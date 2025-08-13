Chủ Nhật, 17/08/2025

Trang chủ Bất động sản

Lakeside Garden: Biểu tượng sống xanh đẳng cấp giữa lòng thành phố cảng

Khánh Huyền

13/08/2025, 07:58

Trong lòng thành phố cảng sôi động, Lakeside Garden mang đến một phong cách sống xanh chuẩn mực – nơi cư dân được tận hưởng không gian sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày…

Giữa nhịp sống hối hả của Hải Phòng – trung tâm kinh tế năng động bậc nhất miền Bắc, nhu cầu về một không gian sống yên bình, hòa quyện thiên nhiên nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi hiện đại đang trở thành khát vọng của nhiều cư dân đô thị. Lakeside Garden ra đời như một lời giải hoàn hảo, mang đến phong cách sống xanh chuẩn mực, nơi mỗi ngày trôi qua đều giống như một kỳ nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Toàn cảnh tổ hợp căn hộ Lakeside Garden sở hữu vị trí đắc địa,thiết kế hiện đại, không gian sống chất lượng.
Toàn cảnh tổ hợp căn hộ Lakeside Garden sở hữu vị trí đắc địa,thiết kế hiện đại, không gian sống chất lượng.

Hội tụ ba giá trị cốt lõi - vị trí chiến lược, thiết kế hiện đại, và hệ tiện ích toàn diện, Lakeside Garden không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là biểu tượng mới cho lối sống bền vững và đẳng cấp tại thành phố cảng.

Nằm bên hồ Phương Lưu thơ mộng, Lakeside Garden sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách trung tâm Hải Phòng khoảng 3km. Dự án kết nối thuận tiện đến các điểm đến quan trọng như sân bay Cát Bi, sân vận động Lạch Tray, đảo Vũ Yên, cảng Hải An (trong bán kính 2,5–3km), cầu Bạch Đằng (5,4km), khu công nghiệp Đình Vũ (10km) và khu du lịch Đồ Sơn (14km). Vị trí này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho di chuyển và giao thương mà còn tạo nên một không gian sống trong lành, nơi thiên nhiên và đô thị hòa quyện hoàn hảo.

Lakeside Garden gây ấn tượng với thiết kế kiến trúc hiện đại, gồm hai tòa tháp với 545 căn hộ được quy hoạch tối ưu, mở rộng tầm nhìn hướng hồ và đón trọn gió trời tự nhiên. Mỗi căn hộ được thiết kế theo tư duy mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, cây xanh và luồng không khí mát lành, mang đến không gian sống thoáng đãng, thư thái mỗi ngày.

Lakeside Garden hiện lên nổi bật giữa khung cảnh hồ Phương Lưu, mang đến trải nghiệm an cư trong lành, tiện nghi và đầy cảm hứng mỗi ngày.
Lakeside Garden hiện lên nổi bật giữa khung cảnh hồ Phương Lưu, mang đến trải nghiệm an cư trong lành, tiện nghi và đầy cảm hứng mỗi ngày.

Hơn 60% diện tích dự án được dành cho mảng xanh, công viên cảnh quan, đường dạo bộ rợp bóng cây, sân chơi trẻ em và mặt nước tự nhiên. Những con đường ven hồ uốn lượn, vườn hoa rực rỡ sắc màu và sân thể thao ngoài trời không chỉ tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động mà còn giúp cư dân tái tạo năng lượng, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Lakeside Garden mang đến hệ thống tiện ích nội khu chuẩn 5 sao, được bố trí hợp lý để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí và thư giãn của cư dân mọi lứa tuổi. Hồ bơi hiện đại, phòng gym và yoga chuyên biệt, khu lounge café, không gian vui chơi trẻ em, cùng các tiện ích mua sắm và cộng đồng đa dạng đều nằm ngay trong khuôn viên dự án. Tất cả tạo nên một trải nghiệm sống trọn vẹn, nơi cư dân có thể tận hưởng mọi tiện nghi ngay ngưỡng cửa nhà mình.

Bể bơi sang trọng, tầm nhìn khoáng đạt - chuẩn mực sống mới giữa lòng thành phố.
Bể bơi sang trọng, tầm nhìn khoáng đạt - chuẩn mực sống mới giữa lòng thành phố.

Không chỉ là tổ ấm lý tưởng, Lakeside Garden còn mở ra tiềm năng đầu tư đầy triển vọng. Nằm trong khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng mạnh mẽ và giá trị bất động sản ngày càng gia tăng, dự án hứa hẹn mang lại “lợi ích kép” – vừa là không gian sống bền vững, vừa là tài sản sinh lời giá trị. Với pháp lý minh bạch và uy tín từ đơn vị phát triển, Lakeside Garden là lựa chọn đáng tin cậy cho cả cư dân và nhà đầu tư.

Lakeside Garden không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống xanh, hiện đại và đẳng cấp tại Hải Phòng. Với vị trí chiến lược, thiết kế thông minh và hệ tiện ích vượt trội, dự án mang đến cơ hội tận hưởng cuộc sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày, đồng thời khẳng định tiềm năng đầu tư bền vững trong lòng thành phố cảng sôi động.

* Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Lakeside Garden – Phong cách sống đẳng cấp bên Hồ Phương Lưu

Hotline: 0225 3836 666

Website: https://lakesidegarden.com.vn/

