.

Sự phân hóa tốc độ tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng không còn quá sắc nét như quý trước, khi nhiều ngân hàng đã gần chạm hạn mức tín dụng được cấp. Các ngân hàng ưu tiên tối ưu hóa biên lợi nhuận tín dụng thay vì tăng trưởng quy mô. VPBank là ngân hàng duy nhất có mức tăng trưởng đột biến (+29,1% YTD). VietinBank ghi nhận tăng trưởng 15,6% YTD, trong khi nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước nhìn chung có tốc độ tăng thấp hơn. Tín dụng trung và dài hạn tăng mạnh hơn so với ngắn hạn trong quý 3/2025.

Tính đến hết quý 3/2025, tăng trưởng huy động của các ngân hàng niêm yết đạt 11,4% so với cuối 2024. Khoảng cách giữa tăng trưởng huy động và tăng trưởng tín dụng nới rộng lên mức -3,1 điểm phần trăm (trước đó quý trước là -1 điểm). Các ngân hàng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường liên ngân hàng để đảm bảo thanh khoản, trong bối cảnh huy động khách hàng giảm.

Trong quý 3/2025, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động với biên độ trung bình 5-25 điểm cơ bản theo quý. Bước sang tháng 10, xu hướng tăng lãi suất huy động mạnh và rõ nét hơn ở các ngân hàng thương mại quy mô vừa và nhỏ, với mức tăng từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm.