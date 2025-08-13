Lakeside Garden: Biểu tượng sống xanh đẳng cấp giữa lòng thành phố cảng
Khánh Huyền
13/08/2025, 07:58
Trong lòng thành phố cảng sôi động, Lakeside Garden mang đến một phong cách sống xanh chuẩn mực – nơi cư dân được tận hưởng không gian sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày…
Giữa nhịp sống hối hả của Hải Phòng – trung tâm kinh tế năng động bậc nhất miền Bắc, nhu cầu về một không gian sống yên bình, hòa quyện thiên nhiên nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi hiện đại đang trở thành khát vọng của nhiều cư dân đô thị. Lakeside Garden ra đời như một lời giải hoàn hảo, mang đến phong cách sống xanh chuẩn mực, nơi mỗi ngày trôi qua đều giống như một kỳ nghỉ dưỡng ngay tại nhà.
Hội tụ ba giá trị cốt lõi - vị trí chiến lược, thiết kế hiện đại, và hệ tiện ích toàn diện, Lakeside Garden không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là biểu tượng mới cho lối sống bền vững và đẳng cấp tại thành phố cảng.
Nằm bên hồ Phương Lưu thơ mộng, Lakeside Garden sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách trung tâm Hải Phòng khoảng 3km. Dự án kết nối thuận tiện đến các điểm đến quan trọng như sân bay Cát Bi, sân vận động Lạch Tray, đảo Vũ Yên, cảng Hải An (trong bán kính 2,5–3km), cầu Bạch Đằng (5,4km), khu công nghiệp Đình Vũ (10km) và khu du lịch Đồ Sơn (14km). Vị trí này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho di chuyển và giao thương mà còn tạo nên một không gian sống trong lành, nơi thiên nhiên và đô thị hòa quyện hoàn hảo.
Lakeside Garden gây ấn tượng với thiết kế kiến trúc hiện đại, gồm hai tòa tháp với 545 căn hộ được quy hoạch tối ưu, mở rộng tầm nhìn hướng hồ và đón trọn gió trời tự nhiên. Mỗi căn hộ được thiết kế theo tư duy mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, cây xanh và luồng không khí mát lành, mang đến không gian sống thoáng đãng, thư thái mỗi ngày.
Hơn 60% diện tích dự án được dành cho mảng xanh, công viên cảnh quan, đường dạo bộ rợp bóng cây, sân chơi trẻ em và mặt nước tự nhiên. Những con đường ven hồ uốn lượn, vườn hoa rực rỡ sắc màu và sân thể thao ngoài trời không chỉ tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động mà còn giúp cư dân tái tạo năng lượng, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.
Lakeside Garden mang đến hệ thống tiện ích nội khu chuẩn 5 sao, được bố trí hợp lý để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí và thư giãn của cư dân mọi lứa tuổi. Hồ bơi hiện đại, phòng gym và yoga chuyên biệt, khu lounge café, không gian vui chơi trẻ em, cùng các tiện ích mua sắm và cộng đồng đa dạng đều nằm ngay trong khuôn viên dự án. Tất cả tạo nên một trải nghiệm sống trọn vẹn, nơi cư dân có thể tận hưởng mọi tiện nghi ngay ngưỡng cửa nhà mình.
Không chỉ là tổ ấm lý tưởng, Lakeside Garden còn mở ra tiềm năng đầu tư đầy triển vọng. Nằm trong khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng mạnh mẽ và giá trị bất động sản ngày càng gia tăng, dự án hứa hẹn mang lại “lợi ích kép” – vừa là không gian sống bền vững, vừa là tài sản sinh lời giá trị. Với pháp lý minh bạch và uy tín từ đơn vị phát triển, Lakeside Garden là lựa chọn đáng tin cậy cho cả cư dân và nhà đầu tư.
Lakeside Garden không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống xanh, hiện đại và đẳng cấp tại Hải Phòng. Với vị trí chiến lược, thiết kế thông minh và hệ tiện ích vượt trội, dự án mang đến cơ hội tận hưởng cuộc sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày, đồng thời khẳng định tiềm năng đầu tư bền vững trong lòng thành phố cảng sôi động.
* Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Lakeside Garden – Phong cách sống đẳng cấp bên Hồ Phương Lưu
Hotline: 0225 3836 666
Website: https://lakesidegarden.com.vn/
Đọc thêm
Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”
Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, khó khăn đến đâu cũng phải kiên quyết thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025…
Thị trường đất Đông Sơn “nóng” theo quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao
Sự xuất hiện thông tin về quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa, đặc biệt là vị trí dự kiến xây dựng nhà ga hành khách, đã khiến thị trường bất động sản tại nhiều xã, phường trở nên sôi động. Giá đất ở và cả đất nông nghiệp tăng nhanh, thậm chí có nơi gần gấp đôi chỉ trong vòng hơn một năm.
Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc
Các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội được yêu cầu rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện năng lượng sạch. Vị trí ưu tiên là đất công hoặc nơi có sẵn hạ tầng, dễ đấu nối điện, gần khu dân cư và trục đường lớn, đồng thời, bảo đảm an toàn và có thể kết hợp dịch vụ công cộng…
Lễ động thổ dự án Night Square: Bước đi tiên phong trong phát triển kinh tế đêm Hải Phòng
Sáng 16/8, Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương (TD Group) tổ chức Lễ động thổ dự án Night Square - một tổ hợp dịch vụ giải trí, khách sạn và văn phòng khép kín tại ngã ba đường Võ Nguyên Giáp - Mai Năng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng...
Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội giá 20,6 triệu đồng/m2
Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Đông Anh sau khi khởi công. Dự án gồm 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua, diện tích từ 40–76,6m2, giá bán là 20,6 triệu đồng/m2…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: